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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 4 мая 2021, 18:03
  • 4263

Кулич пасхальный "Лучший"

Рецепт: Кулич пасхальный Лучший

Очень простой, быстрый рецепт очень вкусного пасхального кулича. Без танцев с бубнами, без терзаний "выйдет, не выйдет", без утомительного вымешивания! Получается всегда! Рецепт не мой, когда-то увидела его по ТВ, им поделился один из рестораторов нашего города, Виталий Жиров, это старинный рецепт, он получил его от бабушки. Я только внесла небольшие коррективы по своему вкусу🙂

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Кулич пасхальный "Лучший"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8367.9 ккал 		белки
186.9 г 		жиры
298.9 г 		углеводы
1365.9 г
Порции
ккал
836.8 ккал		 белки
18.7 г		 жиры
29.9 г		 углеводы
136.6 г
100 г блюда
ккал
305.4 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
49.9 г


Рецепт «Кулич пасхальный "Лучший"»:

Опара: 100мл хорошо тёплого молока + 1ст. л. сахара +1ст. л. муки +все дрожжи перемешать до однородности. Накрыть плёнкой и поставить в теплое место (у меня это духовка на режим "ферментация" на 30-40мин.
В это время:
- желтки и 2 белка смешать с солью, сахаром и сметаной;
- молоко нагреть, растопить сахар, ваниль и масло;
- натереть цедру;
- сухофрукты можно замочить в коньяке или роме за несколько часов или на 10 мин в горячей воде;
Когда опара подойдёт, замесить из всех ингредиентов тесто такое, чтоб отлипало от рук. Я это делаю прямо в миске, что на фото, её объём 6 литров. Сперва добавляю всё жидкое и цедру, потом сухие ингредиенты. Сухофрукты добавить в конце, смешав с небольшим количеством муки. Руки смазываю подсолнечным маслом.
Весь процесс вымешивания занимает не больше 15 минут.
Когда тесто готово, накрыть его плёнкой и убрать в тёплое место на 1 час+-.

После того, как тесто увеличится в объёме в 2,5-3 раза,

Можно его раскладывать по формам до 1/2 объёма, дать чуть подняться

Выпекать при т-ре 160°С +-40 минут (до хорошо румяной шапочки)

Белковую глазурь наносить на горячие куличи, шоколадную - на полностью остывшие. Из этого набора продуктов у меня вышло около 2,7 кг готовых куличей - 5 шт по +/-300 гр и 3 шт по +/- 450гр.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : Пасха

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Кулич пасхальный "Лучший"
Рецепт: Кулич пасхальный Лучший

Очень простой, быстрый рецепт очень вкусного пасхального кулича. Без танцев с бубнами, без терзаний "выйдет, не выйдет", без утомительного вымешивания! Получается всегда! Рецепт не мой, когда-то увидела его по ТВ, им поделился один из рестораторов нашего города, Виталий Жиров, это старинный рецепт, он получил его от бабушки. Я только внесла небольшие коррективы по своему вкусу🙂

Ингредиенты для «Кулич пасхальный "Лучший"»:

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Комментарии и отзывы

Очень хороший рецепт. Много лет по нему пеку, от мамы достался. Насчёт яиц- обычно на по- литра жидкости 6-7 яиц. А в этом году случайно в Ашане увидела в бутылочках "Желтки куриные стерилизованные". Решила попробовать в куличи. Отлично. Белки тоже были отдельно. Всем советую этот рецепт. Кстати , изюм в роме замочила на ночь. В первый день выпечка очень сильно пахла, а потом ничего, стало нормально.
а мне нравятся на твороге самые вкусные куличи
Я в этом году хотела попробовать, у меня и творог был, но потом передумала. Я творожную выпечку очень часто готовлю, может как-то "обкатаю" рецепт, чтоб к следующей Пасхе быть готовой
Анна, очень красивые куличи!
Спасибо!
Спасибо за рецепт, очень понравился, обязательно буду пробовать. Но у меня вопрос - в ингредиентах "Желток яичный — 5 шт, Яйцо куриное — 2 шт", в тексте "В это время: - желтки и 2 белка смешать с солью, сахаром и сметаной;" - так 2 яйца или 2 белка, поясните пожалуйста
Я тоже заинтересовалась этим моментом. Но я так выстроила цепочку: в тесто надо 5 желтков и 2 белка.
Видимо для глазури автор использует все 5 белков от тех желтков, так сказать
Ну и чтобы не путаться, написала так.
А может и не так
Булем ждать прихода автора, она со вчерашнего дня не приходила на сайт.
Подождем, конечно автор растолкует!
Ответ для Марина Indus
5 желтков и 2 целых яйца. В оригинальном рецепте было только 7 желтков. Первый раз я пекла именно так, но для меня это слишком крохкое тесто. Я может в следующий раз и 3 белка добавлю.
Ответ для anu-ta-74
Совершенно с Вами согласна - немного белков в сдобное дрожжевое тесто (и не только на куличи) НУЖНО добавлять, тоже установила это опытным путём !
Шикарный куличик разрезик ооочень аппетитный!!
Благодарю!
Замечательные куличики! Печь в микроволновке это отдельный подвиг!
Спасибо! Я к своей микроволновке привыкла, чаще ею пользуюсь, именно, как духовкой. За 15 лет уже вторая у меня. Всё в ней устраивает, кроме размера - очень ограничен выбор противней и форм. Но на 5-метровой кухне не сильно разгонишься, если хочешь иметь ещё и посудомойку
Да уж, была у меня в молодости кухня такого размера! Плита была совмещенная с духовкой, зато холодильник на стенке висел!
Рецепт отличный, пробуйте не пожалеете.
Получаеться ну очень вкусно.
Спасибо за поддержку!
Классический опарный способ приготовления теста на кулич, духовка у Вас, видимо, зверь - при 160гр такую румяную шапочку дала ! Сухофрукты НУЖНО замочить в коньяке , с ромом будьте осторожны, мне раз достался кубинский ( с самой Кубы привезенный) , не знаю, что там за ром делают, испортила ими крем так, что выкинуть пришлось, не спасли даже орехи, в него добавленные(хотя арахис поджаренный на многое способен)! Ещё бы фото в разрезе добавили, совсем было бы замечательно!
Я в коньяке и замачиваю, ещё добавляю сок апельсина туда) Фото в разрезе не сделала, если получится, завтра добавлю. Духовка у меня 3 в 1 от Samsung, скорее это микроволновка с конвекцией и грилем)) но я приспособилась и всё в ней пеку, т.к. другой нет
У вас ровно 24 часа на редактирование рецепта, это я о фото в разрезе сейчас, если не успеете, потом придется писать модераторам и просить открыть рецепт, он автоматически через сутки закроется! А духовку хорошую подобрать- большая проблема , печет эта и слава богу (сама сегодня назад новую отвезла, даром мне такую не надо, не только за полцены, что обошлась )!Удачи!
Спасибо!
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