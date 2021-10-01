Теплый салат с куриной печёнкой "Татьяна"

Куриную печень выложить на блюдо и присыпать по вкусу солью и черным молотым перцем. Пока печень еще теплая, сразу же приступить к сборке салата. На дно тарелки/салатника выложить промытую салатную смесь, состоящую из радичио, фриссе, руколы, далее выложить смесь грибов и кусочков ананаса, затем теплую обжаренную куриную печенку. Салат полить сверху салатной заправкой и можно приглашать к столу друзей и близких.