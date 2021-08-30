IrinaLiss_LifeПоваренок 4 уровня 30 августа 2021, 11:26

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Простое печенье без яиц и масла

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом простого вкусного домашнего печенья без яиц и без масла. Используется минимум продуктов. Даже на следующий день печенье остается мягким.

Ингредиенты для «Простое печенье без яиц и масла»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1353.9 ккал белки

22.2 г жиры

42.2 г углеводы

223 г Порции ккал

338.5 ккал белки

5.6 г жиры

10.6 г углеводы

55.8 г 100 г блюда ккал

282.1 ккал белки

4.6 г жиры

8.8 г углеводы

46.5 г

Рецепт «Простое печенье без яиц и масла»:

Смешиваем сметану, сахар, соль, цедру лимона, просеянную муку, разрыхлитель.

Тесто должно собраться в комочек и практически не липнуть к рукам.

Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на полчаса.

Через полчаса достаем из холодильника и формируем шарики размером с грецкий орех.

Выкладываем их на противень, промасленный и простеленный пергаментной бумагой.

Шарики немножко приминаем. У меня получилось 12 штук.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 20 минут.

Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!