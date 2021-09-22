lyudmila1002Поваренок 2 уровня 22 сентября 2021, 15:55

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Закусочный торт из капусты и курицы

Это нежная, простая и вкусная закуска, от которой все будут в восторге. Хотите удивить гостей или близких - приготовьте этот торт!

Ингредиенты для «Закусочный торт из капусты и курицы»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2842.6 ккал белки

95.2 г жиры

185.3 г углеводы

192.1 г 100 г блюда ккал

210.6 ккал белки

7.1 г жиры

13.7 г углеводы

14.2 г

Рецепт «Закусочный торт из капусты и курицы»:

В чашу блендера положите куриное филе, капусту, яйца, соль, специи и измельчите до однородной массы, добавьте манку, перемешайте. Можно дать немного постоять. Разогрейте сковороду, смажьте ее немного растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, распределяя по диаметру сковороды. Обжарьте блины с двух сторон. Смешайте майонез с укропом. Каждый блинчик смажьте майонезом и сложите друг на друга. Верхний блин не смазывать. Дать тортику пропитаться в холодильнике несколько часов.