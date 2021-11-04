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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Выпечка из лаваша
  • 4 ноября 2021, 11:38
  • 8099

Лепешки из лаваша и фарша

Рецепт: Лепешки из лаваша и фарша

Блюда из лаваша пользуются огромной популярностью, ведь это просто, быстро и вкусно. И мой рецепт не исключение - предлагаю идею для вкусного ужина или сытного завтрака.

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша

Ингредиенты для «Лепешки из лаваша и фарша»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1926.5 ккал 		белки
87.5 г 		жиры
59.2 г 		углеводы
167.8 г
100 г блюда
ккал
170.5 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
14.8 г


Рецепт «Лепешки из лаваша и фарша»:

На растительном масле обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок до прозрачности.

Добавить фарш, посолить, поперчить, добавить любые специи по вкусу. Обжарить 5 минут.

Влить любой томатный соус, можно пасту развести с водой, перемешать и тушить на небольшом огне ещё 10 минут.

Противень застелить пергаментом. Вырезать лаваш в форме лепешек по размеру вашего противня. Если лаваш очень тонкий, то возьмите 2 листа.

Выкладываем на лаваш начинку из фарша.

Сверху посыпаем натертым сыром. Если будете добавлять яйцо, то сыром посыпайте по кругу, оставив для него углубление.

Вбиваем яйцо на лепешку.

Яйцо посолим, добавим сладкой паприки или черный молотый перец, как вам больше нравится.

Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут, ориентируйтесь по вашей духовке. Я запекала в обычном режиме, лепешка получилась мягкая, думаю, если включить конвекцию, то лаваш получится хрустящим.

Подаём горячими, с пылу с жару, с горячим чаем - очень вкусно! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: быстро завтрак запекать обед ужин

Вкусы: мясной сырный

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Лепешки из лаваша и фарша
Рецепт: Лепешки из лаваша и фарша

Блюда из лаваша пользуются огромной популярностью, ведь это просто, быстро и вкусно. И мой рецепт не исключение - предлагаю идею для вкусного ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты для «Лепешки из лаваша и фарша»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт! Я многослойку делаю и получается не хуже лазаньи. Но и по вашему рецепту попробую. Спасибо.
Отлично! какое-то лавашное разнообразие))) Спасибо, завтра сделаю, просто, быстро и вкусно!!!
по-моему, божественный рецепт!
Оксана, какие интересные лепешки! Быстро, просто и эффектно!
Быстро, просто и вкусно!
Набор продуктов классика, но резать лаваши... Немножко жалко, если прям нужно вот так красиво-порционно, то да.. А так для себя, для семьи, для перекуса-завтрака.. Изобретание многоколесного велосипеда, не обижайтесь пожалуйста.. Жду минусов в карму...
Я без яйца сырого давно для своих не "заправляю" лавашики, если рулет, то всё смешиваю и в духовку..
Можно и не резать лепешками, можно квадратами). У меня обрезки тоже в дело идут, режу их ножницами и в омлет. Обижаться нечего, кажому свое.
Конечно очень сытно и вкусно!
сегодня же сделаю, очень понравилось, и так все просто и легко
На здоровье, очень вкусные!
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