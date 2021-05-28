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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Борщ
  • 28 мая 2021, 15:33
  • 7001

Зеленый борщ "Краснодарский"

Рецепт: Зеленый борщ Краснодарский

У каждой хозяйки свой особенный борщ. На сайте много рецептов, но при этом каждый- особенный. И я тоже хочу угостить Вас. Загляните и попробуйте густой, наваристый кубанский борщ.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Борщ

Ингредиенты для «Зеленый борщ "Краснодарский"»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3881.7 ккал 		белки
376.4 г 		жиры
135 г 		углеводы
293.6 г
Порции
ккал
323.5 ккал		 белки
31.4 г		 жиры
11.3 г		 углеводы
24.5 г
100 г блюда
ккал
61.7 ккал		 белки
6 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
4.7 г


Рецепт «Зеленый борщ "Краснодарский"»:

Из мяса приготовить бульон. Я использую говяжью рульку.

Картофель очистить и помыть. Не нарезая сложить в кастрюлю, залить бульоном и поставить вариться.

Морковь нарезать тонкой соломкой, а лук мелкими кубиками. Обжарить на растительном масле.

Щавель нарезать.

Зеленый лук нарезать.

Укроп и петрушку тоже нарезать.

К жареным овощам добавить томатную пасту и еще немного подержать на небольшом нагреве.

Помидоры нарезать мелкими кубиками. Положить в миску с нарезанной зеленью.

Из мяса удалить кости и жилки. Разобрать на небольшие кусочки (можно нарезать).

Яйца натереть на мелкой терке. (все складываю в одну емкость)

ВАЖНО! Готовый картофель растолочь не вынимая из кастрюли. Сильно стараться не надо. Должны остаться небольшие порционные кусочки.

Добавить поджарку и все остальные ингредиенты. Соль и перец по вкусу. При необходимости разбавить бульоном (водой) до нужной консистенции. Дать закипеть. Проварить 5 минут на небольшом огне.

Можно украсить половинкой вареного яйца.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На первое

Теги: первое обед

Вкусы: соленый щавелевый мясной томатный карамельный

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Зеленый борщ "Краснодарский"
Рецепт: Зеленый борщ Краснодарский

У каждой хозяйки свой особенный борщ. На сайте много рецептов, но при этом каждый- особенный. И я тоже хочу угостить Вас. Загляните и попробуйте густой, наваристый кубанский борщ.

Ингредиенты для «Зеленый борщ "Краснодарский"»:

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Комментарии и отзывы

На самом деле, изначально зелёный борщ варили на свекольном квасе, потому он и назывался борщ. Сейчас уже варят на простом бульоне и называют тоже борщом. В Украине мы действительно говорим - зелёный борщ, не суп.
Я не совсем понимаю сути этих лингвистических дискуссий. У нас это называют зеленые щи. Наверняка какой-нибудь знаток заявит, что щи бывают только с капустой. Называйте так,как у вас принято. Главное это вкусно!!! Я тоже так готовлю,только картошку не мяла,а нарезала (,надо будет попробовать) и яйцо добавляю в тарелку при подаче. Успехов вам , а нам новых рецептов от вас.
Поддерживаю!!! Главное, чтоб вкусно было
Вот представляете, все мое детство мамочка и бабушка варили "зеленый борщ", с щавелем, и почему-то никого это пресловутое "борщ" не смущало. Уже став взрослой, узнала, что борщ должен быть именно со свеклой - такой у нас назывался свекольником. И никак у нас дома не приживалось название - зеленые щи, щавелевый суп... вот зеленый борщ, и все! Ура! Аутентичный донской рецепт, оказывается, так и называется, именно - зеленый борщ! Вкусный, любимый, с домашней зеленью и домашними же яйцами, причем яиц побольше!!! Спасибо!
Спасибо
Вкусный борщ! Делаю почти так же, только картошку режу сразу. Нужно попробовать ваш вариан, бульон более густой будет и вкусный. И вообще как я люблю, густой борщик, что бы половник не стоял, а так, медленно заваливался.
Не обращайте внимания на злые комментарии, они того не стоят. И да, и паста и помидорчик, так вкуснее.
От меня вам +++++.
Спасибо
250 г. Томатной пасты это всего лишь 3 ст.л. с небольшой горкой. По объёму примерно чуть больше половины стакана. Жаль ,что мне нельзя добавить фото стакана на весах. Если кому-то интересно - воспользуйтесь весами. И да я добавляю и пасту ,и помидоры ,и домашний томат тоже. Осмельтесь и попробуйте новые вкусы.
Да не переживайте так. Всегда найдется овца которая не может готовит, только любит всех обсирать, только их много под вашим рецептом....прям целая овчарня. Ну что то я отступил от лирики... Приготовил сегодня по вашему рецепту борщ, отличный вкус и да это называется БоРЩ у нас на Дону. Вам плюс в карму и готовте для нас эти замечательные рецепты.
Спасибо
Все хорошо в вашем рецепте, но либо помидоры, либо томатную пасту, тогда уж вместо пасты использовать лучше томатный сок, если помидор берете малое количество, ведь в Краснодарском крае помидоры спелые, мясистые, сочные- это не проблема. Я с Закавказья, и томатную пасту использовали только зимой, а в остальное время года- свежие помидоры. Яйца добавляем в тарелку перед подачей, таким образом борщ получается не таким мутным в кастрюле. Успехов вам в вашем творчестве.
А ты если бы понимала почему в рецепте то и то не спрашивала бы такие глупые вопросы свежий томат не когда не даст ту нотку что придает блюду томатная паста
За каким... в борще яйцо и щавель мне лично не понятно.
По сути это не борщ.
Но, зато в этом "борще" нет свеклы, самого главного ингредиента!
Это зелёный борщ! В нем всегда есть яйца и щавель и никогда нет свёклы. Настолько поразил меня Ваш комментарий, что не смогла умолчать)) мы варим зеленый борщ иначе, автор представила свой вариант приготовления.
Видимо, это местное название.
Борщ он и в Африке борщ!
Видимо, это местное название.
Борщ он и в Африке борщ!
Он всю жизнь борщем был,как не кстати там как раз к месту и яйца и щавель. Что ты называешь борщём называется красный борщ, а у автора зеленый борщ. Будешь выпендриваться ся не показав свою удаль,поделю на ноль...я это очень могу. Относитесь более дружески друг другу, если автор сказал что так значит так.
Да что ты говоришь!
Спрашивать вопросы не стану, "как не кстати там как раз к месту были яйца (и далее по тексту, из которого я, каюсь, ничего не поняла)", лишь повторюсь, что борщ он и в Африке борщ!
Ответ для harizma 84
Спасибо
Ответ для diana175
Зачем так зло?! Напишите свой рецепт борща. Всегда проще негативно комментировать, того кто поделился своим опытом. У нас борщ зелёный тоже так варят. Я из Украины. Моя бабушка одна из Полтавы, другая из Харьковщины. От бабушек переняла опыт. А как известно борщ - это украинское блюдо.
Спасибо за поддержку
Вам спасибо за то что не пожалели времени и поделились этим замечательным рецептом!!!
Ответ для Гольда
Вы меня с котом помидором спутали.
Я в своём комментарии не сказала ни одного не доброго слова.
Ответ для diana175
У нас это тоже борщ. Зелёный. Вкусный. Рецептов борща великое множество и свекла как и капуста не есть обязательный ингредиент. У меня мама по весне к щавлю молодую крапивку добавляла. Вкусно.
А рецепт хорош, за счёт картошечки растолченной более густой и насыщенный получается.
Хороший рецепт, только я вот томат не кладу, в зажарку добавляю домашнюю сметану😊👍👍👍
Очень интересно! Обязательно попробую
Томатной пасты, конечно, много.... Но это же на огроменную кастрюлю.... бульона 4л
Это точно!!!
Стакан томатной пасты??? Не рискну, однако.
Добавьте поменьше, тоже вкусно будет
Очень аппетитно! мы тоже очень любим зелёный борщ, но рецепт отличается... обязательно попробую приготовить по Вашему рецепту благодарю
Спасибо
Прямо слюнки потекли и захотелось приготовить! Очень аппетитно! 😋
Спасибо
Какой интересный борщ! Замечательный, подробный рецепт!
Спасибо
Уточните, пожалуйста, а томатной пасты действительно 250 гр.?
Я люблю много томатной пасты ( особенно если она вкусная). Вы можете положить по своему вкусу.
очень вкусно!!!
Спасибо
Мы тоже так готовим зеленый борщ (Ростовская обл.). Только вместо томатной пасты томат свой домашний, летом тот же томат, но свежий. Яйца сразу в борщ кубиками режем. В остальном все так же. Вкусный очень, отличается от белого борща, где распускают белок и сметану в кастрюлю кладут. Любимый и тот, и тот. Спасибо, что выкладываете наши южные традиционные рецепты, по которым еще наши бабушки готовили)
Вам спасибо
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