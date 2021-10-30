Пирожки приготовлены без дрожжей, но пышные. Когда пирожки горячие, то получаются хрустящими, когда остывают - мягкими, пряными и нежными. Можно приготовить пирожки заранее, закрыть пленкой и держать в холодильнике, а жарить перед подачей на стол. Готовить очень просто!
- 30 октября 2021, 17:19
- 3386
Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой
Ингредиенты для «Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой»:
Тесто для пирогов
- Мука пшеничная / Мука (+ 1-2 ст.л. на подпыл) — 380 г
- Молоко (жир. 3,2%) — 180 мл
- Масло сливочное — 25 г
- Сметана (с горкой, жир 15 %) — 2 ст. л.
- Сахар (без горок) — 1 ч. л.
- Сода (смешиваем с мукой) — 0.5 ч. л.
- Соль (без горок) — 1 ч. л.
Начинка
- Картофель (в шкурке) — 800 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Шампиньоны — 200 г
- Масло подсолнечное (ТМ Олейна) — 300 мл
- Приправа (у меня молотые зира и кориандр, укроп и петрушка) — 0,5 ч. л.
- Перец черный
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 26
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5289.4 ккал
|
белки
70.6 г
|
жиры
343.1 г
|
углеводы
488.2 г
|Порции
|ккал
203.4 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
13.2 г
|углеводы
18.8 г
|100 г блюда
|ккал
251.9 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
16.3 г
|углеводы
23.2 г
Рецепт «Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой»:
6. В жидкую смесь просеиваем муку 380 гр., предварительно смешанную с содой 0,5 ч. л. и замешиваем тесто. Смешивать соду лучше со второй порцией муки.
9. Приготовим начинку. Нарезаем мелкими кубиками лук и обжариваем на растительном масле, минуты 2-3.
11. Мелко нарезаем кубиками грибы и добавляем к пассеровке, солим и перчим, жарим до готовности грибов.
15. Подпыляем столешницу мукой и раскатываем тесто в пласт, тол. 1 мм. Чем тоньше пласт теста, тем вкуснее пирожки. Тонкий пласт теста не рвется.
16. Вырезаем из теста кружочки, диаметром = 10 см.. Обрезки теста скатываем в клубок и кладем в прозрачный пакетик, чтобы тесто приобрело мягкость и пластичность.
19. В сотейнике или небольшой сковороде разогреваем подсолнечное масло и обжариваем пирожки с двух сторон. При обжарке, масло добавляйте небольшими частями с каждой новой порцией заготовок. У меня пирожки при жарке, наполовину были в масле. Пирожок с тонким слоем теста, прожаривается очень быстро.
20. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, а затем на блюдо. Подаем с соусом. Очень вкусно с напитками: кофе, чай.
Со вторым кусочком теста поступаем так же, как с первым. И в последнюю очередь раскатываем обрезки.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
9 часов назад hfrif #
5 часов назад golubga # (автор рецепта)
-
Греческий соус
Смешать 125 мл натурального йогурта, 2 зубчика измельченного чеснока, 1 очищенный тертый огурец ( отжать мякоть по желанию), по 1 ст. л. растительного масла и лимонного сока, мелко нарезанную петрушку, укроп и соль по вкусу. Поставить в холодильник и дать настояться.
-
Есть хорошая книга "1000 соусов" автор Надя Арумагам, огромное кол-во соусов
5 часов назад golubga # (автор рецепта)
-
Взбить в блендере мелко порезан. 50 г базилика, 2 зубчика измельченного чеснока, 50 г пармезана (или другого твердого сыра), 3 ст. л. кедровых орехов, 100 мл оливкового масла и соль.
вчера в 17:45 mariana82 #
вчера в 18:23 golubga # (автор рецепта)
позавчера Катерина32 #
позавчера golubga # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера golubga # (автор рецепта)
позавчера зайканезнайка #
позавчера golubga # (автор рецепта)
позавчера korztat #
8 минут назад tavolgas #
Надо, наверное, делать пирожки, жарить или печь - кому как нравится.
Я просто использую эту начинку в чебуреках (я так называю, когда балую своих в пост). Я, кстати, когда использую картофельную начинку, добавляю мелко нарезаный маринованы огурчик…И сдаётся мне, что вкус в предложенном варианте и в моем (тесто чебуречное) почти одинаковый…хотя я могу ошибаться…все дело в форме выпечки. Ни в коем случае не в предложенном красивом рецепте.
позавчера tatabilga-2015 #
Удачи в конкурсе
позавчера golubga # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера golubga # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
вчера в 0:00 golubga # (автор рецепта)
30 октября nadinhike #
позавчера golubga # (автор рецепта)
30 октября Ирушенька #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября Novikova_Natashechka #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября nelliundco #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября красавица киса #
30 октября golubga # (автор рецепта)
Можно посыпать пирожки тмином или обжаренным черным кунжутом, но это по желанию.
30 октября yugai ludmila65 #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября Okoolina #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября inna_2107 #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября ИРепка #
30 октября golubga # (автор рецепта)
30 октября ИРепка #
позавчера golubga # (автор рецепта)
30 октября gorschkovaov #
30 октября golubga # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: