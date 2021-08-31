Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 31 августа 2021, 19:20
  • 14420

Баклажаны по-армянски

Рецепт: Баклажаны по-армянски

Пересмотрел множество вариантов рецепта этого блюда. Одни баклажаны обжаривают, другие отваривают или запекают, готовят с мясом, с фаршем, другие без, но мне понравился этот вариант. Получилось очень вкусно!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны по-армянски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
563.7 ккал 		белки
20.4 г 		жиры
2.7 г 		углеводы
610.8 г
100 г блюда
ккал
31.5 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
34.1 г


Рецепт «Баклажаны по-армянски»:

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать слайсами толщиной 0,5 см. Посолить, сложить в миску и оставить, чтобы пустили сок.
Перец очистить от семян и нарезать полосками. Обсушить баклажаны. В разогретом масле обжарить баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце. В этой же сковороде обжарить перец (под крышкой)и так же выложить на бумажное полотенце.
Чеснок измельчить на тёрке или через пресс, добавить нарезанную петрушку, перемешать. Лук нарезать полукольцами. Помидоры очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
Обжарить на разогретом масле лук до золотистого цвета. Добавить помидоры, соль по вкусу и тушить 7-10 минут. Переложить в тарелку оставив немного на дне сковороды. Затем слоями выкладываем баклажаны, перец, петрушка с чесноком, соус и т. д. Накрыть крышкой и тушить ещё 10 минут.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: второе закуска горячее

Вкусы: овощной баклажановый чесночный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Баклажаны по-армянски
Рецепт: Баклажаны по-армянски

Пересмотрел множество вариантов рецепта этого блюда. Одни баклажаны обжаривают, другие отваривают или запекают, готовят с мясом, с фаршем, другие без, но мне понравился этот вариант. Получилось очень вкусно!!!

Ингредиенты для «Баклажаны по-армянски»:

Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (8)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Описание перед рецептом могли бы и сами сочинить, а не списывать у :https://www.povarenok.ru/recipes/show/30181/
Автор вообщем то указал , что один из вариантов, так что о чем спор, армянское - не армянское. Баклажаны вообще вкусный овощ. В нашей семье называли нечто подобное «мясо по армянски» только ещё мясо и морковь добавляется, и тушиться слоями. Спасибо за ещё один вариант!
[аджапсандал однозначно готовят с картошкой,а споры по поводу армянское не армянское-это восточное блюдо и армяне в том числе его готовят так же как и греки,турки и многие другие-это спор ни очем
В ингредиентах масло не указано, а его стоит указывать. Из-за жарки баклажан - рецепт стал обычным.
Армяне один раз что-то где-то посмотрят ,приготовят и пишут что это рецепт по армянски🤦🏻‍♀️
Это называется имам- баялды? Похожее продают в банках в Дикси. Но ваше наверняка вкуснее 👌
Конечно это блюдо оно и есть. Это не армянское блюдо
Обожаю баклажаны,сто раз пальчик вверх!!!)
Очень ароматные баклажаны получились .
Всю жизнь так баклажаны делаем)) Только баклажаны режем поперёк, кружочками, а не вдоль. И чеснока больше кладём - прям пересыпаем слои. (Но это уже дело вкуса). И вот не знала, что этот способ - по-армянски. Не пытаюсь спорить - просто не знала. Это действительно очень вкусно.
Это не армянское блюдо
Конечно,очень вкусно !!! И,как замечательно просто !!!
Не отличается от аджипсандала
Отличается.
Это армянский вариант имам баялды. А аджапсандал чаще с картошкой, иногда и с морковкий, другой набор зелени и специй
Ответ для зыркало
Отличается очень сильно. Аджапсандали (или аджапсандал, как Вам будет угодно) - горячее блюдо. Оно с картошкой. А эти баклажаны только холодными нужно кушать. И дать им настояться нужно обязательно. Попробуйте, это правда вкусно
Мама моей знакомой аджарки готовит аджипсандал без картошки
Я впервые слышу, чтобы аджапсандал был с картошкой. Для этого блюда используем: баклажан-лук-перец-помидор.
именно, тоже никогда с картошкой не готовлю, а это любимое блюдо моего мужа и готовлю его очень часто. В грузинских ресторанах ни разу не встречала вариант с картошкой.
Вкусно, очень.
Это наверняка вкусно, хотя у меня сестра живет в Ереване и никогда не угощала меня таким блюдом. В очередной визит обязательно стребую.
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом одноэтажный V454 "Эль Монте"

Каркасный дом одноэтажный V454 "Эль Монте"
Каркасный дом с 3 спальнями, эркером и террасой V004 "Фэирмонт"

Каркасный дом с 3 спальнями, эркером и террасой V004 "Фэирмонт"
Каркасный дом с 3 спальнями V175 "Бентон"

Каркасный дом с 3 спальнями V175 "Бентон"
Ещё 459 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 6326 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки