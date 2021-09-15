Отличное летнее блюдо из свежих овощей! Кабачки сохраняют больше сока, а сыр и помидоры придают им особый шарм! Все еще нарезаете кружочками? Попробуйте этот вариант, вам обязательно понравится!
- 15 сентября 2021, 16:09
- 3540
Кабачки по-французски
Ингредиенты для «Кабачки по-французски»:
- Кабачок — 2 шт
- Помидор — 1 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
725.3 ккал
|
белки
20.5 г
|
жиры
35.1 г
|
углеводы
69 г
|Порции
|ккал
181.3 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
17.3 г
|100 г блюда
|ккал
78.8 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
7.5 г
Рецепт «Кабачки по-французски»:
Раскладываем и подсаливаем.
Натираем твердый сыр.
Насыпаем немного муки, подсаливаем ее и туда же добавляем специи по вкусу.
Обваливаем кабачки в муке и обжариваем.
Выкладываем нарезанный помидор, подсаливаем, посыпаем сыром, накрываем крышкой и даем постоять 5 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Milochka2009 #
15 сентября korztat #
15 сентября BershikYum # (автор рецепта)
Поправили.
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