Рекомендую вам приготовить этот рецепт! Думаю, что вы останетесь довольны! Вкусная, аппетитная и яркая закуска из яиц украсит ваш праздничный стол! Заходите, угощаю!
- 30 апреля 2021, 7:53
- 7757
Закуска из яиц
Ингредиенты для «Закуска из яиц»:
- Яйцо куриное (сварить вкрутую) — 5 шт
- Буженина (можно заменить на вареную колбасу) — 100 г
- Майонез — 150 г
- Огурец маринованный — 2 шт
- Рассол — 100 мл
- Горошек зеленый — 2 ст. л.
- Морковь (консервированная) — 1 шт
- Перец болгарский (консервированный) — 1/2 шт
- Желатин (для желе и аспика, 20гр.) — 1 пакет.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1824.1 ккал
|
белки
89.8 г
|
жиры
149.6 г
|
углеводы
26 г
|100 г блюда
|ккал
164.3 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
13.5 г
|углеводы
2.3 г
Рецепт «Закуска из яиц»:
В этом рецепте я буду использовать маринованные огурцы собственного приготовления. Я всегда добавляю в банку
к огурцам кусочки моркови и красного болгарского перца для красоты. Нарезать морковь и перец на кусочки. Добавить консервированный горошек.
В мерный стакан налить 100мл. огуречного рассола, добавить 100мл. воды. Всыпать желатин, перемешать и оставить набухать. На медленном огне подогреть желатин до полного растворения. Оставить слегка остыть.
В отдельной миске смешать буженину, овощи, яйца. Добавить майонез, перец, соль. Влить желатин. Аккуратно перемешать.
Вылить яичную массу в форму. Прикрыть пленкой со всех сторон. Поставить закуску в холодильник до полного застывания, желательно на ночь.
Перед подачей удалить пленку и нарезать закуску на кусочки.
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 мая Ирушенька #
3 мая chuff #
позавчера Просто Ольга #
позавчера Olga ZR #
3 мая lela290328 #
3 мая dlatehktopishet #
2 мая artefact #
Думаю, будет логичней, т.к. и все мелко нарезанные кусочки, в т.ч. яйца, при перемешивании не пострадают.
P.S. Уже всё режу... И с Праздником Вас! Желаю счастья, здоровья, мира и добра Вам и Всем Вашим близким!
1 мая Kuss #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
1 мая ирпенчанка #
С Рецептом и Поварёнком дня!
Пы. Сы. Можно ли взять обычный желатин, варёную морковь и свежий перец за неимением указанных в рецепте?
1 мая Беннито # (автор рецепта)
Конечно можно заменить на вареную морковь....только не разваривай ее. Перец тоже можно взять свежий...
Желатин я пробовала и обычный. Все хорошо застыло, стояла закуска целую ночь в холодильнике.
Готовь в удовольствие!
С наступающим праздником Пасхи!
1 мая ирпенчанка #
Мира, добра и благополучия!
Пы. Сы. Обычный желатин брать так же 20гр?
1 мая Беннито # (автор рецепта)
1 мая ирпенчанка #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
3 мая Аня-1964 #
1 мая мисс #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
30 апреля jannasimf #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
30 апреля Анастасия АГ #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
30 апреля a-medveda #
1 мая Беннито # (автор рецепта)
30 апреля наташа лучко #
30 апреля Беннито # (автор рецепта)
30 апреля ved-marina #
30 апреля Беннито # (автор рецепта)
Не только красивая,но и вкусная
30 апреля lamer #
30 апреля Беннито # (автор рецепта)
30 апреля Наталья Щучкина #
30 апреля Беннито # (автор рецепта)
30 апреля nelliundco #
30 апреля Беннито # (автор рецепта)
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