Чтобы вкусно накормить гостей и удивить их своими кулинарными умениями, не обязательно ставить на стол дорогие деликатесы. Одним из классических и одновременно желанных блюд на домашнем столе является салат на основе куриного мяса. Вариаций приготовления салатов с курицей очень много, сегодня поделюсь одним из своих рецептов.
- 5 ноября 2021, 18:42
- 5535
Салат с копчёной курицей
Ингредиенты для «Салат с копчёной курицей»:
- Сыр твердый — 130 г
- Морковь — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Картофель — 4 шт
- Филе куриное (копчёное) — 250 г
- Огурец соленый — 2 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Майонез — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1242.6 ккал
|
белки
120.2 г
|
жиры
28 г
|
углеводы
120.3 г
|Порции
|ккал
103.6 ккал
|белки
10 г
|жиры
2.3 г
|углеводы
10 г
|100 г блюда
|ккал
86.9 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
2 г
|углеводы
8.4 г
Рецепт «Салат с копчёной курицей»:
2. Первым слоем выложить картофель, натёртый на крупной тёрке, нанести слой майонеза.
3. Вторым слоем выложить филе, сверху присыпать солёными огурцами и нанести слой майонеза.
4. Следующий слой из моркови, натёртой на крупной тёрке, добавить измельчённый лук, нанести слой майонеза.
5. Натереть яйцо на крупной тёрке, нанести немного майонеза и присыпать всё сыром, натёртым на мелкой тёрке.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Вирэ #
А салат очень интересный, обязательно попробую сделать.
позавчера volkovaludtula #
позавчера larisa_m10 #
позавчера elenap67 #
позавчера tcnm17 #
позавчера eta Lena #
позавчера helenkay #
позавчера eta Lena #
позавчера hellf #
кстати, похоже это и посчитана курица+ сыр + яйца только.
7 ноября nonna petrossova #
6 ноября inna_2107 #
6 ноября wise1288 #
6 ноября donna2000 # (автор рецепта)
5 ноября Vishnja #
6 ноября donna2000 # (автор рецепта)
5 ноября Olga Just Food #
6 ноября donna2000 # (автор рецепта)
5 ноября акчуч #
5 ноября donna2000 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: