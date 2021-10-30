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  • 30 октября 2021, 17:19
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Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой

Рецепт: Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой

Пирожки приготовлены без дрожжей, но пышные. Когда пирожки горячие, то получаются хрустящими, когда остывают - мягкими, пряными и нежными. Можно приготовить пирожки заранее, закрыть пленкой и держать в холодильнике, а жарить перед подачей на стол. Готовить очень просто!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой»:

Тесто для пирогов

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 26

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5289.4 ккал 		белки
70.6 г 		жиры
343.1 г 		углеводы
488.2 г
Порции
ккал
203.4 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
13.2 г		 углеводы
18.8 г
100 г блюда
ккал
251.9 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
16.3 г		 углеводы
23.2 г



Рецепт «Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой»:

1. Продукты для приготовления. Лук и чеснок очищаем от шелухи.

2. Картофель отвариваем в "мундире", охлаждаем и очищаем от шкурки.

3. Затем измельчаем и добавляем по вкусу приправу и соль, перемешиваем.

4. Приготовим тесто. В теплом молоке растапливаем сливочное масло.

5. Добавляем соль 1 ч. л. (б/г), сахар 1 ч. л. (б/г) и сметану, взбиваем венчиком.

6. В жидкую смесь просеиваем муку 380 гр., предварительно смешанную с содой 0,5 ч. л. и замешиваем тесто. Смешивать соду лучше со второй порцией муки.

7. Собираем тесто в колобок и смазываем растительным маслом 0,5 ст. л..

8. Заворачиваем колобок в пленку или накрываем, как у меня. Убираем тесто в сторону, минут на 20.

9. Приготовим начинку. Нарезаем мелкими кубиками лук и обжариваем на растительном масле, минуты 2-3.

10. Добавляем мелко порубленный чеснок и жарим до появления аромата, минуты 2.

11. Мелко нарезаем кубиками грибы и добавляем к пассеровке, солим и перчим, жарим до готовности грибов.

12. Смешиваем картофель с грибами. Пробуем на соль. Начинка готова!

13. Тесто после расстойки, очень мягкое и пластичное. Делим тесто на 2 части.

14. И скатываем в колобки. Одну часть теста заворачиваем в пленку.

15. Подпыляем столешницу мукой и раскатываем тесто в пласт, тол. 1 мм. Чем тоньше пласт теста, тем вкуснее пирожки. Тонкий пласт теста не рвется.

16. Вырезаем из теста кружочки, диаметром = 10 см.. Обрезки теста скатываем в клубок и кладем в прозрачный пакетик, чтобы тесто приобрело мягкость и пластичность.

17. На кружочки кладем начинку, по 1 ч. ложке с горкой.

18. И формируем пирожок. Получилось 26 штук.

19. В сотейнике или небольшой сковороде разогреваем подсолнечное масло и обжариваем пирожки с двух сторон. При обжарке, масло добавляйте небольшими частями с каждой новой порцией заготовок. У меня пирожки при жарке, наполовину были в масле. Пирожок с тонким слоем теста, прожаривается очень быстро.

20. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, а затем на блюдо. Подаем с соусом. Очень вкусно с напитками: кофе, чай.
Со вторым кусочком теста поступаем так же, как с первым. И в последнюю очередь раскатываем обрезки.

Приятного аппетита!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: завтрак выпечка пирог

Вкусы: пряный жареный хрустящий

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Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой
Рецепт: Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой

Пирожки приготовлены без дрожжей, но пышные. Когда пирожки горячие, то получаются хрустящими, когда остывают - мягкими, пряными и нежными. Можно приготовить пирожки заранее, закрыть пленкой и держать в холодильнике, а жарить перед подачей на стол. Готовить очень просто!

Ингредиенты для «Бездрожжевые пирожки с грибной начинкой»:

Комментарии и отзывы

Добрый день. Вопрос к автору. Вы написали, что подавать лучше с соусом. А с каким?..)) У Вас же наверняка есть излюбленный и проверенный временем вариант. Порекомендуйте, пожалуйста.
Простейший соус: измельчаете укроп, перетираете с маленькой щепоткой соли до выделения сока. Добавляете сметану, прессованный чеснок, перемешиваете и простейший соус готов!
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Греческий соус
Смешать 125 мл натурального йогурта, 2 зубчика измельченного чеснока, 1 очищенный тертый огурец ( отжать мякоть по желанию), по 1 ст. л. растительного масла и лимонного сока, мелко нарезанную петрушку, укроп и соль по вкусу. Поставить в холодильник и дать настояться.
-
Есть хорошая книга "1000 соусов" автор Надя Арумагам, огромное кол-во соусов
А из любимых соус Песто, но это к пасте, им также вкусно заправлять салаты, класть в качестве приправы в суп и даже просто мазать на хлеб.
-
Взбить в блендере мелко порезан. 50 г базилика, 2 зубчика измельченного чеснока, 50 г пармезана (или другого твердого сыра), 3 ст. л. кедровых орехов, 100 мл оливкового масла и соль.
Отличные пирожки.
Спасибо!
Подскажите, мясная или сырная начинка подходит для этого теста?
Добрый день! Любая начинка подходит.
Восхитительные пирожки! Очень вкусное нежное тесто, да и в работе оно прелестно! У меня, к сожалению, не так красиво, как у автора. Олечка, спасибо большое за чудесный рецепт. Буду готовить сам и расскажу подругам
Ирочка у тебя такие аппетитные получились, очень красивая форма для пирожков и фото красивое! Как оперативно приготовлено! Большое спасибо за фото-отчет к рецепту!
Подскажите, а в духовке их можно выпекать, или это тесто для духовки не подходит?
Добрый день. В духовке не готовила.
Ответ для зайканезнайка
Прошу прощения, что вмешиваюсь, из такого теста моя мама пекла "быстрые" пирожки( я тоже их пекла не один раз), только не так уж тонко нужно его раскатывать, для печёных 0,3 см-0,5 см (не замеряла, конечно, но не до прозрачности точно), очень вкусно с начинкой из капусты(немного потушить с маслом мелко рубленую), а из остатков теста- знаменитые колобки, как в сказке!Печь при достаточно высокой температуре, чтобы зарумянились, остудить на доске под толстым полотенцем(лучше двумя), перед выпечкой обязательно часто натыкать вилкой.И с этой начинкой, как в этом рецепте, тоже очень вкусно!Удачи!
Знаете, я согласна с вами. Когда так тонко раскатано тесто, а вылепленные пироги напоминают чебуреки. А тогда есть ли смысл в приготовлении такого теста? Чебуречное и быстрее, и экономнее, и менее калорийно…
Надо, наверное, делать пирожки, жарить или печь - кому как нравится.
Я просто использую эту начинку в чебуреках (я так называю, когда балую своих в пост). Я, кстати, когда использую картофельную начинку, добавляю мелко нарезаный маринованы огурчик…И сдаётся мне, что вкус в предложенном варианте и в моем (тесто чебуречное) почти одинаковый…хотя я могу ошибаться…все дело в форме выпечки. Ни в коем случае не в предложенном красивом рецепте.
Оленьем , какие чудные пирожки модно вилкой защипывать , тесто классное забрала в КК спасибо
Удачи в конкурсе
Таня, большое спасибо! Можно и вилкой. Есть и приспособ. для больших пельмень. В магазине Fix Price стоит 55 руб, Ф=10 см.
Ой , Оленька , извини , имя неправильно написано твое
Таня, а я подумала, что меня так ласково назвали , правда немного похоже на оливье
Да , ты моя дорогая
СимпатиШные пирожки, весьма вкусно
Большое спасибо!
Оленька, великолепные, румяные пирожки! Красота!
Ирочка, спасибо!
Очень аппетитные вышли пирожки!!! Фото яркие, сочные, пробуждающие аппетит!!! И рецепт теста очень любопытен, возьму на заметку, спасибо, что поделились!
Наташа, большое спасибо!
Хороши пирожки , тесто очень интересное !
Нелли, спасибо!
Оля,удачи в конкурсе! Тесто попробую. А чем пирожки посыпаны?
Надя, спасибо! Пирожки посыпаны тертым и просеянным через сито сырным крекером. Но этот шаг для фото.
Можно посыпать пирожки тмином или обжаренным черным кунжутом, но это по желанию.
Какие красивенькие пирожки!
Большое спасибо!
конечно же это вкусно!
Спасибо!
Отличные пирожки Вы приготовили!
Большое спасибо!
Олечка! Очень аппетитные пирожки! Тесто очень интересное, такого не делала. Очень красиво ты край защипила. Интересное какое приспособление, такого раньше не видела. Спасибо большое за рецепт.
Ирочка, спасибо! Это ручка от маленького ножика. Пирожки очень вкусные. Съели быстро. Я рецепт теста в свою кулинар. книжку записала, буду еще готовить с разными начинками.
Олечка, спасибо большое! Я просто очарована. Твоя идея с ручкой просто блистательна! Пирожки обязательно испеку.
Ирочка, спасибо!
Аппетитно. Попробую.
Попробуйте приготовить, очень хорошее тесто и вкусные пирожки!
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