Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом простого вкусного домашнего печенья без яиц и без масла. Используется минимум продуктов. Даже на следующий день печенье остается мягким.
- 30 августа 2021, 11:26
- 4598
Простое печенье без яиц и масла
Ингредиенты для «Простое печенье без яиц и масла»:
- Сметана — 200 г
- Мука пшеничная / Мука (может чуть больше) — 180 г
- Сахар — 80 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Цедра лимона — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1353.9 ккал
|
белки
22.2 г
|
жиры
42.2 г
|
углеводы
223 г
|Порции
|ккал
338.5 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
55.8 г
|100 г блюда
|ккал
282.1 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
46.5 г
Рецепт «Простое печенье без яиц и масла»:
Тесто должно собраться в комочек и практически не липнуть к рукам.
Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на полчаса.
Через полчаса достаем из холодильника и формируем шарики размером с грецкий орех.
Выкладываем их на противень, промасленный и простеленный пергаментной бумагой.
Шарики немножко приминаем. У меня получилось 12 штук.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 20 минут.
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 сентября vlada ta #
Спасибо за интересное печенье!
6 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
1 сентября Нина-супербабушка #
30 августа топиарий #
30 августа IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
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