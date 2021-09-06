IrinaLiss_LifeПоваренок 4 уровня 6 сентября 2021, 8:38

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Пирог из картофельного теста с мясом

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом картофельного пирога с мясной начинкой. Его можно даже подать в качестве второго блюдо на обед или ужин. Картофельное тесто очень вкусное. Мясная начинка получается нежнейшей. Добавьте специи, которые Вам нравятся. Моя семья в восторге от этого пирога)

Ингредиенты для «Пирог из картофельного теста с мясом»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2966 ккал белки

58.1 г жиры

151.1 г углеводы

202.1 г Порции ккал

370.8 ккал белки

7.3 г жиры

18.9 г углеводы

25.3 г 100 г блюда ккал

155.3 ккал белки

3 г жиры

7.9 г углеводы

10.6 г

Рецепт «Пирог из картофельного теста с мясом»:

Приготовим картофельное тесто.

Картофель нужно очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности.

Пока варится картофель, можно подготовить овощи. Лук, болгарский перец нужно мелко нарезать.

Картофель сварился. Сливаем с него воду. Добавляем сливочное масло и хорошо разминаем. Лучше это сделать, когда картофель еще горячий, чтобы тесто получилось однородным, без комочков.

Постепенно добавляем муку, соль по вкусу и замешиваем картофельное тесто.

Распределяем тесто по дну и бокам разъемной формы. У меня – диаметром 22 см.

Теперь приготовим начинку.

Разогреваем на сковороде растительное масло.

Обжариваем мясной фарш. Добавляем нарезанный лук. Немного обжариваем.

Теперь добавляем болгарский перец, соль по вкусу, молотый черный перец, паприку, немного острого перца, зелень.

Обжариваем до готовности.

Готовую начинку распределяем поверх картофельного теста.

Теперь приготовим заливку.

Яйца немного взбиваем их венчиком.

Добавляем жирные сливки, молоко, соль по вкусу, молотый черный перец, томатную пасту и все хорошо перемешиваем венчиком.

Полученным соусом заливаем мясную начинку.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут.

Готовому пирогу даем остыть в форме, только потом убираем бортик.

Перед подачей пирог можно украсить зеленью.

Пирог получается сочным, начинка нежная.

Такая выпечка прекрасно подойдет в качестве второго блюда на обед или ужин.

Приятного аппетита!