Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы
  • 5 ноября 2021, 18:42
  • 5535

Салат с копчёной курицей

Рецепт: Салат с копчёной курицей

Чтобы вкусно накормить гостей и удивить их своими кулинарными умениями, не обязательно ставить на стол дорогие деликатесы. Одним из классических и одновременно желанных блюд на домашнем столе является салат на основе куриного мяса. Вариаций приготовления салатов с курицей очень много, сегодня поделюсь одним из своих рецептов.

Категория: Салаты Салаты из птицы

Ингредиенты для «Салат с копчёной курицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1242.6 ккал 		белки
120.2 г 		жиры
28 г 		углеводы
120.3 г
Порции
ккал
103.6 ккал		 белки
10 г		 жиры
2.3 г		 углеводы
10 г
100 г блюда
ккал
86.9 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
2 г		 углеводы
8.4 г


Рецепт «Салат с копчёной курицей»:

1. Нарезать кубиками филе, огурцы, измельчить лук.
2. Первым слоем выложить картофель, натёртый на крупной тёрке, нанести слой майонеза.
3. Вторым слоем выложить филе, сверху присыпать солёными огурцами и нанести слой майонеза.
4. Следующий слой из моркови, натёртой на крупной тёрке, добавить измельчённый лук, нанести слой майонеза.
5. Натереть яйцо на крупной тёрке, нанести немного майонеза и присыпать всё сыром, натёртым на мелкой тёрке.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: салат праздник праздничный

Вкусы: соленый копченый

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат с копчёной курицей
Рецепт: Салат с копчёной курицей

Чтобы вкусно накормить гостей и удивить их своими кулинарными умениями, не обязательно ставить на стол дорогие деликатесы. Одним из классических и одновременно желанных блюд на домашнем столе является салат на основе куриного мяса. Вариаций приготовления салатов с курицей очень много, сегодня поделюсь одним из своих рецептов.

Ингредиенты для «Салат с копчёной курицей»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Морковь, судя по всему, вареная. Если приглядеться, то видны четыре дырочки от вилки, которой морковку вытаскивали, да и по цвету больше похожа на вареную.
А салат очень интересный, обязательно попробую сделать.
Красивый салатик... Надо попробовать. Но у меня вопрос:"Морковь вареная или сырая? " Поясните, пожалуйста
А морковь сырая или вареная
Я никогда не задумывалась над табличкой калорийности, верила, так сказать глазам. А здесь, прочитав комментарий eta Lena, задумалась, не поленилась, нашла в интернете средний вес штучных продуктов и затем калорийность всех продуктов и у меня в среднем получилось 2890 кКал. Я ни в коем случае ничего не имею к автору рецепта, так как такой салат делала и ранее, он очень вкусный. Я к тому, что этой таблице калорийности верить нельзя, получается
Уже давно заметила, что довольно часто калорийность бывает занижена, я всегда сама пересчитываю, т.к. для меня это важно.
Может как-то не очень корректно посчитаны калории? С сыром, картофелем, майонезом всего 1200 ккал? У меня навскидку около 1900 получается...
А разве калории не автоматически считаются?
Ну я не в претензии к автору. Значит автоматически посчитались неправильно.... За 100 гр 86 ккал ну это супердиетическое блюдо. Согласитесь оно далеко от такового.
Ответ для eta Lena
по моему там как минимум майонез не посчитан автоматически. потому что "по вкусу". ну и кто там знает как они шт считают, может тоже никак)))
кстати, похоже это и посчитана курица+ сыр + яйца только.
Здравствуйте.А морковь вареная или сырая.
Красивый и аппетитный салат!
Юлия! Красота и вкуснота
Спасибо большое!
Интересный салат! Вкусное сочетание!
Спасибо!
Эффектно выглядит! Без сомнения вкусно!
Спасибо!
Красивая подача интересного рецепта.
Спасибо
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями V255 "Фресно"

Каркасный дом с 3 спальнями V255 "Фресно"
Каркасный дом с сауной V416 "Кейп Корал"

Каркасный дом с сауной V416 "Кейп Корал"
Каркасный дом с котельной, террасой и балконом V473 "Тафт"

Каркасный дом с котельной, террасой и балконом V473 "Тафт"
Ещё 466 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 1764 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки