Очень простой, быстрый рецепт очень вкусного пасхального кулича. Без танцев с бубнами, без терзаний "выйдет, не выйдет", без утомительного вымешивания! Получается всегда! Рецепт не мой, когда-то увидела его по ТВ, им поделился один из рестораторов нашего города, Виталий Жиров, это старинный рецепт, он получил его от бабушки. Я только внесла небольшие коррективы по своему вкусу🙂
- 4 мая 2021, 18:03
- 4263
Кулич пасхальный "Лучший"
Ингредиенты для «Кулич пасхальный "Лучший"»:
- Мука пшеничная / Мука — 1 кг
- Желток яичный — 5 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное (Не менее 73% жирности) — 250 г
- Сметана — 100 г
- Молоко — 400 мл
- Изюм (Можно добавить курагу и клюкву) — 200 г
- Цедра лимона (Цедра лимона и апельсина) — 2 ст. л.
- Дрожжи (Живые, не сухие!) — 70 г
- Сахар — 400 г
- Ванильный сахар — 20 г
- Соль — 0.5 ч. л.
- Куркума (Для красивого цвета, можно не добавлять) — 2/3 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8367.9 ккал
|
белки
186.9 г
|
жиры
298.9 г
|
углеводы
1365.9 г
|Порции
|ккал
836.8 ккал
|белки
18.7 г
|жиры
29.9 г
|углеводы
136.6 г
|100 г блюда
|ккал
305.4 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
49.9 г
Рецепт «Кулич пасхальный "Лучший"»:
Опара: 100мл хорошо тёплого молока + 1ст. л. сахара +1ст. л. муки +все дрожжи перемешать до однородности. Накрыть плёнкой и поставить в теплое место (у меня это духовка на режим "ферментация" на 30-40мин.
В это время:
- желтки и 2 белка смешать с солью, сахаром и сметаной;
- молоко нагреть, растопить сахар, ваниль и масло;
- натереть цедру;
- сухофрукты можно замочить в коньяке или роме за несколько часов или на 10 мин в горячей воде;
Когда опара подойдёт, замесить из всех ингредиентов тесто такое, чтоб отлипало от рук. Я это делаю прямо в миске, что на фото, её объём 6 литров. Сперва добавляю всё жидкое и цедру, потом сухие ингредиенты. Сухофрукты добавить в конце, смешав с небольшим количеством муки. Руки смазываю подсолнечным маслом.
Весь процесс вымешивания занимает не больше 15 минут.
Когда тесто готово, накрыть его плёнкой и убрать в тёплое место на 1 час+-.
Белковую глазурь наносить на горячие куличи, шоколадную - на полностью остывшие. Из этого набора продуктов у меня вышло около 2,7 кг готовых куличей - 5 шт по +/-300 гр и 3 шт по +/- 450гр.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:41 micalinca #
вчера в 12:31 alenanat #
вчера в 13:38 anu-ta-74 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 7:38 anu-ta-74 # (автор рецепта)
5 мая Марина Indus #
позавчера kritikessa #
Видимо для глазури автор использует все 5 белков от тех желтков, так сказать
Ну и чтобы не путаться, написала так.
А может и не так
Булем ждать прихода автора, она со вчерашнего дня не приходила на сайт.
позавчера Марина Indus #
вчера в 7:37 anu-ta-74 # (автор рецепта)
вчера в 8:13 Марина Indus #
вчера в 8:54 korztat #
5 мая топиарий #
вчера в 7:33 anu-ta-74 # (автор рецепта)
5 мая Kuss #
5 мая anu-ta-74 # (автор рецепта)
5 мая Kuss #
4 мая svitlana75 #
Получаеться ну очень вкусно.
5 мая anu-ta-74 # (автор рецепта)
4 мая korztat #
4 мая anu-ta-74 # (автор рецепта)
4 мая korztat #
5 мая anu-ta-74 # (автор рецепта)
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