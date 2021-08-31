PovareshkA-2021Поваренок 1 уровня 31 августа 2021, 19:20

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Баклажаны по-армянски

Пересмотрел множество вариантов рецепта этого блюда. Одни баклажаны обжаривают, другие отваривают или запекают, готовят с мясом, с фаршем, другие без, но мне понравился этот вариант. Получилось очень вкусно!!!

Ингредиенты для «Баклажаны по-армянски»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

563.7 ккал белки

20.4 г жиры

2.7 г углеводы

610.8 г 100 г блюда ккал

31.5 ккал белки

1.1 г жиры

0.2 г углеводы

34.1 г

Рецепт «Баклажаны по-армянски»:

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать слайсами толщиной 0,5 см. Посолить, сложить в миску и оставить, чтобы пустили сок.

Перец очистить от семян и нарезать полосками. Обсушить баклажаны. В разогретом масле обжарить баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце. В этой же сковороде обжарить перец (под крышкой)и так же выложить на бумажное полотенце.

Чеснок измельчить на тёрке или через пресс, добавить нарезанную петрушку, перемешать. Лук нарезать полукольцами. Помидоры очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.

Обжарить на разогретом масле лук до золотистого цвета. Добавить помидоры, соль по вкусу и тушить 7-10 минут. Переложить в тарелку оставив немного на дне сковороды. Затем слоями выкладываем баклажаны, перец, петрушка с чесноком, соус и т. д. Накрыть крышкой и тушить ещё 10 минут.