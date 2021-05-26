ksenia-menuПоваренок 3 уровня 26 мая 2021, 11:55

10962

Рулетики из кабачков

Очень любим кабачки, а какое огромное количество блюд можно приготовить из этого прекрасного овоща. В этот раз это будут очень вкусные рулетики из кабачка.

Ингредиенты для «Рулетики из кабачков»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1779.5 ккал белки

75.6 г жиры

98.5 г углеводы

131.1 г Порции ккал

55.6 ккал белки

2.4 г жиры

3.1 г углеводы

4.1 г 100 г блюда ккал

130.8 ккал белки

5.6 г жиры

7.2 г углеводы

9.6 г

Рецепт «Рулетики из кабачков»:

Подготовленные кабачки натереть на мелкой терке. Посолить, оставить на несколько минут.

Сделаем начинку: 2 плавленых сырка натереть. Нарезать зелень, добавить к сыркам. Заправить домашним майонезом. Перемешать.

Отжать кабачки. Перекладываем в миску, добавляем яйца и муку, перемешиваем.

Смазать бумагу для запекания растительным маслом. Распределить тесто по противню. Выпекать при 200°C на 20 минут.

На кабачковый корж выложить начинку, распределить. Корж разрезать пополам. Свернуть 2 рулета. Разрезать на кусочки.

В сметану добавить рубленый чеснок, подавать к рулетикам.

Приятного аппетита.