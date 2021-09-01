Бисквитные яблочные кексы

Разложить тесто по смазанным маслом формочкам или, как я, в бумажные манжеты.

Заполнять формочки не больше, чем на 2/3.

Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке до готовности. Мои кексы были готовы через 25 минут.

!!! ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА РАБОТУ СВОЕЙ ДУХОВКИ!!!

