lyudmila1002Поваренок 1 уровня 10 сентября 2021, 14:51

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Горчица на яблочном уксусе

Я хочу поделиться рецептом домашней горчицы без сахара на яблочном уксусе. Горчица получается очень ядреной и вкусной

Ингредиенты для «Горчица на яблочном уксусе»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

205.7 ккал белки

11.1 г жиры

13.3 г углеводы

11.5 г 100 г блюда ккал

79.1 ккал белки

4.3 г жиры

5.1 г углеводы

4.4 г

Рецепт «Горчица на яблочном уксусе»:

Берём чистую баночку (250 мл), добавляем порошок горчицы. Постепенно добавляем к порошку тёплую воду, так чтобы получилась консистенция густой сметаны. Хорошо перемешиваем. Наливаем в баночку холодную воду и закрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 10-15 часов. Затем воду сливаем, добавляем соль, масло и яблочный уксус, перемешиваем и закрываем крышкой. Горчица готова!