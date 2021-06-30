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Версия для печати Рецепты Заготовки Травы и специи
  • 30 июня 2021, 7:47
  • 3505

Огурцы сушеные

Рецепт: Огурцы сушеные

Сушеные огурцы –это прекрасная овощная заготовка, которую можно использовать самостоятельно, добавлять в овощные и мясные блюда, супы и т. д… Огурцы можно сушить не только свежие, но и малосольные, маринованные и соленые.

Категория: Заготовки Травы и специи

Ингредиенты для «Огурцы сушеные»:

  • Огурец (свежий, малосольный, маринованный, соленый) — 1 кг
  • Соль (с горкой, каменная, не йодированная, без добавок (для свежих огурцов)) — 1 ч. л.
  • Сахар (с горкой (для свежих огурцов)) — 1 ч. л.
  • Вода (для мытья свежих огурцов) — по вкусу

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
189.8 ккал 		белки
8 г 		жиры
1 г 		углеводы
38 г
100 г блюда
ккал
18.6 ккал		 белки
0.8 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
3.7 г


Рецепт «Огурцы сушеные»:

Огурцы хорошо промыть в проточной воде.

Нарезать толщиной 5 мм.

Переложить в глубокую посуду, засыпать солью и сахаром.

Аккуратно перемешать.

Оставить при комнатной температуре на 1-1.30 часа, чтобы пустили сок.

Сок слить, огурцы обсушить.

Огуречный сок можно использовать для маринадов или для салатных заправок.

Разложить огурцы на поддоны электросушилки.

Сушить в электросушилке при температурном режиме 60°С, примерно 6-7 часов (влага должна полностью испариться).

Сушеные огурцы должны быть твердыми и хрустящими, а при нажиме ломаться.

Со временем сушеные огурцы становятся более эластичными, но вкусовые качества не теряют.

Хранить сушеные огурцы необходимо в стеклянной или керамической банке с плотной крышкой при комнатной температуре.

В супы, азу, рагу, жаркое и мясные блюда сушеные огурцы добавляют непосредственно в кастрюлю без предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления. Но при желании сушеные огурцы можно восстановить отдельно, залив на 20 мин. холодной кипяченой водой.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: полезно приправа закуска

Вкусы: огуречный

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Огурцы сушеные
Рецепт: Огурцы сушеные

Сушеные огурцы –это прекрасная овощная заготовка, которую можно использовать самостоятельно, добавлять в овощные и мясные блюда, супы и т. д… Огурцы можно сушить не только свежие, но и малосольные, маринованные и соленые.

Ингредиенты для «Огурцы сушеные»:

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Комментарии и отзывы

Здравствуйте. Интересный рецепт, действительно ни разу не видела рецепта с использованием сушеных огурцов. Можите без разграмовки написать? Спасибо, куда добавляют я читала, но рецепта ни одного.
Здравствуйте. Интересный рецепт, действительно ни разу не видела рецепта с использованием сушеных огурцов. Можите без разграмовки написать? Спасибо, куда добавляют я читала, но рецепта ни одного.
Здравствуйте! Отдельных рецептов с использованием сушеных огурцов не встречала, а "клонировать" рецепты с их добавлением не вижу смысла.
ЗамечТательный рецепт, вот только начали обсуждать куда девать такой урожай и на тебе, как по волшебству, потому что мы говорили и о сушке огурцов, но поскольку прецедента не было в нашем поле зрения, решили, так не бывает, ан нет таки, бывает. Агромадное благодарю Ещё есть мысль попробовать готовить вяленые огурцы, как в принципе это делают с помидорами, готовая и заправка и закуска. Урожай конечно варастить забота ещё та, но если его не сохранить в качественном виде, считай труды насмарку . Ну а те кто в первых постах писал о нецелесообразности такой заготовки пусть питаются магазинными заморозками и чипсами неизвестной этиологии Ещё раз огромное благодарю
ЗамечТательный рецепт, вот только начали обсуждать куда девать такой урожай и на тебе, как по волшебству, потому что мы говорили и о сушке огурцов, но поскольку прецедента не было в нашем поле зрения, решили, так не бывает, ан нет таки, бывает. Агромадное благодарю
Спасибо Вам большое за поддержку, внимание и проявленный интерес к рецепту!
Ещё есть мысль попробовать готовить вяленые огурцы, как в принципе это делают с помидорами, готовая и заправка и закуска.
Вялить огурцы тоже можно (у меня сладкий вариант, с дыней), но рецепт публиковать не буду, т.к. негативные комментарии неизбежны. Ссылку на неоднократно опробованный мною рецепт сбросила Вам на почту.
Урожай конечно варастить забота ещё та, но если его не сохранить в качественном виде, считай труды насмарку . Ну а те кто в первых постах писал о нецелесообразности такой заготовки пусть питаются магазинными заморозками и чипсами неизвестной этиологии Ещё раз огромное благодарю
Идеи, сушить и вялить огурцы я позаимствовала у фермера Ильи Иванова (ссылку сбросила Вам на почту), а рецепты приготовления нашла в интернете.
P.S. Горчащие и толстокожие огурцы необходимо очистить от кожуры.
А куда огурцы, кроме салатов? К тому же, очень я сомневаюсь, что восстановленные сушёные огурцы будут пригодны для салата... или для чего-нибудь ещё. Рецепты ещё чего-нибудь, кроме салатов, где используются свежие огурцы, — в студию!
Разделяю Ваше сомнение. Огурцы на 80% состоят из воды. И ведь это не просто обычная вода, а восстановить не получится. Просто испорченный продукт будет, зря потраченное время. Есть овощи и фрукты, ягоды (арбуз, например), которые никак не получится высушить, и огурцы в том числе, увы....
Я сушу не только огурцы, но и арбузы в том числе.
А куда огурцы, кроме салатов? К тому же, очень я сомневаюсь, что восстановленные сушёные огурцы будут пригодны для салата... или для чего-нибудь ещё. Рецепты ещё чего-нибудь, кроме салатов, где используются свежие огурцы, — в студию!
В супы, азу, рагу, жаркое и мясные блюда сушеные огурцы добавляют непосредственно в кастрюлю без предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления. Но при желании сушеные огурцы можно восстановить отдельно, залив на 20 мин. холодной кипяченой водой.
Ответ для excelenc
огурцы не пробовала сушить, а кабачки соломкой хорошо идут как чипсы и в рагу разные. Особенно в тех краях, где даже летом они по 300р (насушила и отправила в вакуумных пакетах целую коробку овощей)
А у меня еще два кабачка с прошлого урожая под кроватью лежат
Сама есть их я конечно не буду, а собаке в кашу строгаю.
А в морозилке лежат натертые для блинчиков и порезанные на кусочки для супов.
А в кладовке стоят банки с маринованными огурцами..
И к чему мне лишние заморочки с сушкой?
Да у меня и сушилки то нет
Ответ для excelenc
О как! Интересно, Наташ ...
Плесни мне огуречный сок по почте , в заморозку кубиками использовать как лед-косметик
Наденька, спасибо, милая, что заглянула! И не забудь написать адресок, с удовольствием вышлю тебе не только сок, но и огурчики сушеные.
Спасибо, моя хорошая
Так я всего захАТЮ у тебя прям самобранка
Надюша, составляй список
Лады, спасибо солнце
Тогда я скромничать не буду, начинаю составлять За началось
Ок, договорились
Наташенька, очень интересная, оригинальная заготовка!
Большое спасибо, Светочка!
Вот уж не думала, что огурцы сушат! Наташенька, спасибо! Чудесный способ!
Ирочка, я очень рада, что смогла тебя удивить! Спасибо, милая, за внимание к рецепту!
Я чуток влезу, можно же?
Из личного опыта - для горячих блюд огурцы, кабачки, репу лучше перед сушкой резать в мелкий кубик, а вот если в планах корейские салаты из восстановленных овощей (огурец, баклажан, дайкон, редис) - то круляшами вполне нормально.
Я чуток влезу, можно же?
Конечно, можно!
Ух ты! Как интересно, Наташенька!
Ух ты! Как интересно, Наташенька!
Ирочка, большое спасибо! Буду рада, если рецепт кому-нибудь пригодится.
Наташенька, интересная заготовка! Никогда даже не слышала о сушеных огурцах. Спасибо тебе!
Наташенька, интересная заготовка! Никогда даже не слышала о сушеных огурцах.
Ларочка, если бы я не увидела в продаже сушеные огурцы собственными глазами, а услышала, то просто бы не поверила в такое... Купила ради любопытства, а потом нашла рецепт и стала сушить сама.
Спасибо тебе!
И тебе, дорогая, спасибо огромное за внимание к рецепту!
А зачем их сушить? И что с ними потом делать?
А зачем их сушить? И что с ними потом делать?
Сушеные огурцы –это прекрасная овощная заготовка, которую можно использовать самостоятельно, добавлять в овощные и мясные блюда, супы и т. д…
Впервые слышу о сушеных огурцах. Вот ведь недаром говорят: век живи - век учись.
Нина, у Вас в магазинах не продают сушеные огурцы "Сибирские Просторы" 40гр. упаковка?
Ну, я, по крайней мере, никогда не видела. Так где Сибирь, и где - Архангельск.
Полезная заготовка, особенно когда очень большой урожай Я бы только не стала сушить маринованные огурцы, так как они и так хорошо хранятся до зимы
Большое спасибо, Ольга!
Здорово!
Наташенька, большое спасибо!
Хорошие у вас сушёные овощи и фрукты! Имея электросушилку можно все что угодно засушить. По сути это не рецепт, а способ заготовки. Но вот как быть тем, у кого нет такого прибора?
Хорошие у вас сушёные овощи и фрукты!
Большое спасибо!
Имея электросушилку можно все что угодно засушить. По сути это не рецепт, а способ заготовки. Но вот как быть тем, у кого нет такого прибора?
Овощи сушат, в основном, в духовке, а ягоды "дедовским" способом.
Наташенька, очень интересная заготовка!
Танечка, благодарю от души за поддержку и внимание!
Вот удивила, Наташа ! Не слышала даже, что и огурцы можно сушить !
Да, Нелличка, из огурцов можно приготовить не только чипсы, но и цукаты, чурчхелу и другие лакомства...
Надо же! Можно и огурцы сушить, как оказалось! Молодец, Натали!
Надо же! Можно и огурцы сушить, как оказалось! Молодец, Натали!
Ага, прикольно, конечно, но вкусно... Спасибо, Наташенька, что заглянула!
Натусь! Многие интересуются куда можно применять сушеные огурцы и как их подготовить к использованию после сушки. Напиши, плиз...
Натусь! Многие интересуются куда можно применять сушеные огурцы и как их подготовить к использованию после сушки. Напиши, плиз...

В супы, азу, рагу, жаркое и мясные блюда сушеные огурцы добавляют непосредственно в кастрюлю без предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления. Но при желании сушеные огурцы можно восстановить отдельно, залив на 20 мин. холодной кипяченой водой.
Спасибочки, Натусь! Не внимательная я!
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