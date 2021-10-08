Это блюдо моя свекровь почему то называла Ландорики, а дети всегда говорили что котлетки с сюрпризом. Но самое главное что это блюдо готовиться просто и быстро, и даже без добавления яиц.
- 8 октября 2021, 11:28
- 11917
Картофельные котлеты Сюрприз
Ингредиенты для «Картофельные котлеты Сюрприз»:
- Картофель (8 шт у меня) — 800 г
- Фарш мясной (свиной) — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Специи (любые) — 2 ч. л.
- Сыр твердый — 30 г
- Сметана (20%) — 3 ст. л.
- Укроп — 20 г
- Масло растительное (для жарки) — 50 мл
- Мука пшеничная / Мука (Без горки) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2012.1 ккал
|
белки
36.4 г
|
жиры
59.7 г
|
углеводы
247.1 г
|Порции
|ккал
1006.1 ккал
|белки
18.2 г
|жиры
29.9 г
|углеводы
123.6 г
|100 г блюда
|ккал
132.4 ккал
|белки
2.4 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
16.3 г
Комментарии и отзывы
15 октября Veronika330 #
вчера в 0:19 Лора Лайн #
12 октября oopu #
12 октября funtik5 #
10 октября Жукова69 #
10 октября Opjana #
11 октября niura 76 # (автор рецепта)
8 октября nelliundco #
9 октября niura 76 # (автор рецепта)
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