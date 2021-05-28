У каждой хозяйки свой особенный борщ. На сайте много рецептов, но при этом каждый- особенный. И я тоже хочу угостить Вас. Загляните и попробуйте густой, наваристый кубанский борщ.
- 28 мая 2021, 15:33
- 7001
Зеленый борщ "Краснодарский"
Ингредиенты для «Зеленый борщ "Краснодарский"»:
- Бульон (из говяжьей рульки) — 4 л
- Картофель (средней величины) — 8 шт
- Морковь (крупная) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Щавель — 2 пуч.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Помидор — 2 шт
- Укроп — 1 пуч.
- Петрушка — 1 пуч.
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Томатная паста — 250 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3881.7 ккал
|
белки
376.4 г
|
жиры
135 г
|
углеводы
293.6 г
|Порции
|ккал
323.5 ккал
|белки
31.4 г
|жиры
11.3 г
|углеводы
24.5 г
|100 г блюда
|ккал
61.7 ккал
|белки
6 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
4.7 г
Рецепт «Зеленый борщ "Краснодарский"»:
ВАЖНО! Готовый картофель растолочь не вынимая из кастрюли. Сильно стараться не надо. Должны остаться небольшие порционные кусочки.
Добавить поджарку и все остальные ингредиенты. Соль и перец по вкусу. При необходимости разбавить бульоном (водой) до нужной консистенции. Дать закипеть. Проварить 5 минут на небольшом огне.
Комментарии и отзывы
8 июня tanpopo #
6 июня preciosa spb #
6 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
5 июня LanaSlavina #
5 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
5 июня golub1901 #
Не обращайте внимания на злые комментарии, они того не стоят. И да, и паста и помидорчик, так вкуснее.
От меня вам +++++.
5 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
4 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
5 июня KotPomidor #
5 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
4 июня bailovo69 #
5 июня KotPomidor #
4 июня diana175 #
По сути это не борщ.
Но, зато в этом "борще" нет свеклы, самого главного ингредиента!
4 июня harizma 84 #
4 июня diana175 #
Борщ он и в Африке борщ!
5 июня KotPomidor #
5 июня diana175 #
Спрашивать вопросы не стану, "как не кстати там как раз к месту были яйца (и далее по тексту, из которого я, каюсь, ничего не поняла)", лишь повторюсь, что борщ он и в Африке борщ!
4 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
4 июня Гольда #
4 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
5 июня Гольда #
5 июня diana175 #
Я в своём комментарии не сказала ни одного не доброго слова.
5 июня golub1901 #
А рецепт хорош, за счёт картошечки растолченной более густой и насыщенный получается.
4 июня тони57 #
4 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
4 июня ogrypych #
4 июня bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
30 мая Мариша-Мариша #
31 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
29 мая julika1108 #
29 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
29 мая Тамара3101 #
29 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
29 мая Ирушенька #
29 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
28 мая artusinamarina #
29 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
28 мая Okoolina #
28 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
28 мая katherina-M #
28 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
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