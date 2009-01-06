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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/17341/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Мясной пирог из лаваша" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2013dec/18/12/595936_77821-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/17341/">Мясной пирог из лаваша</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Вчера попробовала сделать сладкий пирог из лаваша... по мотивам ачмы... Нам понравилось... Муж кушая попросил... а сделай такой с мясам)))Сегодня решила попробовать)))Ну очень сочный... очень вкусный)))Муж очень гордый сидел... приговаривая, это я придумал умял половину пирога)))Пирог у нас точно приживется... очень вкусно)))</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/228">Блюда из лаваша</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/229">Выпечка из лаваша</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/789">Кефир</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2213">Зелень</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1131">Морковь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1177">Мясо</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4110">Лаваш</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2273">Сыр твердый</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/51/">пирог</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/17341/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>