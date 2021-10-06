Маринованный перец готовить довольно быстро, а получается он очень пикантным. Сочетание печеного перца, чеснока и кинзы делает это блюдо невероятно интересным! Такую закуску можно приготовить заранее, она украсит как праздничный стол, так и подойдет ко многим вторым блюдам!
- 6 октября 2021, 23:53
- 6525
Маринованный перец быстрого приготовления
Ингредиенты для «Маринованный перец быстрого приготовления»:
- Перец сладкий (грунтовой) — 800 г
- Соль (или по вкусу) — 1/2 ч. л.
- Сахар (или по вкусу) — 1/2 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Кинза (или петрушка)
- Сок (от перца ~ 60 мл)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
584.2 ккал
|
белки
10.7 г
|
жиры
31.9 г
|
углеводы
58.7 г
|100 г блюда
|ккал
63.5 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
6.4 г
Рецепт «Маринованный перец быстрого приготовления»:
Для маринада в небольшой емкости смешать растительное масло, лимонный сок, сахар, соль, чеснок и кинзу.
Остывший перец очистить от кожицы, плодоножки и семян. Разрезать на 4 части. Образовавшиеся сок от перца добавить к маринаду, перемешать. Выложить перец слоями, поливая маринадом. Убрать в холодильник на 6-8 часов.
Комментарии и отзывы
9 октября флайз #
10 октября Этоя Нетуменяфамилии #
7 октября Olga_Alexandrovna_B #
"Маринованный болгарский перец" с разницей использования свежих вместо сушеных трав https://www.povarenok.ru/recipes/show/173168/.
7 октября PovareshkA-2021 # (автор рецепта)
7 октября kritikessa #
7 октября ирпенчанка #
7 октября wowan5 #
7 октября специалист # (модератор)
10 октября ela050p #
10 октября специалист # (модератор)
10 октября Этоя Нетуменяфамилии #
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