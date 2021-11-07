Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 7 ноября 2021, 10:46
  • 8169

Тыква с сыром и грецкими орехами

Рецепт: Тыква с сыром и грецкими орехами Рецепт: Тыква с сыром и грецкими орехами

Вкусная, нежная, полезная! Тыква с сыром и орехами настоящее лакомство! Прекрасный завтрак, полдник для детей и взрослых. Чудесное блюдо для романтического ужина! Не верите? Идите и проверьте!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Тыква с сыром и грецкими орехами»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
348.7 ккал 		белки
13.1 г 		жиры
27.6 г 		углеводы
17.6 г
Порции
ккал
174.4 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
13.8 г		 углеводы
8.8 г
100 г блюда
ккал
124.5 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
6.3 г

Рецепт «Тыква с сыром и грецкими орехами»:

Я сторонник вкусной и здоровой пищи, поэтому в большинстве моих рецептов я использую щадящие методы приготовления. Чаще использую метод припускания, запекания и отваривания.

1. Тыкву моем, вытираем и разрезаем.

2. Вынимаем семена. Разрезаем на куски, можно резать пластинками 3-4 см толщиной, как у меня, можно кубиками около 1 см.

Сегодня я готовила тыкву методом припускания.

Припускание — приготовление продуктов в небольшом количестве жидкости или в собственном соку под плотно закрытой крышкой.

Я готовила с небольшим добавлением воды (100 мл)

Готовим до мягкости в тефлоновой сковороде или посуде с другим антипригарным слоем.

В конце приготовления добавляем кусочки сливочного масла. Прогреваем с маслом и присыпаем тертым сыром.

Огонь оставляем минимум. Даем сыру немного расплавиться, для этого накрываем крышкой.

Выкладываем аккуратно на тарелку и присыпаем тертыми орехами.

Каждую порцию лучше готовить на отдельной сковороде.

Приятного аппетита!




Очень вкусно и полезно! Рекомендую!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На завтрак На обед : На закуску На полдник На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: необычно полезно романтический ужин полдник

Вкусы: тыквенный сырный ореховый сливочный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Тыква с сыром и грецкими орехами
Рецепт: Тыква с сыром и грецкими орехами

Вкусная, нежная, полезная! Тыква с сыром и орехами настоящее лакомство! Прекрасный завтрак, полдник для детей и взрослых. Чудесное блюдо для романтического ужина! Не верите? Идите и проверьте!

Ингредиенты для «Тыква с сыром и грецкими орехами»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Светлана! Вкусно - то как!!!
Спасибо, Светочка!
Светочка какая лакомая красотища тыква да ещё с сыром.орешками мммм отличный рецепт!!!
Анечка, спасибо! Обязательно попробуй, готовить быстро и просто!
Я не поняла.А крышкой изначально надо накрывать или только когда сыром посыпали?
В рецепте всё подробно написано! И изначально надо накрывать и когда сыром посыпали!
Но это если Вы за здоровое питание.
Если нет, то можно жарить без крышки с достаточным количеством масла. А накрыть только чтобы расплавился сыр.
Удачи!
Спасибо за ответ.Обязательно попробую.Рецепт понравился.
Потрясающе! Светланка , именно в десерте прям бесподобно Спасибоньки за рецепт, все очень-очень вкусно
Наденька, солнышко, спасибо за доверие к рецепту. Он очень молодой, рожден спец. к конкурсу! Но мы теперь, не можем жить без него, так полюбили!
Простой вкусный и полезный рецепт
Ольга, спасибо! Рада. что нравится Вам!
Очень хороший рецепт!!!!
Инночка, спасибо!
Светочка, спасибо за такой суперский осенний рецепт Обожаю тыкву во всех видах, с сыром не пробовала
Мариночка, спасибо! Обязательно попробуй! Понравится!
Так понимаю, что специи и соль в этом рецепте лишние?
Все верно! Но по своему вкусу, можете добавить всё что пожелаете!
Светочка, шикарное блюдо! Тыковка очень аппетитна!
Жанночка, спасибо! Буду рада, если пригодится моя идея!
Дума, что пригодится. Скоро не обещаю отчёт, но как только, так сразу.
Хорошо, Жанночка!
Светочка, замечательная тыква, очень аппетитно и вкусно!
Ларочка, спасибо огромное! Нам о-очень нравится!
Без сомнения, очень вкусно и красиво ! Я запекаю в аэрогриле, но орехи добавить не сообразила...Полезно сюда вовремя заглядывать - завтра же куплю кусок, а сыр с грецкими орехами имеются... Спасибо большое !
Людмила, спасибо! Конкурсы толкают на подвиги, на поиск новых идей! Результаты радуют!
Светочка, очень аппетитная тыква с такими добавками! Вкусно, вкусно, вкусно!
Любочка, спасибо! Ты права- вкусно на все 100%
Светочка, красивое какое, солнечное блюдо!
Ирочка, спасибо! Я старалась!
Светочка, представляю как это вкуууусно ! С сыром тыкву уже запекала, с орехами ещё вкуснее и полезнее , как жаль, мне нельзя ...
Спасибо, Нелличка! Может тебе можно арахис? Арахис - это не орех, а бобовая культура, но тоже вкусная!
И арахис нельзя , у него также, как в орехах много калия. В бобовых, кстати тоже много калия, я их тоже редко употребляю ...
Тогда просто с сыром, тоже хороший вариант!
Ответ для nelliundco
А если кунжутом обжаренным посыпать?...
ООО! Это идея , спасибо, Марина за подсказку !
Это замечательное блюдо(ещё и как гарнир,подойдёт.. ) ! Как фанат тыквы,абсолютно Вас поддерживаю по всем пунктам !!!
Ирина, спасибо огромное за чудесные слова!
Чудесная, очень вкусная тыква получилась! Спасибо большое за рецепт!
Спасибо огромное, Танечка за доверие к рецепту и прекрасный фотоотчет! Браво!
Спасибо, Оленька!
Очень интересный и вкусный рецепт, Светочка, а при твоей подаче - просто шикарный! Удачи в конкурсе, дорогая!
Наташенька, спасибо за высокую оценку и чудесное пожелание!
Светланкааа! Вкусно, Ачуметь как!
Утром единолично припустила тыкву, прям порубала её , чуть присолила и маслица дала С сыром и орешками, оно - это ДА!!! Это конечно !!!
Тыква своя, орехи на выбор, как со временем будет, до встречи в эфире
Спасибо, Наденька! Очень-очень рада, что понравился рецепт! Быстро и полезно, а вкус...м-ммм, в общем ты в курсе!
вкусно!
Спасибо, Наташа!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook