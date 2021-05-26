LitanaNataliПоваренок 3 уровня 26 мая 2021, 10:27

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Пирог с творогом и вишней

Пирог получается очень вкусным, красивым, устойчивым, большим и абсолютно не приторным. Готовится довольно просто. Творожная начинка просто идеальной консистенции, а вишневая дает легкую кислинку. Это очень вкусно!

Ингредиенты для «Пирог с творогом и вишней»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

6207.3 ккал белки

215.5 г жиры

205.7 г углеводы

875.1 г 100 г блюда ккал

245.3 ккал белки

8.5 г жиры

8.1 г углеводы

34.6 г

Рецепт «Пирог с творогом и вишней»:

Приготовим тесто.

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сливочное масло и муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Отправляем тесто в холодильник на 30 минут.



Приготовим посыпку.

Муку, сахар и масло перетираем в крошку.



Приготовим вишневую начинку.

Вишню, крахмал и сахар перемешать и варить на медленном огне до загустения. Даем полностью остыть.



Для творожной начинки перебиваем блендером творог, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и манку.



Собираем пирог.

Низ формы я застелила пергаментной бумагой. (Размер формы: диаметр 27 см, высота 6 см) Выкладываем раскатанное тесто, делаем бортики. Дальше выкладываем на дно вишневую начинку, разравниваем, сверху сырную и присыпаем крошкой.



Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, уменьшаем до 150 и выпекаем еще 30 минут. Даем полностью остыть.



Вкусный, устойчивый, нежнейший пирог готов!

Обязательно попробуйте приготовить.

Приятного аппетита.