Предлагаю Вам рецепт рулетиков из кабачков с курицей, с сыром и чесноком, запеченных в духовке. Эту вкусную запеканку можно готовить как с курицей, так и с рыбой.
- 28 августа 2021, 18:38
- 5809
Запеченные рулетики из кабачков
Ингредиенты для «Запеченные рулетики из кабачков»:
- Кабачок (средний) — 1 шт
- Филе куриное — 500 г
- Помидор — 2 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 200 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Сыр твердый — 100 г
- Зелень — 1 пуч.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Перец чили (по желанию)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1495.4 ккал
|
белки
164.1 г
|
жиры
64.4 г
|
углеводы
49.1 г
|Порции
|ккал
373.9 ккал
|белки
41 г
|жиры
16.1 г
|углеводы
12.3 г
|100 г блюда
|ккал
93.5 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
4 г
|углеводы
3.1 г
Рецепт «Запеченные рулетики из кабачков»:
Для того, чтобы кабачки сворачивались в рулетики, их нужно подержать в кипятке.
Заливаем кипящей водой и оставляем примерно на 3-5 минут.
В рулетики я буду заворачивать куриное филе. Поэтому нарезаем мясо на соответствующие кусочки.
Можно заворачивать не только мясо, но и белую рыбу. Тоже получается очень вкусно.
Тем временем ломтики из кабачков стали мягкими. Заворачиваем кусочки куриного филе рулетиком и выкладываем в форму для запекания.
Теперь приготовим заливку. Для этого нам понадобится 2 яйца. Добавляем соль и немного взбиваем их венчиком или вилкой.
Добавляем сметану или сливки жирностью 20%. Можно еще поперчить.
Насыпаем немного рубленой зелени. У меня укроп – замороженная заготовка.
Еще раз все взбиваем венчиком.
Заливаем яично-сметанной смесью наши рулетики.
В заливку я забыла добавить чеснок, поэтому просто распределяю его сверху.
Теперь, отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут.
Посмотрите, как аппетитно получилось.
Если у Вас много кабачков, попробуйте приготовить такую простую запеканку.
Она получается одинаково вкусной, и с курицей, и с рыбой.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
5 сентября tischa1606 #
Всем советую попробовать.
Спасибо за идею
6 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
3 сентября vlada ta #
3 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
2 сентября Sonflowers #
2 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
29 августа ИРепка #
29 августа IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
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