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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты
  • 22 сентября 2021, 15:55
  • 5088

Закусочный торт из капусты и курицы

Рецепт: Закусочный торт из капусты и курицы

Это нежная, простая и вкусная закуска, от которой все будут в восторге. Хотите удивить гостей или близких - приготовьте этот торт!

Категория: Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный торт из капусты и курицы»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2842.6 ккал 		белки
95.2 г 		жиры
185.3 г 		углеводы
192.1 г
100 г блюда
ккал
210.6 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
13.7 г		 углеводы
14.2 г


Рецепт «Закусочный торт из капусты и курицы»:

В чашу блендера положите куриное филе, капусту, яйца, соль, специи и измельчите до однородной массы, добавьте манку, перемешайте. Можно дать немного постоять. Разогрейте сковороду, смажьте ее немного растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, распределяя по диаметру сковороды. Обжарьте блины с двух сторон. Смешайте майонез с укропом. Каждый блинчик смажьте майонезом и сложите друг на друга. Верхний блин не смазывать. Дать тортику пропитаться в холодильнике несколько часов.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: соленый

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Закусочный торт из капусты и курицы
Рецепт: Закусочный торт из капусты и курицы

Это нежная, простая и вкусная закуска, от которой все будут в восторге. Хотите удивить гостей или близких - приготовьте этот торт!

Ингредиенты для «Закусочный торт из капусты и курицы»:

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Комментарии и отзывы

Подскажите пожалуйста, а заменить курицу на свинину можно? Очень хочется сделать, а куриного филе нет.
Я из свинины ни разу не готовила. Наверное получится! Вы можете сделать без мяса, из капусты, будет тоже вкусно!
Обязательно попробую!!! Люблю овощные, мясные, печеночные тортики, я добавляю (по предпочтениям) к майонезу с укропом морковочку, предварительно ее отвариваю и натираю на терке, или тушу на сковороде - на срезе получается нарядно и на вкус не влияет
Спасибо за отличную идею! Обязательно попробую с морковочкой приготовить!
ждем новых идей))))))))))))
Какой привлекательный разрез! Майонез можно заменить йогуртом? Вкус не пострадает?
Спасибо за интересный рецепт!
Майонез можно заменить на йогурт или сметану (немного посолить по вкусу). Думаю что будет также вкусно!
Спасибо.Про сметану даже не подумала.Универсальная намазка!
Ответ для lyudmila1002
Если меняете на йогурт или сметану, то вкус, конечно, меняется. Для кого-то в лучшую сторону, для кого-то в худшую . Если хотите вкус поинтереснее, добавьте в йогурт немного горчицы, лимонного сока... можно вустерского соуса капнуть... Пробуйте. Я бы не стала просто заменять.
Прекрасно!
Спасибо)
Новая для меня идея, спасибо. Обязательно опробую.
В общем и целом нравится, спасибо. Я бы, правда, готовил оладушками порционными, но это мои личные предпочтения. А так, пожалуй, воспользуюсь. Ещё раз спасибо!
Приготовьте, это очень вкусно!
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