Очень нежные и очень вкусные кексы! Воздушные, пористые, сливочные... ммм... с мягким яблочным послевкусием. Без яблок, но с яблочным соком и совсем без масла. Прошу к столу.
- 1 сентября 2021, 17:40
- 11017
Бисквитные яблочные кексы
Ингредиенты для «Бисквитные яблочные кексы»:
- Мука пшеничная / Мука — 320 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Кефир — 200 мл
- Сок яблочный — 90 мл
- Сахар — 190 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2236.8 ккал
|
белки
52 г
|
жиры
16.2 г
|
углеводы
472.7 г
|100 г блюда
|ккал
240.5 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
50.8 г
Рецепт «Бисквитные яблочные кексы»:
Затем влить кефир и яблочный сок. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать. (Я быстро взбила миксером.)
Разложить тесто по смазанным маслом формочкам или, как я, в бумажные манжеты.
Заполнять формочки не больше, чем на 2/3.
Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке до готовности. Мои кексы были готовы через 25 минут.
!!! ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА РАБОТУ СВОЕЙ ДУХОВКИ!!!
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
8 сентября топиарий #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Большущее спасибо за высокую оценку, доверие и прекрасный фотоотчёт!!!
Я так рада, что рецепт пригодился и кексы понравились!!!
Готовь, солнышко, на доброе здоровье и с удовольствием!!!
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
позавчера топиарий #
8 сентября непростая #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Благодарю за внимание к рецепту!
7 сентября МурКатеринка #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
5 сентября ekmironova #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
"Оседать и кукожиться" эти кексы не должны! Попробуйте с соком.
Пы. Сы. Если печёте редко, то лучше добавлять муку в несколько приёмов и аккуратно перемешивать тесто лопаткой( или ложкой) снизу вверх.
Я искренне надеюсь, что у Вас всё получится и кексы понравятся! Удачи!
4 сентября топиарий #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
4 сентября акчуч #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Олечка, большущее спасибо за выбор рецепта, чудесную фотоулику и высокую оценку!!!
Всё-таки разведённое варенье это не сок, попробуй приготовить по рецепту, плотными кексы быть не должны.
Но я всё равно рада, что результат не разочаровал, хоть и не совсем оправдал ожидания.
Готовь на доброе здоровье и с удовольствием, Оленька!!!
8 сентября акчуч #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
4 сентября mariana82 #
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
3 сентября nadinhike #
4 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
3 сентября nadinhike #
4 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
4 сентября nadinhike #
Жаннчик, подруженьке Кирюше, тоже имя дала?
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября Аллочка-уралочка #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября marinavh #
A posuda prosto super!!!
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Сервиз старый, если не ошибаюсь, 1961г. выпуска.
3 сентября marinavh #
4 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
4 сентября marinavh #
Показывай в своих фото побольше такой красивой посуды. Радуется глаз и душа от такой красоты!!!
8 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Да, без молочников как-то не то, жаль. У них одно время на официальном сайте можно было заказать дополнительно предмет сервиза.
Шикарные сервизы выбрала! На "вьюнок" сама смотрю, думаю купить.
Посуды красивой мало осталось, у меня ничего не стоит за стеклом, всем пользуюсь.
Марина, большущее спасибо за внимание и общение!
2 сентября Dama-Lorik #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября lavrysha #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Буду очень рада, если кексы понравятся!
2 сентября Сурик #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Нам тоже очень кексы понравились!
2 сентября Wera13 #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо, что заглянула ко мне!
2 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября ИРепка #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
А я вот раньше не любила такие растения, а теперь... Второй кактус купила! И хавортию-Киришу.
3 сентября ИРепка #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
3 сентября ИРепка #
3 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября мисс #
2 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
2 сентября Ирушенька #
2 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
1 сентября ИРепка #
2 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
1 сентября Марина Indus #
2 сентября Himbeeren # (автор рецепта)
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