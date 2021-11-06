Пирог получается просто обалденный, очень нежный и супер мягкий! Готовиться на раз, два, три. Под каждым рецептом я вставляю видео, чтобы было удобнее готовить. На видео видно все наглядно и понятно)
- 6 ноября 2021, 10:22
- 4262
Творожно-ягодный пирог
Ингредиенты для «Творожно-ягодный пирог»:
Тесто
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 120 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Молоко (Комнатной температуры) — 115 мл
- Мука пшеничная / Мука (Просеять) — 250 г
- Масло растительное — 100 мл
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Начинка
- Творог (5%) — 400 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 150 г
- Молоко — 100 мл
- Ванильный сахар — 10 г
- Крахмал кукурузный (Или картофельный крахмал 20 грамм) — 30 г
- Вишня (Вишня у меня без косточек. (Любые ягоды)) — 300 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3753.1 ккал
|
белки
125.5 г
|
жиры
111.4 г
|
углеводы
565.1 г
|100 г блюда
|ккал
214.5 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
32.3 г
Рецепт «Творожно-ягодный пирог»:
Яйцо разбираем, затем всыпаем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Далее добаляем растительное масло, просеиваем половина нормы муки от общего количества, затем добавляем разрыхлитель, молоко и все хорошо перемешиваем. В конце добавляем оставшуюся муку и снова перемешиваем.
Делаем начинку. В творог добаляем яйца, сахар, ванильный сахар, молоко, крахмал и пробиваем блендором до однородного состояния.
Форма 28*18 см, или 25*15 см, а также можно круглую 24 см.
Тесто выливаем в форму застеленую пергаментом, разравниваем. Затем вливавем творожную массу, разравниваем и кладём сверху любые ягоды у меня вишня. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 35-45 минут.
Пирог получился очень вкусный, просто нереальная нежнятина! Попробуйте приготовить и вы!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера emmageorge #
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера флайз #
позавчера зыркало #
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера 1962raven #
7 ноября Ирушенька #
7 ноября Bereke Food # (автор рецепта)
6 ноября qwerrty121 #
6 ноября Bereke Food # (автор рецепта)
6 ноября funtik5 #
6 ноября Bereke Food # (автор рецепта)
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