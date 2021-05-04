Кулич пасхальный "Лучший"

Опара: 100мл хорошо тёплого молока + 1ст. л. сахара +1ст. л. муки +все дрожжи перемешать до однородности. Накрыть плёнкой и поставить в теплое место (у меня это духовка на режим "ферментация" на 30-40мин.

В это время:

- желтки и 2 белка смешать с солью, сахаром и сметаной;

- молоко нагреть, растопить сахар, ваниль и масло;

- натереть цедру;

- сухофрукты можно замочить в коньяке или роме за несколько часов или на 10 мин в горячей воде;

Когда опара подойдёт, замесить из всех ингредиентов тесто такое, чтоб отлипало от рук. Я это делаю прямо в миске, что на фото, её объём 6 литров. Сперва добавляю всё жидкое и цедру, потом сухие ингредиенты. Сухофрукты добавить в конце, смешав с небольшим количеством муки. Руки смазываю подсолнечным маслом.

Весь процесс вымешивания занимает не больше 15 минут.

Когда тесто готово, накрыть его плёнкой и убрать в тёплое место на 1 час+-.