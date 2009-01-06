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  • 6 января 2009, 20:30
  • 2023149

Мясной пирог из лаваша

Рецепт: Мясной пирог из лаваша

Вчера попробовала сделать сладкий пирог из лаваша... по мотивам ачмы... Нам понравилось... Муж кушая попросил... а сделай такой с мясам)))Сегодня решила попробовать)))Ну очень сочный... очень вкусный)))Муж очень гордый сидел... приговаривая, это я придумал умял половину пирога)))Пирог у нас точно приживется... очень вкусно)))

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша

Ингредиенты для «Мясной пирог из лаваша»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1900.3 ккал 		белки
80.9 г 		жиры
17.6 г 		углеводы
159.6 г
100 г блюда
ккал
149.6 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
12.6 г

Рецепт «Мясной пирог из лаваша»:

Можно взять готовый фарш... приготовить как вам привычно.. обжарить фарш.. или немного отварить затем обжарить... Я люблю сырое мясо обжарить.. затем перекрутить в фарш... Так получается сочнее... на наш вкус вкуснее

Мясо режем небольшими кусочками.. солим.. перчим.. Обарим с луком и морковью... минут 10 постоянно помешивая... добавляем любимые специи... и чайную ложку томатной пасты...

Перемалываем мясо на комбайне.. или пропускаем через мясорубку... Остывший фарш смешиваем с зеленью и тертым сыром

Форму выкладываем лавашом... Лаваш я делаю сама... можно и покупным.. (Повторюсь... рецепт лаваша я выкладывала здесь http://www.povarenok .ru/recipes/show/137 53/).. Выкладываем лаваш с нахлестом на бортики формы... И половину фарша выкладываем на лаваш

Кефир размешайте с яйцом... Рвем лаваш на части.. окунаем в кефир

Кусочки лаваша смоченые в кефире мнем и выладываем смятыми на фарш

Сверху... на смятые кусочки лаваша... оставшийся фарш... затем накрыаем все это целыми лавашами.. (я из делаю небольшими... у меня снизу два... и сверху два лаваша)

Смажем наш пирог сверху оставшимся кефиром... и положите несколько пластиков сливочного масла... отправляем пирог в духовку на 15 -20 минут.. выпекаем при температуре 240

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На природу На ужин

Теги: ужин обед пирог

Вкусы: мясной Вкусно

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Мясной пирог из лаваша
Описание: Вчера попробовала сделать сладкий пирог из лаваша... по мотивам ачмы... Нам понравилось... Муж кушая попросил... а сделай такой с мясам)))Сегодня решила попробовать)))Ну очень сочный... очень вкусный)))Муж очень гордый сидел... приговаривая, это я придумал умял половину пирога)))Пирог у нас точно приживется... очень вкусно)))


Комментарии и отзывы

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Не сомневаюсь, что вкусно, а как есть- рассыпаться этот пирог не будет?
Хороший рецепт, вкусно читать.)) Я бы назвал это ленивой лазаньей))
ЛАВАШ ,ВЕЗДЕ ЛАВАШ -ПЕРСНЯТИНААААААААААААААААААААА!!!
а еще и магазинный - ужас
Так зачем читать, а тем более - писать? Кого интересует Ваш негатив?
Ответ для lnov2013
ЛАВАШ ,ВЕЗДЕ ЛАВАШ -ПЕРСНЯТИНААААААААААААААААААААА!!!
а еще и магазинный - ужас
ЛАВАШ ,ВЕЗДЕ ЛАВАШ -ПЕРСНЯТИНААААААААААААААААААААА!!!
а еще и магазинный - ужас
Здесь указан домашний и дана ссылка
Готовил не много по другому. Но получилось очень вкусно. Спасибо.
Наташенька, судя по предлагаемым Вами рецептам и откликам на ЭТОТ рецепт, пирог замечательный!!! Я очень хочу его испечь, но запуталась с лавашами... Я - начинающий Поваренок, и многое из того, что кому-то кажется простым, для меня является сложным. Если Вас не затруднит, то или тут, на форуме, или через личную почту объясните мне, пожалуйста, следующие моменты:
- для чего необходим НАХЛЕСТ нижнего лаваша на форму? Для защемления с верхним лавашом?
- отдельно взятый лаваш нужно рвать, мять, окунать в кефир и выкладывать в качестве прослойки или оборвать возвышающуюся часть нахлеста нижнего лаваша?
- если необходимо "слеплять" нижний и верхний лаваши, чтобы начинка не вытекла, то как?
Кстати, лаваши буду печь тоже по Вашему рецепту. Заранее благодарна!!!

Добрый день, мне тоже интересны эти вопросы. Кто уже приготовил, напишите, как делали вы? Хочу сегодня сделать, но эти ситуации ставят в тупик
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Очень понравился!!!! Моему мужу очень тяжело угодить, но пирогом остался доволен. Брала я свиной фарш, обжарила его добавляя немного воды, чтобы он не был сухим, и ещё, для того чтобы лаваш не был сухим мокала в кефир и кефир не отжимала с лаваша, т е. Его было достаточно для пропитки. По такому же рецепту сделала и сладкий пирог с вишней, очень оригинально, быстро, и вкусно
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Очень понравился!!!! Моему мужу очень тяжело угодить, но пирогом остался доволен. Брала я свиной фарш, обжарила его добавляя немного воды, чтобы он не был сухим, и ещё, для того чтобы лаваш не был сухим мокала в кефир и кефир не отжимала с лаваша, т е. Его было достаточно для пропитки. По такому же рецепту сделала и сладкий пирог с вишней, очень оригинально, быстро, и вкусно
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Очень понравился!!!! Моему мужу очень тяжело угодить, но пирогом остался доволен. Брала я свиной фарш, обжарила его добавляя немного воды, чтобы он не был сухим, и ещё, для того чтобы лаваш не был сухим мокала в кефир и кефир не отжимала с лаваша, т е. Его было достаточно для пропитки. По такому же рецепту сделала и сладкий пирог с вишней, очень оригинально, быстро, и вкусно
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Очень понравился!!!! Моему мужу очень тяжело угодить, но пирогом остался доволен. Брала я свиной фарш, обжарила его добавляя немного воды, чтобы он не был сухим, и ещё, для того чтобы лаваш не был сухим мокала в кефир и кефир не отжимала с лаваша, т е. Его было достаточно для пропитки. По такому же рецепту сделала и сладкий пирог с вишней, очень оригинально, быстро, и вкусно
Спасибо Вам большое за рецепт!!! Очень понравился!!!! Моему мужу очень тяжело угодить, но пирогом остался доволен. Брала я свиной фарш, обжарила его добавляя немного воды, чтобы он не был сухим, и ещё, для того чтобы лаваш не был сухим мокала в кефир и кефир не отжимала с лаваша, т е. Его было достаточно для пропитки. По такому же рецепту сделала и сладкий пирог с вишней, очень оригинально, быстро, и вкусно
Здравствуйте. Приготовила я ваш пирог вчера, очень вкусно получилось! Сделала из фарша ( свинина) . Нам понравилось. Думаю буду повторять. Спасибо большое за рецепт!
Прокрутила фарш в мясорубке с лучком. Обжарила, чтоб сочный был, не зажаривая сильно. Морковку, ничего не добавляла, зелень и сыр. Очень быстро, вкусно и сытно. Спасибо за рецепт
Спасибо за рецепт! Получилось вкусно. Мясо мелко порезала, не проворачивала в мясорубке.
1. В списке ингредиентов не указаны томатная паста и сливочное масло
2. Зачем... так... писать... неужели.... чтобы... добавить...таинственности... в ... рецепт
...🤦‍♀️
делала первый раз, мне не понравилось, получилось сухо, сочности нет совсем.
Замечательный рецепт !!!! Очень вкусный пирог получился,спасибо ! Мясо мелко порезала и обжарила с овощами,добавила мелко порезанный помидор. Не измельчала, загустила сливками.Получилось супер! Приготовлю еще не раз!!!
Всё вкусно получилось. В начинку добавила побольше кефира для сочности. Буду экспериментировать и с другими начинками. Спасибо за рецепт!
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