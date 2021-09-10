Я хочу поделиться рецептом домашней горчицы без сахара на яблочном уксусе. Горчица получается очень ядреной и вкусной
- 10 сентября 2021, 14:51
- 2248
Горчица на яблочном уксусе
Ингредиенты для «Горчица на яблочном уксусе»:
- Порошок горчичный (с горкой) — 2 ст. л.
- Вода (Необходимо 2 чашки воды: тёплая 40 градусов (количество зависит от степени густоты горчицы) и холодная вода) — 200 мл
- Соль — 1 щепот.
- Уксус (яблочный) — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
205.7 ккал
|
белки
11.1 г
|
жиры
13.3 г
|
углеводы
11.5 г
|100 г блюда
|ккал
79.1 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
5.1 г
|углеводы
4.4 г
Комментарии и отзывы
вчера в 8:40 lamer #
вчера в 14:23 lyudmila1002 # (автор рецепта)
вчера в 5:18 galina27 1967 #
вчера в 14:23 lyudmila1002 # (автор рецепта)
вчера в 0:10 Ирушенька #
вчера в 14:22 lyudmila1002 # (автор рецепта)
позавчера nattela v #
позавчера ирпенчанка #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
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