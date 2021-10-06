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  • 6 октября 2021, 23:53
  • 6525

Маринованный перец быстрого приготовления

Рецепт: Маринованный перец быстрого приготовления

Маринованный перец готовить довольно быстро, а получается он очень пикантным. Сочетание печеного перца, чеснока и кинзы делает это блюдо невероятно интересным! Такую закуску можно приготовить заранее, она украсит как праздничный стол, так и подойдет ко многим вторым блюдам!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Маринованный перец быстрого приготовления»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
584.2 ккал 		белки
10.7 г 		жиры
31.9 г 		углеводы
58.7 г
100 г блюда
ккал
63.5 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
6.4 г


Рецепт «Маринованный перец быстрого приготовления»:

Грунтовой перец, наколоть с помощью вилки со всех сторон и запечь в духовке при температуре 180° С, 30-40 минут до мягкости. Горячий перец переложить в контейнер, закрыть плотно крышкой и оставить до полного остывания.
Для маринада в небольшой емкости смешать растительное масло, лимонный сок, сахар, соль, чеснок и кинзу.
Остывший перец очистить от кожицы, плодоножки и семян. Разрезать на 4 части. Образовавшиеся сок от перца добавить к маринаду, перемешать. Выложить перец слоями, поливая маринадом. Убрать в холодильник на 6-8 часов.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: закуска праздник обед

Вкусы: острый пикантный чесночный кисло-сладкий

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Маринованный перец быстрого приготовления
Рецепт: Маринованный перец быстрого приготовления

Маринованный перец готовить довольно быстро, а получается он очень пикантным. Сочетание печеного перца, чеснока и кинзы делает это блюдо невероятно интересным! Такую закуску можно приготовить заранее, она украсит как праздничный стол, так и подойдет ко многим вторым блюдам!

Ингредиенты для «Маринованный перец быстрого приготовления»:

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Комментарии и отзывы

гости так быстро съели, что я даже не успела попробовать
Во-во! Все они такие! Наготовишь, наукрашаешь, Потом тосты за твоё здоровье и Бац! - пустые тарелки! Если был соус, то хоть донышко облизать можно... чтоб мыть было проще...
Вкусное блюдо Почти такой же рецепт был недавно опубликован под названием
"Маринованный болгарский перец" с разницей использования свежих вместо сушеных трав https://www.povarenok.ru/recipes/show/173168/.
Что значит, почти такой же? Не думал, что болгарский перец и грунтовой это одно и тоже.... Так же, как и сушеные прованские травы и свежая кинза.
а в чём разница?
Оно, конечно, ежели. Хотя, однако, всё-таки. А то, да вдруг, коснись чего. И на тебе пожалуйста!
Ответ для PovareshkA-2021
Перец он и в Африке перец
Не думал, что болгарский перец и грунтовой это одно и тоже....
пожалуйста объясните разницу во вкусе готового продукта...
Грунтовой перец растёт у кого-то дома на грунте и без химикатов, я так считаю.
изначально в подобных рецептах предлагается перец. а уж какой именно использовать - дело поварят. использовать этот момент как уникальное отличие - оправдывающий лишь позицию автора аргумент.
Ответ для PovareshkA-2021
Болгарский - это тот, который сладкий; не острый! Грунтовые овощи - это те, что выращены в открытом грунте, не тепличные.
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