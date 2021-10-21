Такой быстрый и сочный перекус никого не отставит равнодушным! Очень сытно и вкусно получается! Прикрепляю видео для более подробного и наглядного просмотра.
- 21 октября 2021, 0:55
- 7009
Сочный и вкусный перекус из лаваша
Ингредиенты для «Сочный и вкусный перекус из лаваша»:
Для основы
- Лаваш — 2 шт
- Филе куриное (Отварного) — 150 г
- Помидор — 1 шт
- Сыр твердый (Любой) — 100 г
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Соль — по вкусу
Соус
- Сметана — 3 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 1 зуб.
Яичная масса
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 50 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1883.1 ккал
|
белки
113.6 г
|
жиры
37.8 г
|
углеводы
282.9 г
|100 г блюда
|ккал
159.6 ккал
|белки
9.6 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
24 г
Рецепт «Сочный и вкусный перекус из лаваша»:
Лаваш делим на 2 итого 4 листа. Делаем соус, в сметану добавляем соль, перец чеснок пропущенный через пресс и перемешиваем.
Затем край лаваша смазываем соусом и выкладываем (как показанно на видео) нарезанное филе, измельчённых лук, помидоры нарезанные полукольцами, сыр натертый или нарезанные пластами и при необходимости можно посолить.
После заворачиваем в треугольник.
Затем в яйца добавляем соль, перец по вкусу, молоко и перемешиваем. И обмакиваем в яичный масса треугольники со всех сторон. Далее в сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем и жарим треугольники на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки!
Комментарии и отзывы
5 часов назад Любовь Мозголина #
13 часов назад vlada ta #
13 часов назад yur dyatlov #
позавчера Ирушенька #
21 октября Bad Robot #
21 октября Bereke Food # (автор рецепта)
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