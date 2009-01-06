Вчера попробовала сделать сладкий пирог из лаваша... по мотивам ачмы... Нам понравилось... Муж кушая попросил... а сделай такой с мясам)))Сегодня решила попробовать)))Ну очень сочный... очень вкусный)))Муж очень гордый сидел... приговаривая, это я придумал умял половину пирога)))Пирог у нас точно приживется... очень вкусно)))
- 6 января 2009, 20:30
- 2023149
Мясной пирог из лаваша
Ингредиенты для «Мясной пирог из лаваша»:
- Яйцо куриное — 1 шт
- Кефир — 1,5 стак.
- Зелень
- Лук репчатый — 1
- Морковь — 1 шт
- Мясо (Любое..или фарш) — 400 г
- Лаваш
- Сыр твердый (тведый) — 200 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1900.3 ккал
|
белки
80.9 г
|
жиры
17.6 г
|
углеводы
159.6 г
|100 г блюда
|ккал
149.6 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
12.6 г
Рецепт «Мясной пирог из лаваша»:
Можно взять готовый фарш... приготовить как вам привычно.. обжарить фарш.. или немного отварить затем обжарить... Я люблю сырое мясо обжарить.. затем перекрутить в фарш... Так получается сочнее... на наш вкус вкуснее
Мясо режем небольшими кусочками.. солим.. перчим.. Обарим с луком и морковью... минут 10 постоянно помешивая... добавляем любимые специи... и чайную ложку томатной пасты...
Перемалываем мясо на комбайне.. или пропускаем через мясорубку... Остывший фарш смешиваем с зеленью и тертым сыром
Форму выкладываем лавашом... Лаваш я делаю сама... можно и покупным.. (Повторюсь... рецепт лаваша я выкладывала здесь http://www.povarenok .ru/recipes/show/137 53/).. Выкладываем лаваш с нахлестом на бортики формы... И половину фарша выкладываем на лаваш
Сверху... на смятые кусочки лаваша... оставшийся фарш... затем накрыаем все это целыми лавашами.. (я из делаю небольшими... у меня снизу два... и сверху два лаваша)
Смажем наш пирог сверху оставшимся кефиром... и положите несколько пластиков сливочного масла... отправляем пирог в духовку на 15 -20 минут.. выпекаем при температуре 240
Комментарии и отзывы
6 часов назад andi200766 #
вчера в 17:07 аля аля #
вчера в 12:03 pzhyf #
вчера в 10:12 lnov2013 #
а еще и магазинный - ужас
вчера в 13:10 0703ovvLyusya #
6 часов назад andi200766 #
вчера в 10:12 lnov2013 #
а еще и магазинный - ужас
вчера в 10:12 lnov2013 #
а еще и магазинный - ужас
вчера в 11:16 Нокс3 #
25 июля vlad kotya #
4 июля tatiana simbirceva #
Добрый день, мне тоже интересны эти вопросы. Кто уже приготовил, напишите, как делали вы? Хочу сегодня сделать, но эти ситуации ставят в тупик
2 июня tahta1993 #
2 июня tahta1993 #
2 июня tahta1993 #
2 июня tahta1993 #
2 июня tahta1993 #
12 апреля Ланка 1980 #
6 апреля viktoria12137 #
13 марта goncharovaib #
17 февраля sick_cass #
2. Зачем... так... писать... неужели.... чтобы... добавить...таинственности... в ... рецепт
...🤦♀️
4 февраля nefrit74 #
30 января svetik1965vasia #
9 января sozmaria #
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