Очень любим кабачки, а какое огромное количество блюд можно приготовить из этого прекрасного овоща. В этот раз это будут очень вкусные рулетики из кабачка.
- 26 мая 2021, 11:55
- 10962
Рулетики из кабачков
Ингредиенты для «Рулетики из кабачков»:
Для теста:
- Кабачок — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 4 ст. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- Сырок плавленый — 2 шт
- Зелень — 1 пуч.
- Майонез (домашний) — 2 ст. л.
Для соуса:
Время приготовления:
Количество порций: 32
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1779.5 ккал
|
белки
75.6 г
|
жиры
98.5 г
|
углеводы
131.1 г
|Порции
|ккал
55.6 ккал
|белки
2.4 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
4.1 г
|100 г блюда
|ккал
130.8 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
9.6 г
Рецепт «Рулетики из кабачков»:
Сделаем начинку: 2 плавленых сырка натереть. Нарезать зелень, добавить к сыркам. Заправить домашним майонезом. Перемешать.
Отжать кабачки. Перекладываем в миску, добавляем яйца и муку, перемешиваем.
Смазать бумагу для запекания растительным маслом. Распределить тесто по противню. Выпекать при 200°C на 20 минут.
На кабачковый корж выложить начинку, распределить. Корж разрезать пополам. Свернуть 2 рулета. Разрезать на кусочки.
В сметану добавить рубленый чеснок, подавать к рулетикам.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
29 мая топиарий #
29 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
29 мая топиарий #
28 мая anna belov #
29 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
28 мая Танюша10 #
29 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
28 мая Navibra #
28 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
28 мая Танюша10 #
28 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
26 мая топиарий #
28 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
26 мая helenkay #
26 мая ksenia-menu # (автор рецепта)
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