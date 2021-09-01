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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 1 сентября 2021, 17:40
  • 11017

Бисквитные яблочные кексы

Рецепт: Бисквитные яблочные кексы

Очень нежные и очень вкусные кексы! Воздушные, пористые, сливочные... ммм... с мягким яблочным послевкусием. Без яблок, но с яблочным соком и совсем без масла. Прошу к столу.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Бисквитные яблочные кексы»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2236.8 ккал 		белки
52 г 		жиры
16.2 г 		углеводы
472.7 г
100 г блюда
ккал
240.5 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
50.8 г


Рецепт «Бисквитные яблочные кексы»:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до белой пышной массы.

Затем влить кефир и яблочный сок. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать. (Я быстро взбила миксером.)

Разложить тесто по смазанным маслом формочкам или, как я, в бумажные манжеты.
Заполнять формочки не больше, чем на 2/3.
Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке до готовности. Мои кексы были готовы через 25 минут.
!!! ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА РАБОТУ СВОЕЙ ДУХОВКИ!!!

Кексы хороши с кофе и с чаем. Действительно нежные, воздушные и очень вкусные.










Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: завтрак полдник десерт перекус детям выпечка духовка праздник быстро

Вкусы: сладкий сливочный кисломолочный яблочный нежный

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Бисквитные яблочные кексы
Рецепт: Бисквитные яблочные кексы

Очень нежные и очень вкусные кексы! Воздушные, пористые, сливочные... ммм... с мягким яблочным послевкусием. Без яблок, но с яблочным соком и совсем без масла. Прошу к столу.

Ингредиенты для «Бисквитные яблочные кексы»:

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Фотографии «Бисквитные яблочные кексы» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Жанночка.принимай отчёт!Вот такие у меня получились кексики.Готовила строго по рецепту.даже сок специально купила(не покупала года три...это точно!)сахар уменьшила до 90 гр.Получилось вкусненько и ароматненько!Спасибо за рецепт!
Балуешь меня! Анечка, шикарные кексики!!!!
Большущее спасибо за высокую оценку, доверие и прекрасный фотоотчёт!!!
Я так рада, что рецепт пригодился и кексы понравились!!!
Готовь, солнышко, на доброе здоровье и с удовольствием!!!
Ответ для топиарий
Отзыв за мной, Анюта! Обязательно напишу!
Подскажите, какой выход кексов?
Выход:14 штук.
Благодарю за внимание к рецепту!
Какие чудесные и аппетитные кексики
Катюша, спасибо большое за внимание и одобрение!
А у меня кексики осели и скукожились после того, как я вынула их из духовки. Правда, я вместо сока в них добавила яблочное пюре. В следующий раз попробую с соком. Хочется, чтобы пироженки получились такие же, как на фото.
С добавлением фруктового пюре кексы получаются влажные. У них совсем другая структура теста. Они у Вас пропеклись?
"Оседать и кукожиться" эти кексы не должны! Попробуйте с соком.
Пы. Сы. Если печёте редко, то лучше добавлять муку в несколько приёмов и аккуратно перемешивать тесто лопаткой( или ложкой) снизу вверх.
Я искренне надеюсь, что у Вас всё получится и кексы понравятся! Удачи!
Какие очаровательные пушистики...Жанночка ну ооочень аппетитные кексики разломчик -бомба!!!
Анечка, большущее спасибо за внимание и добрый комментарий!
И снова штучная выпечка для перекуса. Не было у меня яблочного сока, а испечь ох как хотелось. Развела варенье из крыжовника и киви водой и слегка подкислила лимонной кислотой. Выпекала 30 минут при 180 градусах. Получились вкусные плотненькие кексики. Хочу снова повторить, но уже без отступления от рецепта.

Олечка, большущее спасибо за выбор рецепта, чудесную фотоулику и высокую оценку!!!
Всё-таки разведённое варенье это не сок, попробуй приготовить по рецепту, плотными кексы быть не должны.
Но я всё равно рада, что результат не разочаровал, хоть и не совсем оправдал ожидания.
Готовь на доброе здоровье и с удовольствием, Оленька!!!
Обязательно приготовлю все точно по рецепту. Я же понимаю, что замена не равноценная была.
Жанночка, замечательные кексы.
Марианночка, огромное спасибо за внимание!!!
Жаннчик , коммент вверх улетел, то я не туда пишу
У меня тоже так бывает. Летающие комментарии.
Жанночка ,замечательный твой Кирюша , купи ему кактусика-друга Моему кактусенку год и первый кактус на который не покушается наша кошка, она ими играет, а мы на него наступаем , представляешь как "приятно"
Я ему подружку приобрела. Кошка экстремал, однако! С кактусами играет. Ага, ногам приятно, представляю! Цветок жалко!
Кактусы неприхотливые,но сколько можно ими в футбол играть, как Пеле мячиком
Жаннчик, подруженьке Кирюше, тоже имя дала?
А как же! У Кирюши подружка Юлечка. Симпатичная.
Какие симпатичные яблочные кексы ты испекла, Жанночка!
Аллочка, большое спасибо за внимание и поддержку!!!
Chudo kak horoshy!!!
A posuda prosto super!!!
Марина, благодарю от души за внимание и одобрение!
Сервиз старый, если не ошибаюсь, 1961г. выпуска.
Жанна, изумительно красивый сервиз. Очень хороши зеленые тона в сочетании с позолотой. Радует и глаз, и душу.
Мне тоже очень нравится. Ломоносовский (ныне императорский) фарфоровый завод производил. Сервиз на 12 персон. Осталось 8 чашек и 10 блюдец.
Исключительный фарфор у них. Я себе купила два сервиза этого завода - "вьюнок" и "ирисы" Одно только жаль, что в этих сервизах нет молочников...зато есть десертные тарелки. Красивые оба сервиза.
Показывай в своих фото побольше такой красивой посуды. Радуется глаз и душа от такой красоты!!!
Этот завод всегда славился своим фарфором, и не только по стране, но и за рубежом.
Да, без молочников как-то не то, жаль. У них одно время на официальном сайте можно было заказать дополнительно предмет сервиза.
Шикарные сервизы выбрала! На "вьюнок" сама смотрю, думаю купить.
Посуды красивой мало осталось, у меня ничего не стоит за стеклом, всем пользуюсь.
Марина, большущее спасибо за внимание и общение!
Жанночка, замечательные кексы, красивые, аппетитные и вкусные!
Ларочка, громадное спасибо за похвалу и внимание к рецепту!!!
Жанна, какие чудесные кексы!!! Фото очень утонченные, элегантные... Так и хочется сорваться с работы и тут же заняться их выпеканием Спасибо за прекрасный рецепт!
Ольга, большое спасибо за такой добрый и приятный комментарий!!!

Буду очень рада, если кексы понравятся!
Жанночка! Какие кексы! Отличная структура!!! Очень аппетитные!!!
Людочка, огромное спасибо за похвалу и внимание!!!
Нам тоже очень кексы понравились!
Очень аппетитные кексы!
Верочка, угощайся! Вкусно!
Спасибо, что заглянула ко мне!
Надюша, спасибо большое! Бери, отличные кексы. Кактус недавно купила, неделька всего моему Кирюше. Ещё глаз на другой кактусик положила, с цветком. Такой же крошечный.
Жанночка, Хавортия у тебя просто чудесная. Я их тоже очень люблю. Очень трогательно, что ты имя цветку дала
Ирочка, у меня все с именами.
А я вот раньше не любила такие растения, а теперь... Второй кактус купила! И хавортию-Киришу.
Жанночка, поздравляю с новым кактусом! Цветы чувствуют отношение к ним. И прекрасно, что ты даёшь им имена.
Домашние надо мной хихикают. Особенно их удивляет, что различаю пол, точнее мне так кажется, что различаю.
Люди своим машинам дают имена. И пол у машин тоже разный. Растения тоже достойны пола и имени
Полностью согласна.
очаровательные кексики!
Светочка, огромное спасибо за внимание и поддержку!!!
Жанночка, прелесть, какие кексы! Ароматные, воздушные! Красота!
Ириночка, большое спасибо за внимание и одобрение!
Жанночка, очаровательные кексы! С благодарностью беру рецепт
Ирочка, огромное спасибо за поддержку! Бери на здоровье, очень вкусные кексы.
Жанночка, какие воздушные кексики И очень красивые фотографии Спасибо за рецепт
Мариночка, большущее спасибо за внимание и поддержку! Угощайся, пожалуйста!
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