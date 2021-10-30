Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой

Пирожки приготовлены без дрожжей, но пышные. Когда пирожки горячие, то получаются хрустящими, когда остывают - мягкими, пряными и нежными. Можно приготовить пирожки заранее, закрыть пленкой и держать в холодильнике, а жарить перед подачей на стол. Готовить очень просто!