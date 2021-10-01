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  • 1 октября 2021, 12:39
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Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"

Рецепт: Теплый салат с куриной печёнкой Татьяна Рецепт: Теплый салат с куриной печёнкой Татьяна

Очень ароматный и по-домашнему вкусный салат "Татьяна". Салат простой и приготовить его можно за 15-20 мин. Очень рекомендую попробовать вам этот салатик. :)

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2946.8 ккал 		белки
67.1 г 		жиры
133 г 		углеводы
348.2 г
100 г блюда
ккал
79.9 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
3.6 г		 углеводы
9.4 г

Рецепт «Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"»:

Куриную печень (250 гр.) хорошо промыть в 2-х - 3-х водах, удалить пленочки и остатки жира, если таковые имеются, нарезать полосками. Печень поместить в дуршлаг и дать стечь воде. Отставить в сторону.

Ананасовые колечки (3 шт.) нарезать кубиками/брусочками. Поместить в дуршлаг и дать стечь излишкам сиропа, в салате он не нужен.

Для соуса-заправки:

Красный лук (1 шт.) нарезать мелкими кубиками, имбирь небольшой кусочек, примерно чуть больше зубчика чеснока нарезать мелкими кусочками, добавить в миску к красному луку, далее добавить бальзамический уксус (2 ст. ложки), добавить 4 ст. ложки оливкового масла, добавить 1 ст. ложку сахара (без горки). Смесь пробить при помощи блендерной ножки в однородную, гладкую эмульсию.

Подготовленную печень присыпать щедро кукурузной мукой.

На сковороду добавить кукурузное масло (можно заменить растительным), обжарить первую партию куриной печенки со всех сторон в течение 2-3 мин. После того, как будет готовая последняя партия куриной печенки, на этой же сковороде обжарить нарезанные тонкими пластиками шампиньоны (6 шт.) в течение 2-3 мин., дополнительно масла не добавлять!

Куриную печень выложить на блюдо и присыпать по вкусу солью и черным молотым перцем. Пока печень еще теплая, сразу же приступить к сборке салата. На дно тарелки/салатника выложить промытую салатную смесь, состоящую из радичио, фриссе, руколы, далее выложить смесь грибов и кусочков ананаса, затем теплую обжаренную куриную печенку. Салат полить сверху салатной заправкой и можно приглашать к столу друзей и близких.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: обед салат ужин

Вкусы: ананасовый грибной жареный изысканный имбирный кисло-сладкий луковый насыщенный пикантный пряный соленый яркий

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Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"
Рецепт: Теплый салат с куриной печёнкой Татьяна

Очень ароматный и по-домашнему вкусный салат "Татьяна". Салат простой и приготовить его можно за 15-20 мин. Очень рекомендую попробовать вам этот салатик. :)

Ингредиенты для «Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"»:

Комментарии и отзывы

Танечка, интересный какой, изысканный салат!
И очень вкусный, Ириша. Супругу очень понравился.
В калорийности готового блюда ерунда какая-то, ничего не понятно. Жиров в 100 граммах - 133......????
Судя по общей калорийности блюда, его должно получиться почти 4 кг (80 ккал 100 гр, общая калорийность 3000 ккал). Вопрос: как из пучка салата и 250 гр обжаренной печени получить выход блюда 4 кг? Автор явно волшебница!
Автор каллории не высчитывает, посему вопрос не ко мне
Готовила такой салат, это очень вкусно для любителей печени!
Думаю, что это будет очень необычно и вкусно!
Обязательно приготовлю! Спасибо большое за рецепт!
Салат классный, но зачем брать ананас кольцами и резать его на кусочки если продаётся ананас кусочками и он дешевле, ну если надо то можно измельчить больше.
Можно купить консервированные ананасы кусочками. У меня были кольцами.
Очень аппетитный салат, Танюша
Спасибо, Анжелика
Очень интересный и аппетитный салат!
Необычное сочетание продуктов, обязательно попробую. Спасибо за рецепт.
Пробуйте. Это очень вкусно.
Вкусное сочетание продуктов
Привлекло сочетание продуктов и моя обожаемая печень, да еще и с ананасом. Обязательно приготовлю как-нибудь. И за название спасибо, впервые свое имя вижу в салате
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