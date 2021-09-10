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Версия для печати Рецепты Соусы Другие соусы
  • 10 сентября 2021, 14:51
  • 2248

Горчица на яблочном уксусе

Рецепт: Горчица на яблочном уксусе

Я хочу поделиться рецептом домашней горчицы без сахара на яблочном уксусе. Горчица получается очень ядреной и вкусной

Категория: Соусы Другие соусы

Ингредиенты для «Горчица на яблочном уксусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
205.7 ккал 		белки
11.1 г 		жиры
13.3 г 		углеводы
11.5 г
100 г блюда
ккал
79.1 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
5.1 г		 углеводы
4.4 г


Рецепт «Горчица на яблочном уксусе»:

Берём чистую баночку (250 мл), добавляем порошок горчицы. Постепенно добавляем к порошку тёплую воду, так чтобы получилась консистенция густой сметаны. Хорошо перемешиваем. Наливаем в баночку холодную воду и закрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 10-15 часов. Затем воду сливаем, добавляем соль, масло и яблочный уксус, перемешиваем и закрываем крышкой. Горчица готова!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: соус

Вкусы: острый

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Горчица на яблочном уксусе
Рецепт: Горчица на яблочном уксусе

Я хочу поделиться рецептом домашней горчицы без сахара на яблочном уксусе. Горчица получается очень ядреной и вкусной

Ингредиенты для «Горчица на яблочном уксусе»:

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Комментарии и отзывы

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