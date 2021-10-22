Время приготовления панкейков из поленты составляет не более 10 минут.
- 22 октября 2021, 14:19
- 432
Панкейки из поленты
Ингредиенты для «Панкейки из поленты»:
- Крупа кукурузная (полента BRAVOLLI) — 130 г
- Мука пшеничная / Мука — 40 г
- Молоко — 200 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло сливочное — 20 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1184.5 ккал
|
белки
27.8 г
|
жиры
26.1 г
|
углеводы
209.7 г
|100 г блюда
|ккал
223.5 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
39.6 г
Рецепт «Панкейки из поленты»:
Просеиваем муку с разрыхлителем в заранее приготовленную чашку с полентой. Добавляем сахар, яйцо и перемешиваем.
Добавляем в тесто растопленное сливочное масло. Жарим панкейки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.
Подаем с фруктами, вареньем, медом или сгущенкой. Вкусный и полезный завтрак готов! Приятного аппетита!
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