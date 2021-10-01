Очень ароматный и по-домашнему вкусный салат "Татьяна". Салат простой и приготовить его можно за 15-20 мин. Очень рекомендую попробовать вам этот салатик. :)
- 1 октября 2021, 12:39
- 7728
Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"
Ингредиенты для «Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"»:
- Листья салата / Салат (салатная смесь: радичио, фриссе, рукола) — по вкусу
- Печень куриная — 250 г
- Мука кукурузная (Для панировки)
- Уксус (Бальзамический уксус) — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Ананас (Кольца ананасовые (консервированные)) — 3 шт
- Шампиньоны (средней величины) — 6 шт
- Имбирь (небольшой кусочек) — по вкусу
- Лук красный (маленькая луковица) — 1 шт
- Масло кукурузное (для обжарки куриной печенки) — 2 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2946.8 ккал
|
белки
67.1 г
|
жиры
133 г
|
углеводы
348.2 г
|100 г блюда
|ккал
79.9 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
3.6 г
|углеводы
9.4 г
Рецепт «Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"»:
Куриную печень (250 гр.) хорошо промыть в 2-х - 3-х водах, удалить пленочки и остатки жира, если таковые имеются, нарезать полосками. Печень поместить в дуршлаг и дать стечь воде. Отставить в сторону.
Ананасовые колечки (3 шт.) нарезать кубиками/брусочками. Поместить в дуршлаг и дать стечь излишкам сиропа, в салате он не нужен.
Для соуса-заправки:
Красный лук (1 шт.) нарезать мелкими кубиками, имбирь небольшой кусочек, примерно чуть больше зубчика чеснока нарезать мелкими кусочками, добавить в миску к красному луку, далее добавить бальзамический уксус (2 ст. ложки), добавить 4 ст. ложки оливкового масла, добавить 1 ст. ложку сахара (без горки). Смесь пробить при помощи блендерной ножки в однородную, гладкую эмульсию.
На сковороду добавить кукурузное масло (можно заменить растительным), обжарить первую партию куриной печенки со всех сторон в течение 2-3 мин. После того, как будет готовая последняя партия куриной печенки, на этой же сковороде обжарить нарезанные тонкими пластиками шампиньоны (6 шт.) в течение 2-3 мин., дополнительно масла не добавлять!
Куриную печень выложить на блюдо и присыпать по вкусу солью и черным молотым перцем. Пока печень еще теплая, сразу же приступить к сборке салата. На дно тарелки/салатника выложить промытую салатную смесь, состоящую из радичио, фриссе, руколы, далее выложить смесь грибов и кусочков ананаса, затем теплую обжаренную куриную печенку. Салат полить сверху салатной заправкой и можно приглашать к столу друзей и близких.
Комментарии и отзывы
14 октября Ирушенька #
15 октября obukhov11 # (автор рецепта)
6 октября dlatehktopishet #
6 октября ikona555 #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
6 октября dfh ocean #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
5 октября fireinice #
Обязательно приготовлю! Спасибо большое за рецепт!
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
5 октября ela050p #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
2 октября lakshmi-777 #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
10 октября lakshmi-777 #
2 октября Евгеша К 2018 #
1 октября Vishnja #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
1 октября e astakhova2011 #
6 октября obukhov11 # (автор рецепта)
1 октября galina27 1967 #
1 октября obukhov11 # (автор рецепта)
1 октября tanvik #
1 октября obukhov11 # (автор рецепта)
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