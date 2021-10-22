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  • 22 октября 2021, 14:19
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Панкейки из поленты

Рецепт: Панкейки из поленты

Время приготовления панкейков из поленты составляет не более 10 минут.

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Ингредиенты для «Панкейки из поленты»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1184.5 ккал 		белки
27.8 г 		жиры
26.1 г 		углеводы
209.7 г
100 г блюда
ккал
223.5 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
39.6 г


Рецепт «Панкейки из поленты»:

Просеиваем муку с разрыхлителем в заранее приготовленную чашку с полентой. Добавляем сахар, яйцо и перемешиваем.

Постепенно вливаем молоко и еще раз перемешиваем до однородности.

Добавляем в тесто растопленное сливочное масло. Жарим панкейки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Подаем с фруктами, вареньем, медом или сгущенкой. Вкусный и полезный завтрак готов! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На полдник Рецепты от компаний : Рецепты от BRAVOLLI

Теги: блины жарить завтрак

Вкусы: кукурузный сливочный

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Панкейки из поленты
Рецепт: Панкейки из поленты

Время приготовления панкейков из поленты составляет не более 10 минут.

Ингредиенты для «Панкейки из поленты»:

Комментарии и отзывы

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