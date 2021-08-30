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  • 30 августа 2021, 11:26
  • 4598

Простое печенье без яиц и масла

Рецепт: Простое печенье без яиц и масла

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом простого вкусного домашнего печенья без яиц и без масла. Используется минимум продуктов. Даже на следующий день печенье остается мягким.

Категория: Десерты Печенье Песочное печенье

Ингредиенты для «Простое печенье без яиц и масла»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1353.9 ккал 		белки
22.2 г 		жиры
42.2 г 		углеводы
223 г
Порции
ккал
338.5 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
55.8 г
100 г блюда
ккал
282.1 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
46.5 г


Рецепт «Простое печенье без яиц и масла»:

Смешиваем сметану, сахар, соль, цедру лимона, просеянную муку, разрыхлитель.
Тесто должно собраться в комочек и практически не липнуть к рукам.
Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на полчаса.
Через полчаса достаем из холодильника и формируем шарики размером с грецкий орех.
Выкладываем их на противень, промасленный и простеленный пергаментной бумагой.
Шарики немножко приминаем. У меня получилось 12 штук.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 20 минут.
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка чаепитие детям гости духовка быстро быстрый сладкое сладости

Вкусы: сладкий нежный лимонный

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Простое печенье без яиц и масла
Рецепт: Простое печенье без яиц и масла

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом простого вкусного домашнего печенья без яиц и без масла. Используется минимум продуктов. Даже на следующий день печенье остается мягким.

Ингредиенты для «Простое печенье без яиц и масла»:

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Комментарии и отзывы

Какие пышные симпатяги! Наверное,мягонькие!
Спасибо за интересное печенье!
Вот еще один рецепт из советского детства, когда яйца и масло были в дефиците.
Прям булочки получились!!!
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