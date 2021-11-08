Предлагаю побаловать своих родных и близких вкусной дрожжевой выпечкой. Воздушный пирог из рогаликов с яблоками и грецкими орешками, понравится как взрослым, так и детям. Пирог мгновенно улетает со стола, ещё тёплым. Угощайтесь!
- 8 ноября 2021, 8:09
- 9431
Яблочный пирог "Рогалик"
Ингредиенты для «Яблочный пирог "Рогалик"»:
Тесто
- Молоко — 150 мл
- Дрожжи (свежие) — 15-20 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сметана — 1 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 370 г
Начинка
- Яблоко (уже нарезанных) — 200-250 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Орехи грецкие — 50 г
Дополнительно
- Масло растительное (для смазки противня) — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2858.8 ккал
|
белки
64.2 г
|
жиры
100.7 г
|
углеводы
428.8 г
|100 г блюда
|ккал
277.6 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
41.6 г
Рецепт «Яблочный пирог "Рогалик"»:
В теплом молоке размешать 2 ст. л. сахара и растворить свежие дрожжи, хорошо перемешать и оставить в теплом месте до появления "шапочки".
Тесто я буду замешивать в хлебопечке. Перелить молоко с дрожжами в хлебопечку, добавить яйцо, сметану, соль.
Пока тесто "подходило", подготовить начинку. Яблоки хорошо помыть, нарезать кубиками. Добавить сахар, перемешать.
Поднявшееся тесто вымесить, если будет липнуть к рукам, немного добавить муки. Разделить на три части. Каждую часть раскатать в круг, разрезать на кусочки.
Разложить рогалики в форму (28-30 см), застеленную бумагой для выпечки и смазанную растительным маслом. Накрыть форму с рогаликами полотенцем или пищевой плёнкой, оставить на 15-20 мин. для расстойки. Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 20-25 мин, до румяности.
Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
Пирог получается очень ароматный и вкусный, как в теплом, так и в холодном виде
Рогалики легко отделяются друг от друга🥐
Разломчик
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
6 часов назад нинель королева #
10 ноября alenanat #
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
10 ноября inulia68 #
И отрывать так удобно)
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября nadinhike #
С Рецептом и Поварёнком дня !
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября wise1288 #
10 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября канович #
10 ноября hfrif #
А стандартная пропорция для замены свежих дрожжей сухими: 1:3 (15 г свежих = 5 г сухих ). Т.е. 7-граммовый пакетик дрожжей вполне подойдет.
10 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября ирпенчанка #
10 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября Т-пушка #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября Himbeeren #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
9 ноября Vishnja #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября Ирушенька #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября nelliundco #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября акчуч #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября красавица киса #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября julika1108 #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября yugai ludmila65 #
9 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября qwerrty121 #
сиди чай пей, наслаждайся)
8 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября nattela v #
8 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября ИРепка #
8 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
8 ноября golubga #
8 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: