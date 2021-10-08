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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 8 октября 2021, 11:28
  • 11917

Картофельные котлеты Сюрприз

Рецепт: Картофельные котлеты Сюрприз

Это блюдо моя свекровь почему то называла Ландорики, а дети всегда говорили что котлетки с сюрпризом. Но самое главное что это блюдо готовиться просто и быстро, и даже без добавления яиц.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Картофельные котлеты Сюрприз»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2012.1 ккал 		белки
36.4 г 		жиры
59.7 г 		углеводы
247.1 г
Порции
ккал
1006.1 ккал		 белки
18.2 г		 жиры
29.9 г		 углеводы
123.6 г
100 г блюда
ккал
132.4 ккал		 белки
2.4 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
16.3 г


Рецепт «Картофельные котлеты Сюрприз»:

Картофель сварим и измельчим, я делаю всегда в блендере, картофель получается плотным и не нужно яйца добавлять. Фарш, лук, морковь все пережарим и добавим наши любимые специи. Выложим для остывания и добавим сыр. В картофельную массу добавим соль и муку. Муки много не добавляйте, будет не вкусно. Теперь мокрой ложкой формируем наши котлетки и кладем начинку. Жарим обязательно с двух сторон, до золотистой корочки. Я подаю с соусом или соленым огурцом.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На обед : Легкий / На второе / На первое На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед ужин горячее

Вкусы: мясной картофельный сырный

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Картофельные котлеты Сюрприз
Рецепт: Картофельные котлеты Сюрприз

Это блюдо моя свекровь почему то называла Ландорики, а дети всегда говорили что котлетки с сюрпризом. Но самое главное что это блюдо готовиться просто и быстро, и даже без добавления яиц.

Ингредиенты для «Картофельные котлеты Сюрприз»:

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Комментарии и отзывы

Сыр совершенно лишний, а картофель все же не надо пропускать через блендер, нарушается структура, он становится вязким. А вообще блюдо хорошее и заслуживает внимания.
А сюрприз-то где? Обычные зразы.
Мы подобные делаем уже давно. Зразы называется. В качестве начинки можно не только мясной фарш добавлять, но и тушеную капусту, грибы и любую другую начинку, которая вам нравится
Это скорее зразы,чем котлеты,но всё равно вкусно.
Здравствуйте. Благодарю вас.
Отличный вариант ! И фото у вас аппетитное !
Здравствуйте. Благодарю вас за приятные слова.
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