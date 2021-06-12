Удивительно, какой шедевр можно приготовить из обычной сметаны! Начинка получится просто нежнейшая, ванильная, а тесто, при соблюдении инструкций в рецепте, рассыпчатое и в меру мягкое
- 12 июня 2021, 14:27
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Сметанник
Ингредиенты для «Сметанник»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 280 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар — 0,5 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
Начинка
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сметана (20-25%) — 500 г
- Сахар — 5 ст. л.
- Ванилин — 1 пакет.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4410.7 ккал
|
белки
76.5 г
|
жиры
298.9 г
|
углеводы
351 г
|Порции
|ккал
551.3 ккал
|белки
9.6 г
|жиры
37.4 г
|углеводы
43.9 г
|100 г блюда
|ккал
317.3 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
21.5 г
|углеводы
25.3 г
Рецепт «Сметанник»:
Просеять муку, добавьте сливочное масло, перемешать. Далее добавить сахар, яйцо и разрыхлитель. Замешиваем мягкое песочное тесто. Отправляем в холодильник на 30 минут.
Тесто раскатать в пласть 0,5 см. Форму 26 см смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Тесто распределить по форме, сделать высокие бортики - это важно!!! Пирог высокий и начинка во время выпечки поднимается!
Начинку вылить на тесто, должно получиться так, что бортики будут выше чем начинка! Выпекать в разогретой до 190° в духовке примерно 35-40 минут.
В процессе выпечки начинка поднимется, а сам корж тоже станет толще. В этом пироге очень гармонично сочетатется само тесто и начинка.. все в меру, идеально! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 17:40 nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 17:38 Нина-супербабушка #
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