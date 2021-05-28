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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/172109/]Зеленый борщ "Краснодарский"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/172109/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2021may/28/33/2873608_29668-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Бульоны и супы -> Горячие супы -> Борщ У каждой хозяйки свой особенный борщ. На сайте много рецептов, но при этом каждый- особенный. И я тоже хочу угостить Вас. Загляните и попробуйте густой, наваристый кубанский борщ. Ингредиенты: Бульон, Картофель, Морковь, Лук репчатый, Щавель, Яйцо куриное, Помидор, Укроп, Петрушка, Лук зеленый, Томатная паста, Соль, Перец черный, Масло растительное. Тэги: первое, обед.