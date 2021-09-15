BershikYumПоваренок 1 уровня 15 сентября 2021, 16:09

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Кабачки по-французски

Отличное летнее блюдо из свежих овощей! Кабачки сохраняют больше сока, а сыр и помидоры придают им особый шарм! Все еще нарезаете кружочками? Попробуйте этот вариант, вам обязательно понравится!

Ингредиенты для «Кабачки по-французски»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

725.3 ккал белки

20.5 г жиры

35.1 г углеводы

69 г Порции ккал

181.3 ккал белки

5.1 г жиры

8.8 г углеводы

17.3 г 100 г блюда ккал

78.8 ккал белки

2.2 г жиры

3.8 г углеводы

7.5 г

Рецепт «Кабачки по-французски»:

Два кабачка чистим и нарезаем продольно шириной в районе 1 сантиметра.

Раскладываем и подсаливаем.

Натираем твердый сыр.

Насыпаем немного муки, подсаливаем ее и туда же добавляем специи по вкусу.

Обваливаем кабачки в муке и обжариваем.

Выкладываем нарезанный помидор, подсаливаем, посыпаем сыром, накрываем крышкой и даем постоять 5 минут.

Перед подачей посыпать свежей зеленью.