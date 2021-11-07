Тыква с сыром и грецкими орехами

Сегодня я готовила тыкву методом припускания.



Припускание — приготовление продуктов в небольшом количестве жидкости или в собственном соку под плотно закрытой крышкой.



Я готовила с небольшим добавлением воды (100 мл)



Готовим до мягкости в тефлоновой сковороде или посуде с другим антипригарным слоем.



В конце приготовления добавляем кусочки сливочного масла. Прогреваем с маслом и присыпаем тертым сыром.



Огонь оставляем минимум. Даем сыру немного расплавиться, для этого накрываем крышкой.



Выкладываем аккуратно на тарелку и присыпаем тертыми орехами.



Каждую порцию лучше готовить на отдельной сковороде.



Приятного аппетита!