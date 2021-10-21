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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Выпечка из лаваша
  • 21 октября 2021, 0:55
  • 7009

Сочный и вкусный перекус из лаваша

Рецепт: Сочный и вкусный перекус из лаваша

Такой быстрый и сочный перекус никого не отставит равнодушным! Очень сытно и вкусно получается! Прикрепляю видео для более подробного и наглядного просмотра.

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша

Ингредиенты для «Сочный и вкусный перекус из лаваша»:

Для основы

Соус

Яичная масса

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1883.1 ккал 		белки
113.6 г 		жиры
37.8 г 		углеводы
282.9 г
100 г блюда
ккал
159.6 ккал		 белки
9.6 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
24 г


Рецепт «Сочный и вкусный перекус из лаваша»:

Лаваш делим на 2 итого 4 листа. Делаем соус, в сметану добавляем соль, перец чеснок пропущенный через пресс и перемешиваем.

Затем край лаваша смазываем соусом и выкладываем (как показанно на видео) нарезанное филе, измельчённых лук, помидоры нарезанные полукольцами, сыр натертый или нарезанные пластами и при необходимости можно посолить.

После заворачиваем в треугольник.
Затем в яйца добавляем соль, перец по вкусу, молоко и перемешиваем. И обмакиваем в яичный масса треугольники со всех сторон. Далее в сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем и жарим треугольники на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: завтрак перекус быстрый гости полдник обед ужин

Вкусы: нежный мягкий необычный

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Сочный и вкусный перекус из лаваша
Рецепт: Сочный и вкусный перекус из лаваша

Такой быстрый и сочный перекус никого не отставит равнодушным! Очень сытно и вкусно получается! Прикрепляю видео для более подробного и наглядного просмотра.

Ингредиенты для «Сочный и вкусный перекус из лаваша»:

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Комментарии и отзывы

Почти шаурма .
У нас в семье пользуются успехом такие рецепты.Тоже заворачиваю в лаваш всё что есть под рукой .С помидорами очень сочно.Быстро и вкусно!Вам спасибо за рецепт!
У нас продают разные лаваши. Есть в два листа, они потолще и погрубее. С ними я делаю блюда с соусами. А есть тонкие, нежные, по 5 листов в упаковке. С ними я я делаю треугольники с сыром или сладким творогом. И обжариваю без яйца. Получаются очень хрустящие и вкусные.
Жазгуль, замечательная идея!
занятно
Спасибочки
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