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Версия для печати Рецепты Приготовление молочных продуктов Домашний сыр
  • 24 мая 2021, 14:13
  • 12166

Сливочный сыр

Рецепт: Сливочный сыр

Очень вкусный сыр который полюбит вся ваша семья. Он готовится очень легко, а главное из простых и доступных продуктов. Он универсален! На основе этого сыра можно готовить разнообразные кремы для торта, а если добавить любимые травы и специи, отлично подходит на бутерброд.

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний сыр

Ингредиенты для «Сливочный сыр»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
984.2 ккал 		белки
16.8 г 		жиры
73.4 г 		углеводы
61.9 г
100 г блюда
ккал
153.8 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
9.7 г


Рецепт «Сливочный сыр»:

В сметану добавить йогурт.

Добавить лимонный сок и соль. Хорошо перемешать.

На миску поставить сито, сверху положить марлю сложенную в четыре слоя. Далее вылить всю смесь.

После плотно марлю завязать. Сверху поставить пресс.
Поставить на сутки в холодильник.

Затем достаём из холодильника и перекладываем готовый сыр в удобную для вас посуду. Сыр готов!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: завтрак обед ужин крем

Вкусы: сливочный нежный

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Сливочный сыр
Рецепт: Сливочный сыр

Очень вкусный сыр который полюбит вся ваша семья. Он готовится очень легко, а главное из простых и доступных продуктов. Он универсален! На основе этого сыра можно готовить разнообразные кремы для торта, а если добавить любимые травы и специи, отлично подходит на бутерброд.

Ингредиенты для «Сливочный сыр»:

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Фотографии «Сливочный сыр» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Как же я вам благодарна за рецепт . Роскошный сыр как из магазина. Очень вкусно. Через два с лишним часа уже пробовала,еле оторвалась от дегустации . Не скажу,что дешевле,но сам процесс и свежесть,говорят сами за себя! Однозначно навсегда в любимые рецепты. Спасибо большое!
Огромное огромное спасибо! Я очень рада что он вам понравился
Очень вкусный. Спасибо за рецепт. Минимум усилий, максимум вкусных вкусовых ощущений😁😋😋😋👍👍👍
Большое большое спасибо Я его часто готовлю, моя семья любит этот сыр. Я очень рада, что вам он тоже пришелся по душе Спасибо за доверие!
Сколько он хранится?
Мы очень любим этот сыр, поэтому у нас он съедается быстро. Больше трех дней он у нас не задерживался.
Светлана, благодарю за рецепт! Обязательно попробую. И выход готового продукта достаточно приличный.
А зачем нужен лимонный сок ? Спасибо
Добрый вечер.
Лимонный сок нужен для свертывания. Происходит расслаивания сыворотки от творожной гущи.
Делаю такой сыр часто. Очень вкусно. Ни чуть не хуже Филадельфии.
Из сыворотки можно приготовить блинчики. То есть, безотходное производство.
Он лучше!
Вы видите из чего вы его готовите.
Вы можете добавить любимую зелень и специи и сыр откроется новыми вкусами.
Можно уточнить - йогурт 280 грамм или млилитров?
Миллилитров
Легко и просто!Спасибо за рецепт.
Очень понравился вариант приготовления! Отличный сливочный сыр! Рецепт пригодится, спасибо большое!
Спасибо большое. Приготовите один раз, перестанете покупать в магазине.
Отлично!!! А какой выход? Просто делаю иногда а-ля"маскарпоне"( в равных долях берётся ряженка, кефир, сметана. Всё замораживается, а потом на сито с марлей. Блендерю расстаявшую массу-и "ву-а- ля")) . Ну а дальше добавляется всё по вкусу)) Т.е., кто что хочет: зелень, ягоды, сахарную пудру и т.д. Да и без добавок вкусно) да и просто) Только выход готового продукта не особо впечатляет)) А за рецепт огромное спасибо!!!
Выход готового продукта автор предоставил.Финальное фото с весами.
Ответ для svetlana caranets
Добрый день.
Чистый вес сыра 210 гр.
Рецепт еще не разу не подводил.
Готовится быстро и получается вкусно. На бутерброды готовлю всегда!
Замечательный сливочный сыр!
Спасибо большое.
Класс очень аппетитный сыр получился!!!
Спасибо.
Рецепт универсальный, пробуйте.
Обязательно попробуем!!!Уверена.что ооочень вкусняшно!!!С Рецептом Дня!!!
Заведомо вкусно в отдельных случаях использую, замечательно получается
Надя,куда его ещё применяешь кроме намазки?
Привет, Аленька ! Было в тесто плюхнула , а так сыр сьедаетмя моментально. В крем не использовала, надо пробовать, как будет работать.
Забыла сказать: в глазунью на завтрак, с помидорами вкусно, в салат с грушами...
Большое спасибо ,Надя! Поняла ))))
Ответ для nadinhike
Ответ для nadinhike
Я крем на нем делаю,но на магазинном,правда.Мои обожают!
С ягодками в рулетах....ммм...
Иннуль, магазинный в крема использую, с домашним не пробовала.
В рулетах с ягодами чудесно, особенно в меренговых и просто с ягодами. Сейчас свежие будут - готовим крем
Ответ для inulia68
Ответ для nadinhike
Ответ для Лиса Петровна
Ничего что я влезу? я люблю в салаты добавлять, особенно с черемшой
Таня,спасибо большое! Я думаю,что автор не в обиде будет что про пользу применения ведем разговор. С черемшой ...ммм любопытное сочетание .
Ответ для wowan5
Ответ для Лиса Петровна
Аленька! Сливочный сыр я использую в крем. Добавляю маскарпоне или сливок и немного взбиваю миксером.
"Добавляю маскарпоне или сливок и немного взбиваю миксером." вот так же и я делаю,тогда видна густота и результат. Спасибо ,Юленька,за участие.
Ответ для virgola71
Ответ для Лиса Петровна
Алечка,крема для рулетов отличные на нем.Готовлю с разной ягодой,250 маскарпоне и столько же такого сыра.Нямка!
Спасибо большое ,Иннуличка!
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