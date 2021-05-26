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  • 26 мая 2021, 11:55
  • 10962

Рулетики из кабачков

Рецепт: Рулетики из кабачков

Очень любим кабачки, а какое огромное количество блюд можно приготовить из этого прекрасного овоща. В этот раз это будут очень вкусные рулетики из кабачка.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Рулетики из кабачков»:

Для теста:

Для начинки:

Для соуса:

Время приготовления:

Количество порций: 32

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1779.5 ккал 		белки
75.6 г 		жиры
98.5 г 		углеводы
131.1 г
Порции
ккал
55.6 ккал		 белки
2.4 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
4.1 г
100 г блюда
ккал
130.8 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
9.6 г


Рецепт «Рулетики из кабачков»:

Подготовленные кабачки натереть на мелкой терке. Посолить, оставить на несколько минут.
Сделаем начинку: 2 плавленых сырка натереть. Нарезать зелень, добавить к сыркам. Заправить домашним майонезом. Перемешать.
Отжать кабачки. Перекладываем в миску, добавляем яйца и муку, перемешиваем.
Смазать бумагу для запекания растительным маслом. Распределить тесто по противню. Выпекать при 200°C на 20 минут.
На кабачковый корж выложить начинку, распределить. Корж разрезать пополам. Свернуть 2 рулета. Разрезать на кусочки.
В сметану добавить рубленый чеснок, подавать к рулетикам.
Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин закуска

Вкусы: сырный овощной

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Рулетики из кабачков
Рецепт: Рулетики из кабачков

Очень любим кабачки, а какое огромное количество блюд можно приготовить из этого прекрасного овоща. В этот раз это будут очень вкусные рулетики из кабачка.

Ингредиенты для «Рулетики из кабачков»:

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Фотографии «Рулетики из кабачков» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

У меня было два кабачка весом 900 гр.остальное всё по рецепту.В начинку добавила чесночёк.Получилось очень вкусно.
Скажите, пожалуйста, какой вес кабачков? Их размеры бывают очень разными. У меня зуккини размером со средний огурец.
вес чуть больше 800 гр
спасибо за рецепт
такие "суши"
можно и сыр добавить чеснок
Да можно, вариантов много
Аппетитные рулетики отличный рецепт!!!
Отличный рецепт, . Единственное, для своего вкуса я бы добавила в начинку измельченный чеснок.
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