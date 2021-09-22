Это нежная, простая и вкусная закуска, от которой все будут в восторге. Хотите удивить гостей или близких - приготовьте этот торт!
- 22 сентября 2021, 15:55
- 5088
Закусочный торт из капусты и курицы
Ингредиенты для «Закусочный торт из капусты и курицы»:
- Филе куриное (или фарш) — 200 г
- Капуста белокочанная / Капустa — 400 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крупа манная — 8 ст. л.
- Соль (по вкусу) — 1.5 ч. л.
- Лук репчатый — 120 г
- Куркума — 1 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Майонез (я использую домашний) — 250 г
- Укроп — 1 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2842.6 ккал
|
белки
95.2 г
|
жиры
185.3 г
|
углеводы
192.1 г
|100 г блюда
|ккал
210.6 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
13.7 г
|углеводы
14.2 г
Комментарии и отзывы
вчера в 16:59 cistar13 #
вчера в 19:41 lyudmila1002 # (автор рецепта)
вчера в 13:56 nadin ace #
вчера в 14:49 lyudmila1002 # (автор рецепта)
вчера в 20:27 nadin ace #
вчера в 10:55 vlada ta #
Спасибо за интересный рецепт!
вчера в 11:06 lyudmila1002 # (автор рецепта)
вчера в 11:24 vlada ta #
вчера в 15:28 Аня-1964 #
вчера в 10:46 Александр Авдеев #
вчера в 10:48 lyudmila1002 # (автор рецепта)
позавчера Юля Шу #
22 сентября Василий-2017 #
22 сентября lyudmila1002 # (автор рецепта)
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