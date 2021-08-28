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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 28 августа 2021, 18:38
  • 5809

Запеченные рулетики из кабачков

Рецепт: Запеченные рулетики из кабачков

Предлагаю Вам рецепт рулетиков из кабачков с курицей, с сыром и чесноком, запеченных в духовке. Эту вкусную запеканку можно готовить как с курицей, так и с рыбой.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Запеченные рулетики из кабачков»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1495.4 ккал 		белки
164.1 г 		жиры
64.4 г 		углеводы
49.1 г
Порции
ккал
373.9 ккал		 белки
41 г		 жиры
16.1 г		 углеводы
12.3 г
100 г блюда
ккал
93.5 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
4 г		 углеводы
3.1 г


Рецепт «Запеченные рулетики из кабачков»:

Для начала подготовим кабачки. Их нужно вымыть и нарезать длинными тонкими ломтиками.

Для того, чтобы кабачки сворачивались в рулетики, их нужно подержать в кипятке.
Заливаем кипящей водой и оставляем примерно на 3-5 минут.

Тем временем нарезаем помидоры маленькими кубиками.

Сыр натрем на крупной терке. У меня – Гауда.

В рулетики я буду заворачивать куриное филе. Поэтому нарезаем мясо на соответствующие кусочки.
Можно заворачивать не только мясо, но и белую рыбу. Тоже получается очень вкусно.

Кусочки филе нужно посолить. Еще посыпаем молотым черным перцем, я добавлю немного острого перца.

Тем временем ломтики из кабачков стали мягкими. Заворачиваем кусочки куриного филе рулетиком и выкладываем в форму для запекания.

Поверх рулетиков распределяем нарезанные помидоры и посыпаем натертым сыром.

Теперь приготовим заливку. Для этого нам понадобится 2 яйца. Добавляем соль и немного взбиваем их венчиком или вилкой.

Добавляем сметану или сливки жирностью 20%. Можно еще поперчить.
Насыпаем немного рубленой зелени. У меня укроп – замороженная заготовка.
Еще раз все взбиваем венчиком.

Заливаем яично-сметанной смесью наши рулетики.
В заливку я забыла добавить чеснок, поэтому просто распределяю его сверху.
Теперь, отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут.

Посмотрите, как аппетитно получилось.
Если у Вас много кабачков, попробуйте приготовить такую простую запеканку.
Она получается одинаково вкусной, и с курицей, и с рыбой.
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: обед ужин духовка запекать быстро быстрый

Вкусы: кабачковый куриный сырный чесночный соленый перченый

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Запеченные рулетики из кабачков
Рецепт: Запеченные рулетики из кабачков

Предлагаю Вам рецепт рулетиков из кабачков с курицей, с сыром и чесноком, запеченных в духовке. Эту вкусную запеканку можно готовить как с курицей, так и с рыбой.

Ингредиенты для «Запеченные рулетики из кабачков»:

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Комментарии и отзывы

Действительно очень вкусно. Нам понравилось очень.
Всем советую попробовать.
Спасибо за идею
Красиво смотрится ! Сейчас ,в сезон кабачков ,очень кстати рецепт! Спасибо.
все продукты есть, готовлю! Особое Спасибо за подсказку с кабачком
Ирина, уверена, что это очень вкусное блюдо. С благодарностью взяла рецепт
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