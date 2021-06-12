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Версия для печати Рецепты Десерты Чизкейк Чизкейк с выпечкой
  • 12 июня 2021, 14:27
  • 1344

Сметанник

Рецепт: Сметанник

Удивительно, какой шедевр можно приготовить из обычной сметаны! Начинка получится просто нежнейшая, ванильная, а тесто, при соблюдении инструкций в рецепте, рассыпчатое и в меру мягкое

Категория: Десерты Чизкейк Чизкейк с выпечкой

Ингредиенты для «Сметанник»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4410.7 ккал 		белки
76.5 г 		жиры
298.9 г 		углеводы
351 г
Порции
ккал
551.3 ккал		 белки
9.6 г		 жиры
37.4 г		 углеводы
43.9 г
100 г блюда
ккал
317.3 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
21.5 г		 углеводы
25.3 г


Рецепт «Сметанник»:

Просеять муку, добавьте сливочное масло, перемешать. Далее добавить сахар, яйцо и разрыхлитель. Замешиваем мягкое песочное тесто. Отправляем в холодильник на 30 минут.

Для начинки венчиком взбить сметану с яйцами, ванилином и с сахаром, до однородности.

Тесто раскатать в пласть 0,5 см. Форму 26 см смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Тесто распределить по форме, сделать высокие бортики - это важно!!! Пирог высокий и начинка во время выпечки поднимается!

Начинку вылить на тесто, должно получиться так, что бортики будут выше чем начинка! Выпекать в разогретой до 190° в духовке примерно 35-40 минут.

В процессе выпечки начинка поднимется, а сам корж тоже станет толще. В этом пироге очень гармонично сочетатется само тесто и начинка.. все в меру, идеально! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт чаепитие

Вкусы: нежный сладкий ванильный

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Сметанник
Рецепт: Сметанник

Удивительно, какой шедевр можно приготовить из обычной сметаны! Начинка получится просто нежнейшая, ванильная, а тесто, при соблюдении инструкций в рецепте, рассыпчатое и в меру мягкое

Ингредиенты для «Сметанник»:

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