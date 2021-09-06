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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 6 сентября 2021, 8:38
  • 4141

Пирог из картофельного теста с мясом

Рецепт: Пирог из картофельного теста с мясом

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом картофельного пирога с мясной начинкой. Его можно даже подать в качестве второго блюдо на обед или ужин. Картофельное тесто очень вкусное. Мясная начинка получается нежнейшей. Добавьте специи, которые Вам нравятся. Моя семья в восторге от этого пирога)

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог из картофельного теста с мясом»:

Для теста

Для начинки

Для заливки

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2966 ккал 		белки
58.1 г 		жиры
151.1 г 		углеводы
202.1 г
Порции
ккал
370.8 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
18.9 г		 углеводы
25.3 г
100 г блюда
ккал
155.3 ккал		 белки
3 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
10.6 г


Рецепт «Пирог из картофельного теста с мясом»:

Приготовим картофельное тесто.
Картофель нужно очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности.
Пока варится картофель, можно подготовить овощи. Лук, болгарский перец нужно мелко нарезать.
Картофель сварился. Сливаем с него воду. Добавляем сливочное масло и хорошо разминаем. Лучше это сделать, когда картофель еще горячий, чтобы тесто получилось однородным, без комочков.
Постепенно добавляем муку, соль по вкусу и замешиваем картофельное тесто.
Распределяем тесто по дну и бокам разъемной формы. У меня – диаметром 22 см.
Теперь приготовим начинку.
Разогреваем на сковороде растительное масло.
Обжариваем мясной фарш. Добавляем нарезанный лук. Немного обжариваем.
Теперь добавляем болгарский перец, соль по вкусу, молотый черный перец, паприку, немного острого перца, зелень.
Обжариваем до готовности.
Готовую начинку распределяем поверх картофельного теста.
Теперь приготовим заливку.
Яйца немного взбиваем их венчиком.
Добавляем жирные сливки, молоко, соль по вкусу, молотый черный перец, томатную пасту и все хорошо перемешиваем венчиком.
Полученным соусом заливаем мясную начинку.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут.
Готовому пирогу даем остыть в форме, только потом убираем бортик.
Перед подачей пирог можно украсить зеленью.
Пирог получается сочным, начинка нежная.
Такая выпечка прекрасно подойдет в качестве второго блюда на обед или ужин.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: обед ужин второе пирог духовка запекать несладкая

Вкусы: мясной соленый томатный картофельный овощной нежный

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Пирог из картофельного теста с мясом
Рецепт: Пирог из картофельного теста с мясом

Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом картофельного пирога с мясной начинкой. Его можно даже подать в качестве второго блюдо на обед или ужин. Картофельное тесто очень вкусное. Мясная начинка получается нежнейшей. Добавьте специи, которые Вам нравятся. Моя семья в восторге от этого пирога)

Ингредиенты для «Пирог из картофельного теста с мясом»:

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Фотографии «Пирог из картофельного теста с мясом» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Я что то не поняла. Вы говорите 150 г картофеля, а показываете полную кастрюльку почищенного картофеля. Это как? 150 г картофеля это две маленькие картофелины.
Только что приготовил этот пирог. Как и говорил, не добавлял томат, добавил тертую морковь и вместо молока добавил ещё сливки. Пока не пробовал, жду когда остынет, но выглядит и пахнет аппетитно!
Спасибо за рецепт! Взял в коллекцию, обязательно приготовлю.
Правда на мой вкус томат тут лишний и вместо молока я лучше добавлю ещё сливки.
Можно ещё попробовать морковь добавить натертую.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какая высота Вашей разъемной формы?
У меня диаметр 28 см , поэтому нужно будет откорректировать количество ингредиентов.
Спасибо.
У автора: "Распределяем тесто по дну и бокам разъемной формы. У меня – диаметром 22 см."
Вот именно! Диаметр 22, а у меня 28. А высота бортов? Чтобы пересчитать объем ингредиентов.
Пересчитали? Как пирог?
Ответ для Bass6692
Высота формы 6 см
Спасибо большое!
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