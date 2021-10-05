Очень вкусный и красивый салат из простых ингредиентов украсит любой праздник. Хоть на ужин, хоть день рождение. Если заранее сварить мясо и овощи, то салат можно приготовить за 20 минут. Очень хорошее сочетание свекла и курица.
- 5 октября 2021, 11:10
- 11420
Салат Мадам
Ингредиенты для «Салат Мадам»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Лук зеленый — 50 г
- Курица (у меня грудка) — 300 г
- Горошек зеленый — 100 г
- Картофель (у меня небольшие) — 5 шт
- Свекла (небольшие) — 3 шт
- Майонез — 150 г
- Укроп — 20 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2371.1 ккал
|
белки
99.2 г
|
жиры
131.1 г
|
углеводы
194.2 г
|Порции
|ккал
592.8 ккал
|белки
24.8 г
|жиры
32.8 г
|углеводы
48.6 г
|100 г блюда
|ккал
134 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
11 г
Рецепт «Салат Мадам»:
Теперь начнем укладывать все слоями. Первый слой картофель и майонез, не забудь посолить. Второй слой зеленый лук, сочетание отменное, на лук положим вареное мясо курицы, майонез снова, далее горошек зеленый, яйца и сверху свекла. Украсим все укропом. Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
9 октября Pin74 #
7 октября dlatehktopishet #
8 октября niura 76 # (автор рецепта)
7 октября dlatehktopishet #
7 октября Аня-1964 #
8 октября niura 76 # (автор рецепта)
8 октября Елена Вострокнутова #
8 октября dlatehktopishet #
7 октября nataliblek #
7 октября Аня-1964 #
8 октября nataliblek #
9 октября Аня-1964 #
9 октября nataliblek #
9 октября Аня-1964 #
10 октября nataliblek #
10 октября Аня-1964 #
8 октября niura 76 # (автор рецепта)
7 октября tasha3107 #
8 октября niura 76 # (автор рецепта)
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