Блюда из лаваша пользуются огромной популярностью, ведь это просто, быстро и вкусно. И мой рецепт не исключение - предлагаю идею для вкусного ужина или сытного завтрака.
- 4 ноября 2021, 11:38
- 8099
Лепешки из лаваша и фарша
Ингредиенты для «Лепешки из лаваша и фарша»:
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Фарш мясной — 350 г
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Соус (любой томатный) — 200 г
- Лаваш — 1 упак.
- Сыр твердый — 200 г
- Яйцо куриное (по желанию) — 3 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1926.5 ккал
|
белки
87.5 г
|
жиры
59.2 г
|
углеводы
167.8 г
|100 г блюда
|ккал
170.5 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
14.8 г
Рецепт «Лепешки из лаваша и фарша»:
Влить любой томатный соус, можно пасту развести с водой, перемешать и тушить на небольшом огне ещё 10 минут.
Противень застелить пергаментом. Вырезать лаваш в форме лепешек по размеру вашего противня. Если лаваш очень тонкий, то возьмите 2 листа.
Сверху посыпаем натертым сыром. Если будете добавлять яйцо, то сыром посыпайте по кругу, оставив для него углубление.
Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут, ориентируйтесь по вашей духовке. Я запекала в обычном режиме, лепешка получилась мягкая, думаю, если включить конвекцию, то лаваш получится хрустящим.
Комментарии и отзывы
13 ноября плотная #
12 ноября dlatehktopishet #
11 ноября marinachernenok #
5 ноября Ирушенька #
4 ноября jannasimf #
4 ноября Ира Khabarova #
Я без яйца сырого давно для своих не "заправляю" лавашики, если рулет, то всё смешиваю и в духовку..
4 ноября sm123478sm # (автор рецепта)
4 ноября Valushka2003 #
4 ноября Нэт-61 #
4 ноября sm123478sm # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: