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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 26 мая 2021, 10:27
  • 8159

Пирог с творогом и вишней

Рецепт: Пирог с творогом и вишней

Пирог получается очень вкусным, красивым, устойчивым, большим и абсолютно не приторным. Готовится довольно просто. Творожная начинка просто идеальной консистенции, а вишневая дает легкую кислинку. Это очень вкусно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с творогом и вишней»:

Тесто

Посыпка/крошка

Вишневая начинка

Творожная начинка

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6207.3 ккал 		белки
215.5 г 		жиры
205.7 г 		углеводы
875.1 г
100 г блюда
ккал
245.3 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
34.6 г


Рецепт «Пирог с творогом и вишней»:

Приготовим тесто.
Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем сливочное масло и муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Отправляем тесто в холодильник на 30 минут.

Приготовим посыпку.
Муку, сахар и масло перетираем в крошку.

Приготовим вишневую начинку.
Вишню, крахмал и сахар перемешать и варить на медленном огне до загустения. Даем полностью остыть.

Для творожной начинки перебиваем блендером творог, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и манку.

Собираем пирог.
Низ формы я застелила пергаментной бумагой. (Размер формы: диаметр 27 см, высота 6 см) Выкладываем раскатанное тесто, делаем бортики. Дальше выкладываем на дно вишневую начинку, разравниваем, сверху сырную и присыпаем крошкой.

Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, уменьшаем до 150 и выпекаем еще 30 минут. Даем полностью остыть.

Вкусный, устойчивый, нежнейший пирог готов!
Обязательно попробуйте приготовить.
Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт пирог выпечка

Вкусы: творожный вишневый нежный

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Пирог с творогом и вишней
Рецепт: Пирог с творогом и вишней

Пирог получается очень вкусным, красивым, устойчивым, большим и абсолютно не приторным. Готовится довольно просто. Творожная начинка просто идеальной консистенции, а вишневая дает легкую кислинку. Это очень вкусно!

Ингредиенты для «Пирог с творогом и вишней»:

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Комментарии и отзывы

Ммм, какой аппетитный красавец! Забираю рецепт в КК, обязательно испеку!
Благодарим за отзыв! Готовьте с удовольствием!
Отличный пирог!!!
Благодарим за отзыв!
Пирог, судя по количеству продуктов, получается большой. Подскажите, пожалуйста, размер формы.
Благодарим за вопрос.
Да, пирог большой. Диаметр формы 27 см, высота 6 см.
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