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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 5 октября 2021, 11:10
  • 11420

Салат Мадам

Рецепт: Салат Мадам

Очень вкусный и красивый салат из простых ингредиентов украсит любой праздник. Хоть на ужин, хоть день рождение. Если заранее сварить мясо и овощи, то салат можно приготовить за 20 минут. Очень хорошее сочетание свекла и курица.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Салат Мадам»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2371.1 ккал 		белки
99.2 г 		жиры
131.1 г 		углеводы
194.2 г
Порции
ккал
592.8 ккал		 белки
24.8 г		 жиры
32.8 г		 углеводы
48.6 г
100 г блюда
ккал
134 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
11 г


Рецепт «Салат Мадам»:

Для начала сварим все овощи. Мясо вымыть, выложить в кастрюлю, залить водой и добавить соль, поставить на огонь, довести до кипения. Варить до готовности на небольшом огне. Охладить. Разобрать на волокна. Все овощи натереть на крупной терке.
Теперь начнем укладывать все слоями. Первый слой картофель и майонез, не забудь посолить. Второй слой зеленый лук, сочетание отменное, на лук положим вареное мясо курицы, майонез снова, далее горошек зеленый, яйца и сверху свекла. Украсим все укропом. Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат праздник ужин обед

Вкусы: свекольный нежный куриный

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Салат Мадам
Рецепт: Салат Мадам

Очень вкусный и красивый салат из простых ингредиентов украсит любой праздник. Хоть на ужин, хоть день рождение. Если заранее сварить мясо и овощи, то салат можно приготовить за 20 минут. Очень хорошее сочетание свекла и курица.

Ингредиенты для «Салат Мадам»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо автору за такой замечательный рецепт. Салат действительно оригинальный, очень вкусный. Я приготовила по рецепту. И хочу сказать, что все продукты замечательно сочетаются. А что добавить и что убрать, это дело вкуса каждого. Ещё раз спасибо, буду готовить ещё!!!
А я никого не оскорбляла. Я написала, что это чисто моё мнение. Мы все здесь для того, чтобы обсудить, добавить, посоветовать, предложить что-то своё. Не нужно обижаться. Мы все воспитаны так, как надо.
благодарю за поддержку
Я бы свёклу убрала. Она делает такой хороший рецепт каким-то дешёвым и простым. Чисто моё мнение. Без свеклы - объедение!!!))) Спасибо)))
Ну так как это всё дело вкуса, лучше быть поаккуратнее в выражениях. Если воспитания не хватает делать это всегда.
Ответ для dlatehktopishet
спасибо
Ответ для dlatehktopishet
поддерживаю. Сыр подошел бы лучше.
Здравствуйте , очень заинтересовал салат , добавила к себе , но вот что то ни разу не пробовала свеклу с яйцом это сочетается Хочется попробовать , но страшновато
А как же селёдка под шубой? И свёкла и яйца!
так таже самая история никак не могу попробовать , никогда не добавляю яйца в селедку под шубой
Каааак странно! Я в шубу яблоко добавляю и знаю, что это мало кто делает (кстати настоятельно рекомендую) и не кладу морковку, вообще никуда, кроме бульонов (оттуда выкидываю) и некоторых супов (не люблю морковь вообще, а варёную так просто на дух не переношу). Но шуба без яиц - такого я ещё не слышала. Если вам всего хватает - почему нет?
Так я же и пишу , что мне просто страшно испортить продукты , так как ни разу не пробовала это сочетание , но после Вашего ответа , попробую рискнуть
Ну в данном случае я на вашем месте испортить не боялась бы. Яйца не имеют ярко выраженного вкуса, так что чтобы прям испортить, вряд ли это возможно. Может понравится, может покажется, что и без них ок, но всерьёз испортить яйцами трудно мне кажется.
ок , спасибо за ответ , но вот у меня какое то жуткое представление - яйца и селедка , яйца и свекла вот как у Вас морковь надо все же рискнуть
Сделайте немного на пробу. У нас у всех разные вкусы, да и новое пробовать иногда как-то энтузиазма не хватает
Ответ для nataliblek
все рецепты проверены
Спасибо за рецепт. Как раз подойдет для моей диеты, только заправлять все буду сметаной, майонез нельзя.
спасибо
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