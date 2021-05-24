Очень вкусный сыр который полюбит вся ваша семья. Он готовится очень легко, а главное из простых и доступных продуктов. Он универсален! На основе этого сыра можно готовить разнообразные кремы для торта, а если добавить любимые травы и специи, отлично подходит на бутерброд.
- 24 мая 2021, 14:13
- 12166
Сливочный сыр
Ингредиенты для «Сливочный сыр»:
- Сметана (Жирность от 20%) — 350 г
- Йогурт (Без добавок) — 280 г
- Сок лимонный (Количество зависит от кислоты лимона.) — 0,5-1.5 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
984.2 ккал
|
белки
16.8 г
|
жиры
73.4 г
|
углеводы
61.9 г
|100 г блюда
|ккал
153.8 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
9.7 г
Комментарии и отзывы
8 июня lazof #
8 июня 097svd # (автор рецепта)
8 июня litops05 #
8 июня 097svd # (автор рецепта)
3 июня annima43 #
3 июня 097svd # (автор рецепта)
30 мая ИРепка #
26 мая vikusikrur #
26 мая 097svd # (автор рецепта)
Лимонный сок нужен для свертывания. Происходит расслаивания сыворотки от творожной гущи.
26 мая mykhailova elena1969 #
Из сыворотки можно приготовить блинчики. То есть, безотходное производство.
26 мая 097svd # (автор рецепта)
Вы видите из чего вы его готовите.
Вы можете добавить любимую зелень и специи и сыр откроется новыми вкусами.
26 мая Opjana #
26 мая 097svd # (автор рецепта)
25 мая mirzayevaparvana1970 #
24 мая Vishnja #
25 мая 097svd # (автор рецепта)
24 мая svetlana caranets #
25 мая Лиса Петровна #
25 мая 097svd # (автор рецепта)
Чистый вес сыра 210 гр.
Рецепт еще не разу не подводил.
Готовится быстро и получается вкусно. На бутерброды готовлю всегда!
24 мая Ирушенька #
25 мая 097svd # (автор рецепта)
24 мая топиарий #
25 мая 097svd # (автор рецепта)
Рецепт универсальный, пробуйте.
25 мая топиарий #
24 мая nadinhike #
25 мая Лиса Петровна #
25 мая nadinhike #
25 мая nadinhike #
25 мая Лиса Петровна #
27 мая 097svd # (автор рецепта)
25 мая inulia68 #
С ягодками в рулетах....ммм...
25 мая nadinhike #
В рулетах с ягодами чудесно, особенно в меренговых и просто с ягодами. Сейчас свежие будут - готовим крем
27 мая 097svd # (автор рецепта)
27 мая 097svd # (автор рецепта)
27 мая 097svd # (автор рецепта)
25 мая wowan5 #
25 мая Лиса Петровна #
27 мая 097svd # (автор рецепта)
27 мая 097svd # (автор рецепта)
25 мая virgola71 #
26 мая Лиса Петровна #
27 мая 097svd # (автор рецепта)
27 мая 097svd # (автор рецепта)
25 мая inulia68 #
26 мая Лиса Петровна #
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