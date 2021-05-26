Пирог получается очень вкусным, красивым, устойчивым, большим и абсолютно не приторным. Готовится довольно просто. Творожная начинка просто идеальной консистенции, а вишневая дает легкую кислинку. Это очень вкусно!
- 26 мая 2021, 10:27
- 8159
Пирог с творогом и вишней
Ингредиенты для «Пирог с творогом и вишней»:
Тесто
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 230 г
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
Посыпка/крошка
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 100 г
Вишневая начинка
Творожная начинка
- Творог — 800 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 4 ст. л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Крахмал — 2 ст. л.
- Крупа манная — 2 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6207.3 ккал
|
белки
215.5 г
|
жиры
205.7 г
|
углеводы
875.1 г
|100 г блюда
|ккал
245.3 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
34.6 г
Рецепт «Пирог с творогом и вишней»:
Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сливочное масло и муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Отправляем тесто в холодильник на 30 минут.
Приготовим посыпку.
Муку, сахар и масло перетираем в крошку.
Приготовим вишневую начинку.
Вишню, крахмал и сахар перемешать и варить на медленном огне до загустения. Даем полностью остыть.
Для творожной начинки перебиваем блендером творог, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и манку.
Собираем пирог.
Низ формы я застелила пергаментной бумагой. (Размер формы: диаметр 27 см, высота 6 см) Выкладываем раскатанное тесто, делаем бортики. Дальше выкладываем на дно вишневую начинку, разравниваем, сверху сырную и присыпаем крошкой.
Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, уменьшаем до 150 и выпекаем еще 30 минут. Даем полностью остыть.
Вкусный, устойчивый, нежнейший пирог готов!
Обязательно попробуйте приготовить.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
27 мая акчуч #
27 мая LitanaNatali # (автор рецепта)
26 мая топиарий #
26 мая LitanaNatali # (автор рецепта)
26 мая F-M #
26 мая LitanaNatali # (автор рецепта)
Да, пирог большой. Диаметр формы 27 см, высота 6 см.
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