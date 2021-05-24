Сливочный сыр

Очень вкусный сыр который полюбит вся ваша семья. Он готовится очень легко, а главное из простых и доступных продуктов. Он универсален! На основе этого сыра можно готовить разнообразные кремы для торта, а если добавить любимые травы и специи, отлично подходит на бутерброд.