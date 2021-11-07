Вкусная, нежная, полезная! Тыква с сыром и орехами настоящее лакомство! Прекрасный завтрак, полдник для детей и взрослых. Чудесное блюдо для романтического ужина! Не верите? Идите и проверьте!
- 7 ноября 2021, 10:46
- 8169
Тыква с сыром и грецкими орехами
Ингредиенты для «Тыква с сыром и грецкими орехами»:
- Тыква (у меня сорта Баттернат) — 200 г
- Масло сливочное — 30 г
- Сыр твердый (можно больше или меньше, по вашему вкусу) — 45 г
- Орехи (у меня сегодня грецкие (3 шт), можно миндаль или кедровые) — по вкусу
- Ягода (для украшения) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
348.7 ккал
|
белки
13.1 г
|
жиры
27.6 г
|
углеводы
17.6 г
|Порции
|ккал
174.4 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
13.8 г
|углеводы
8.8 г
|100 г блюда
|ккал
124.5 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
6.3 г
Рецепт «Тыква с сыром и грецкими орехами»:
Я сторонник вкусной и здоровой пищи, поэтому в большинстве моих рецептов я использую щадящие методы приготовления. Чаще использую метод припускания, запекания и отваривания.
1. Тыкву моем, вытираем и разрезаем.
2. Вынимаем семена. Разрезаем на куски, можно резать пластинками 3-4 см толщиной, как у меня, можно кубиками около 1 см.
Сегодня я готовила тыкву методом припускания.
Припускание — приготовление продуктов в небольшом количестве жидкости или в собственном соку под плотно закрытой крышкой.
Я готовила с небольшим добавлением воды (100 мл)
Готовим до мягкости в тефлоновой сковороде или посуде с другим антипригарным слоем.
В конце приготовления добавляем кусочки сливочного масла. Прогреваем с маслом и присыпаем тертым сыром.
Огонь оставляем минимум. Даем сыру немного расплавиться, для этого накрываем крышкой.
Выкладываем аккуратно на тарелку и присыпаем тертыми орехами.
Каждую порцию лучше готовить на отдельной сковороде.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 16:58 wise1288 #
вчера в 18:08 ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера топиарий #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера westa50 #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
Но это если Вы за здоровое питание.
Если нет, то можно жарить без крышки с достаточным количеством масла. А накрыть только чтобы расплавился сыр.
Удачи!
вчера в 8:00 westa50 #
позавчера nadinhike #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера inna_2107 #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Марина Indus #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Мариночка Михайловна #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
вчера в 3:28 Himbeeren #
вчера в 12:52 ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Dama-Lorik #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
позавчера Ludmilla Tuuleorg #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября Vishnja #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября Ирушенька #
позавчера ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября nelliundco #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября nelliundco #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября nelliundco #
позавчера Марина Indus #
позавчера nelliundco #
позавчера Марина Indus #
7 ноября ira-lila #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября tata1108 #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября tata1108 #
7 ноября Демурия #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября nattela v #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября nadinhike #
Утром единолично припустила тыкву, прям порубала её , чуть присолила и маслица дала С сыром и орешками, оно - это ДА!!! Это конечно !!!
Тыква своя, орехи на выбор, как со временем будет, до встречи в эфире
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
7 ноября Okoolina #
7 ноября ma-ma sveta # (автор рецепта)
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