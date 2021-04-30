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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из яиц
  • 30 апреля 2021, 7:53
  • 7757

Закуска из яиц

Рецепт: Закуска из яиц

Рекомендую вам приготовить этот рецепт! Думаю, что вы останетесь довольны! Вкусная, аппетитная и яркая закуска из яиц украсит ваш праздничный стол! Заходите, угощаю!

Категория: Закуски Закуски из яиц

Ингредиенты для «Закуска из яиц»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1824.1 ккал 		белки
89.8 г 		жиры
149.6 г 		углеводы
26 г
100 г блюда
ккал
164.3 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
13.5 г		 углеводы
2.3 г


Рецепт «Закуска из яиц»:

Буженину или вареную колбасу нарезать на кусочки

В этом рецепте я буду использовать маринованные огурцы собственного приготовления. Я всегда добавляю в банку
к огурцам кусочки моркови и красного болгарского перца для красоты. Нарезать морковь и перец на кусочки. Добавить консервированный горошек.

Остывшие вареные яйца нарезать на кусочки и добавить к овощам.

В мерный стакан налить 100мл. огуречного рассола, добавить 100мл. воды. Всыпать желатин, перемешать и оставить набухать. На медленном огне подогреть желатин до полного растворения. Оставить слегка остыть.

В отдельной миске смешать буженину, овощи, яйца. Добавить майонез, перец, соль. Влить желатин. Аккуратно перемешать.

Форму простелить пищевой пленкой.

Вылить яичную массу в форму. Прикрыть пленкой со всех сторон. Поставить закуску в холодильник до полного застывания, желательно на ночь.
Перед подачей удалить пленку и нарезать закуску на кусочки.





Угощайтесь!



Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : Пасха На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска завтрак полдник гости

Вкусы: нежный яичный молочный

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Закуска из яиц
Рецепт: Закуска из яиц

Рекомендую вам приготовить этот рецепт! Думаю, что вы останетесь довольны! Вкусная, аппетитная и яркая закуска из яиц украсит ваш праздничный стол! Заходите, угощаю!

Ингредиенты для «Закуска из яиц»:

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Комментарии и отзывы

Ириша, потрясающая, очень эффектная и такая интересная закуска! Браво!
Вопрос такой: указано, что огурцы маринованные, но в рецепте рассол. Где ошибка? Требуются соленые огурцы или всё же в рецепте используется маринад из огурцов? Потому что у меня есть и квашеные огурцы со 100% рассолом, и маринованные.
По ходу приготовления в рассоле нужно развести желатин. Вы, наверное,просто пропустили этот шаг
Ответ для chuff
Поддерживаю вопрос! Рассол - это от соленых огурцов (кстати, в магазинах продается ). Если используются маринованные огурцы - тогда маринад? Или огурцы маринованные, но использовать надо не маринад от них, а рассол? Это все-таки разные вещи!
Я ела оливье в рассыпчатом виде (салат), в жидком виде ( окрошка) и вот теперь сделаю в твердом - по Вашему рецепту!
Вот это классный рецепт!!!! Один из самых лучших на сайте!!!! Уже варю и режу. Огромное спасибо! Всех с Праздником Светлой Пасхи!!!!
Уважаемый автор! Спасибо огромное за очередной кулинарный шедевр! Тем более так очень во-время пришёлся. Но у меня вопрос. А можно майонез добавить к желатиновому раствору?
Думаю, будет логичней, т.к. и все мелко нарезанные кусочки, в т.ч. яйца, при перемешивании не пострадают.
P.S. Уже всё режу... И с Праздником Вас! Желаю счастья, здоровья, мира и добра Вам и Всем Вашим близким!
Оригинальная закуска! Необычно и эффектно смотрится!
Наташа! Большое спасибо
Ириша! Оригинальная, эффектная, очень аппетитная закуска! Забрала, спасибо!
С Рецептом и Поварёнком дня!
Пы. Сы. Можно ли взять обычный желатин, варёную морковь и свежий перец за неимением указанных в рецепте?
Наташа!Спасибо, что заглянула!
Конечно можно заменить на вареную морковь....только не разваривай ее. Перец тоже можно взять свежий...
Желатин я пробовала и обычный. Все хорошо застыло, стояла закуска целую ночь в холодильнике.
Готовь в удовольствие!
С наступающим праздником Пасхи!
Большое спасибо за ответы и поздравление! С наступающим, Ириша!
Мира, добра и благополучия!
Пы. Сы. Обычный желатин брать так же 20гр?
Когда использовала обычный желатин, то давала тоже 20г....боялась, что не за стынет...
Правильно! Лучше перестраховаться!
Ответ для Беннито
А не потечёт?? Свежий перец я имею ввиду, они же сочные.
аппетитно смотрится!
Света! Спасибо большое
Оригинальная и красивая закуска, Ира!
Жанна! Большое спасибо
Эффектная закуска!!
Настя! Большое спасибо
Это вкусно!
Большое спасибо
классно) беру себе) у меня и форма такая есть
Готовьте в удовольствие
Шикарная закуска, Ириша! Очень аппетитно смотрится! Великолепные фото!
Маринушка! Спасибо большое!
Не только красивая,но и вкусная
Какая красивая закуска!!!!
Большое спасибо
Ирина, оригинальная закуска. Очень красиво выглядит. Эффектная подача. Спссибо за рецепт и подробный МК . С благодарностью забираю себе в КК.
Наталья Николаевна,большое спасибо. Готовьте в удовольствие.Думаю,что останетесь довольны
Интересный закусон ! Мужчины 100% оценят !
Это точно!закусон
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