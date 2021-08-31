Пересмотрел множество вариантов рецепта этого блюда. Одни баклажаны обжаривают, другие отваривают или запекают, готовят с мясом, с фаршем, другие без, но мне понравился этот вариант. Получилось очень вкусно!!!
- 31 августа 2021, 19:20
- 14420
Баклажаны по-армянски
Ингредиенты для «Баклажаны по-армянски»:
- Баклажан — 1 кг
- Перец сладкий (грунтовой) — 500 г
- Помидор (700-800 г)
- Лук репчатый — 2 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Петрушка — 1 пуч.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
563.7 ккал
|
белки
20.4 г
|
жиры
2.7 г
|
углеводы
610.8 г
|100 г блюда
|ккал
31.5 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
34.1 г
Рецепт «Баклажаны по-армянски»:
Перец очистить от семян и нарезать полосками. Обсушить баклажаны. В разогретом масле обжарить баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце. В этой же сковороде обжарить перец (под крышкой)и так же выложить на бумажное полотенце.
Чеснок измельчить на тёрке или через пресс, добавить нарезанную петрушку, перемешать. Лук нарезать полукольцами. Помидоры очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
Обжарить на разогретом масле лук до золотистого цвета. Добавить помидоры, соль по вкусу и тушить 7-10 минут. Переложить в тарелку оставив немного на дне сковороды. Затем слоями выкладываем баклажаны, перец, петрушка с чесноком, соус и т. д. Накрыть крышкой и тушить ещё 10 минут.
Комментарии и отзывы
5 сентября elensaraf #
5 сентября natali-kng #
4 сентября m kryukova #
4 сентября Olga_Alexandrovna_B #
3 сентября Chinara-2016 #
3 сентября el nikitina #
3 сентября Chinara-2016 #
2 сентября aliska d2013 #
2 сентября Аллочка-уралочка #
2 сентября hfrif #
3 сентября Chinara-2016 #
2 сентября ira-lila #
2 сентября зыркало #
2 сентября Аня-1964 #
Это армянский вариант имам баялды. А аджапсандал чаще с картошкой, иногда и с морковкий, другой набор зелени и специй
2 сентября hfrif #
2 сентября зыркало #
2 сентября ayilil #
6 сентября Foshizzle #
2 сентября Wera13 #
1 сентября Нина-супербабушка #
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