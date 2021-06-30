Сушеные огурцы –это прекрасная овощная заготовка, которую можно использовать самостоятельно, добавлять в овощные и мясные блюда, супы и т. д… Огурцы можно сушить не только свежие, но и малосольные, маринованные и соленые.
- 30 июня 2021, 7:47
- 3505
Огурцы сушеные
Ингредиенты для «Огурцы сушеные»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
189.8 ккал
|
белки
8 г
|
жиры
1 г
|
углеводы
38 г
|100 г блюда
|ккал
18.6 ккал
|белки
0.8 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
3.7 г
Рецепт «Огурцы сушеные»:
Сок слить, огурцы обсушить.
Огуречный сок можно использовать для маринадов или для салатных заправок.
Сушить в электросушилке при температурном режиме 60°С, примерно 6-7 часов (влага должна полностью испариться).
Сушеные огурцы должны быть твердыми и хрустящими, а при нажиме ломаться.
Со временем сушеные огурцы становятся более эластичными, но вкусовые качества не теряют.
Хранить сушеные огурцы необходимо в стеклянной или керамической банке с плотной крышкой при комнатной температуре.
Комментарии и отзывы
8 часов назад mashulkamashulina #
5 часов назад nattela v # (автор рецепта)
вчера в 22:18 wiw42005 #
6 часов назад nattela v # (автор рецепта)
Вялить огурцы тоже можно (у меня сладкий вариант, с дыней), но рецепт публиковать не буду, т.к. негативные комментарии неизбежны. Ссылку на неоднократно опробованный мною рецепт сбросила Вам на почту.
Идеи, сушить и вялить огурцы я позаимствовала у фермера Ильи Иванова (ссылку сбросила Вам на почту), а рецепты приготовления нашла в интернете.
P.S. Горчащие и толстокожие огурцы необходимо очистить от кожуры.
вчера в 13:04 excelenc #
вчера в 13:18 aleksandra12 #
вчера в 14:49 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 14:28 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 16:48 kuzashka #
10 минут назад sta9440 #
Сама есть их я конечно не буду, а собаке в кашу строгаю.
А в морозилке лежат натертые для блинчиков и порезанные на кусочки для супов.
А в кладовке стоят банки с маринованными огурцами..
И к чему мне лишние заморочки с сушкой?
Да у меня и сушилки то нет
вчера в 23:35 wiw42005 #
2 июля nadinhike #
Плесни мне огуречный сок по почте , в заморозку кубиками использовать как лед-косметик
2 июля nattela v # (автор рецепта)
2 июля nadinhike #
Так я всего захАТЮ у тебя прям самобранка
вчера в 8:19 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 9:15 nadinhike #
Тогда я скромничать не буду, начинаю составлять За началось
вчера в 9:19 nattela v # (автор рецепта)
1 июля ma-ma sveta #
1 июля nattela v # (автор рецепта)
1 июля ИРепка #
1 июля nattela v # (автор рецепта)
1 июля Ира Khabarova #
Из личного опыта - для горячих блюд огурцы, кабачки, репу лучше перед сушкой резать в мелкий кубик, а вот если в планах корейские салаты из восстановленных овощей (огурец, баклажан, дайкон, редис) - то круляшами вполне нормально.
1 июля nattela v # (автор рецепта)
1 июля Ирушенька #
1 июля nattela v # (автор рецепта)
30 июня Dama-Lorik #
1 июля nattela v # (автор рецепта)
И тебе, дорогая, спасибо огромное за внимание к рецепту!
30 июня ВишИрВик #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня Нина-супербабушка #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
1 июля Нина-супербабушка #
30 июня Olga_Alexandrovna_B #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня Okoolina #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня koshevaya katya #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
Овощи сушат, в основном, в духовке, а ягоды "дедовским" способом.
30 июня Tatanj #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня nelliundco #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня nelliundco #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня ирпенчанка #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
30 июня ирпенчанка #
30 июня nattela v # (автор рецепта)
1 июля ирпенчанка #
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