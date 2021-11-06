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  • 6 ноября 2021, 10:22
  • 4262

Творожно-ягодный пирог

Рецепт: Творожно-ягодный пирог

Пирог получается просто обалденный, очень нежный и супер мягкий! Готовиться на раз, два, три. Под каждым рецептом я вставляю видео, чтобы было удобнее готовить. На видео видно все наглядно и понятно)

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожно-ягодный пирог»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3753.1 ккал 		белки
125.5 г 		жиры
111.4 г 		углеводы
565.1 г
100 г блюда
ккал
214.5 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
32.3 г


Рецепт «Творожно-ягодный пирог»:

Яйцо разбираем, затем всыпаем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Далее добаляем растительное масло, просеиваем половина нормы муки от общего количества, затем добавляем разрыхлитель, молоко и все хорошо перемешиваем. В конце добавляем оставшуюся муку и снова перемешиваем.

Делаем начинку. В творог добаляем яйца, сахар, ванильный сахар, молоко, крахмал и пробиваем блендором до однородного состояния.






Форма 28*18 см, или 25*15 см, а также можно круглую 24 см.
Тесто выливаем в форму застеленую пергаментом, разравниваем. Затем вливавем творожную массу, разравниваем и кладём сверху любые ягоды у меня вишня. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 35-45 минут.




Пирог получился очень вкусный, просто нереальная нежнятина! Попробуйте приготовить и вы!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: детям гости быстро завтрак ужин обед полдник чаепитие перекус

Вкусы: сладкий творожный ягодный нежный

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Творожно-ягодный пирог
Рецепт: Творожно-ягодный пирог

Пирог получается просто обалденный, очень нежный и супер мягкий! Готовиться на раз, два, три. Под каждым рецептом я вставляю видео, чтобы было удобнее готовить. На видео видно все наглядно и понятно)

Ингредиенты для «Творожно-ягодный пирог»:

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Комментарии и отзывы

Очень просто и очень вкусно. Спасибо за рецепт
Пожалуйста! Спасибо вам огромное за отзыв!
А растительного масла не многовато ли?
Нет) очень вкусно получается. Советую посмотреть как я показываю на видео . Удачи вам в приготовлении!
Ужаснуло конечно... Бессовестный плагиат даже в рецептах. Действительно, зачем что-то выдумывать, если можно скопировать ? Но ведь тут даже скопировать без элементарных грамматических ошибок не получилось... Трудно написать " блендор", "добаляем", "застеленую" ,"вливавем" и т.д. на Великом и Могучем без ляпов ? Бедные российские дети, чему же вас научат?
Жазгуль, нежный какой пирог! Очень интересные и тесто, и начинка!
Спасибочки большое, Ирушенька! Стараюсь)
ничего нового, повтор повторов, но тем не менее вкусно
Спасибочки!
Красота!!!
Благодарю!
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