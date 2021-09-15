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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 15 сентября 2021, 16:09
  • 3540

Кабачки по-французски

Рецепт: Кабачки по-французски

Отличное летнее блюдо из свежих овощей! Кабачки сохраняют больше сока, а сыр и помидоры придают им особый шарм! Все еще нарезаете кружочками? Попробуйте этот вариант, вам обязательно понравится!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Кабачки по-французски»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
725.3 ккал 		белки
20.5 г 		жиры
35.1 г 		углеводы
69 г
Порции
ккал
181.3 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
17.3 г
100 г блюда
ккал
78.8 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
7.5 г


Рецепт «Кабачки по-французски»:

Два кабачка чистим и нарезаем продольно шириной в районе 1 сантиметра.
Раскладываем и подсаливаем.
Натираем твердый сыр.
Насыпаем немного муки, подсаливаем ее и туда же добавляем специи по вкусу.
Обваливаем кабачки в муке и обжариваем.
Выкладываем нарезанный помидор, подсаливаем, посыпаем сыром, накрываем крышкой и даем постоять 5 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : Легкий / На второе На праздничный стол : День влюбленных На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе горячее обед ужин

Вкусы: овощной свежий сырный

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Кабачки по-французски
Рецепт: Кабачки по-французски

Отличное летнее блюдо из свежих овощей! Кабачки сохраняют больше сока, а сыр и помидоры придают им особый шарм! Все еще нарезаете кружочками? Попробуйте этот вариант, вам обязательно понравится!

Ингредиенты для «Кабачки по-французски»:

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Комментарии и отзывы

Делаю то же самое, только без муки и обжарки в масле: кабачок пластую, с одной стороны смазываю сметаной с морской солью, мелко нарезанный зеленью укропа, натертый чесноком, выкладываю сверху кружки помидор, посыпают сыром и/или запекают в духовке/микроволновке до появления выраженной корочки на сыре. Если в духовке, то форму промазываю сливочным маслом и посыпают манкой.
Что-то я ничЁ не поняла- нет ни видео, ни пошаговых, одно описание?
Да, что-то видео не прикрепилось сразу.
Поправили.

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