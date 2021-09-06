Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом картофельного пирога с мясной начинкой. Его можно даже подать в качестве второго блюдо на обед или ужин. Картофельное тесто очень вкусное. Мясная начинка получается нежнейшей. Добавьте специи, которые Вам нравятся. Моя семья в восторге от этого пирога)
- 6 сентября 2021, 8:38
- 4141
Пирог из картофельного теста с мясом
Ингредиенты для «Пирог из картофельного теста с мясом»:
Для теста
- Картофель — 150 г
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Масло сливочное — 80 г
- Соль — по вкусу
Для начинки
- Фарш мясной — 500 г
- Перец болгарский — 3 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Зелень
- Специи (Острый перец, тимьян, майоран, мускатный орех, чеснок)
- Масло растительное (для жарки)
Для заливки
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сливки (жирные) — 150 мл
- Молоко — 150 мл
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2966 ккал
|
белки
58.1 г
|
жиры
151.1 г
|
углеводы
202.1 г
|Порции
|ккал
370.8 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
18.9 г
|углеводы
25.3 г
|100 г блюда
|ккал
155.3 ккал
|белки
3 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
10.6 г
Рецепт «Пирог из картофельного теста с мясом»:
Картофель нужно очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности.
Пока варится картофель, можно подготовить овощи. Лук, болгарский перец нужно мелко нарезать.
Картофель сварился. Сливаем с него воду. Добавляем сливочное масло и хорошо разминаем. Лучше это сделать, когда картофель еще горячий, чтобы тесто получилось однородным, без комочков.
Постепенно добавляем муку, соль по вкусу и замешиваем картофельное тесто.
Распределяем тесто по дну и бокам разъемной формы. У меня – диаметром 22 см.
Теперь приготовим начинку.
Разогреваем на сковороде растительное масло.
Обжариваем мясной фарш. Добавляем нарезанный лук. Немного обжариваем.
Теперь добавляем болгарский перец, соль по вкусу, молотый черный перец, паприку, немного острого перца, зелень.
Обжариваем до готовности.
Готовую начинку распределяем поверх картофельного теста.
Теперь приготовим заливку.
Яйца немного взбиваем их венчиком.
Добавляем жирные сливки, молоко, соль по вкусу, молотый черный перец, томатную пасту и все хорошо перемешиваем венчиком.
Полученным соусом заливаем мясную начинку.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут.
Готовому пирогу даем остыть в форме, только потом убираем бортик.
Перед подачей пирог можно украсить зеленью.
Пирог получается сочным, начинка нежная.
Такая выпечка прекрасно подойдет в качестве второго блюда на обед или ужин.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:21 mornyazalea #
вчера в 11:20 Bass6692 #
7 сентября Bass6692 #
Правда на мой вкус томат тут лишний и вместо молока я лучше добавлю ещё сливки.
Можно ещё попробовать морковь добавить натертую.
7 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
8 сентября Bass6692 #
У меня диаметр 28 см , поэтому нужно будет откорректировать количество ингредиентов.
Спасибо.
8 сентября Himbeeren #
8 сентября Bass6692 #
позавчера Himbeeren #
8 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
9 сентября Bass6692 #
9 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: