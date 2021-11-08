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  • 8 ноября 2021, 8:09
  • 9431

Яблочный пирог "Рогалик"

Рецепт: Яблочный пирог Рогалик

Предлагаю побаловать своих родных и близких вкусной дрожжевой выпечкой. Воздушный пирог из рогаликов с яблоками и грецкими орешками, понравится как взрослым, так и детям. Пирог мгновенно улетает со стола, ещё тёплым. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Яблочный пирог "Рогалик"»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2858.8 ккал 		белки
64.2 г 		жиры
100.7 г 		углеводы
428.8 г
100 г блюда
ккал
277.6 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
41.6 г

Рецепт «Яблочный пирог "Рогалик"»:

В теплом молоке размешать 2 ст. л. сахара и растворить свежие дрожжи, хорошо перемешать и оставить в теплом месте до появления "шапочки".

Тесто я буду замешивать в хлебопечке. Перелить молоко с дрожжами в хлебопечку, добавить яйцо, сметану, соль.

Затем влить растительное масло ТМ Олейна.

Просеять муку.

Замесить тесто. Оставить в теплом месте на 30-40 мин. Я оставляю в хлебопечке.

Тесто должно хорошо увеличиться в объёме.

Пока тесто "подходило", подготовить начинку. Яблоки хорошо помыть, нарезать кубиками. Добавить сахар, перемешать.

Измельчить грецкие орешки.

Добавить орешки к яблоками, перемешать.

Поднявшееся тесто вымесить, если будет липнуть к рукам, немного добавить муки. Разделить на три части. Каждую часть раскатать в круг, разрезать на кусочки.

На край каждого сектора положить 1-1.5 ч. л. начинки.

Каждый сектор свернуть в рогалик.

Разложить рогалики в форму (28-30 см), застеленную бумагой для выпечки и смазанную растительным маслом. Накрыть форму с рогаликами полотенцем или пищевой плёнкой, оставить на 15-20 мин. для расстойки. Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 20-25 мин, до румяности.
Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Готовый пирог подаём к столу



Пирог получается очень ароматный и вкусный, как в теплом, так и в холодном виде



Рогалики легко отделяются друг от друга🥐



Разломчик



Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На обед : На десерт На праздничный стол На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин праздник

Вкусы: сладкий яблочный ореховый

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Яблочный пирог "Рогалик"
Рецепт: Яблочный пирог Рогалик

Предлагаю побаловать своих родных и близких вкусной дрожжевой выпечкой. Воздушный пирог из рогаликов с яблоками и грецкими орешками, понравится как взрослым, так и детям. Пирог мгновенно улетает со стола, ещё тёплым. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Яблочный пирог "Рогалик"»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт!Все просто,а главное ооочень вкусно!Верх посыпала сахаром и корицей!👍👍👍🔥
какой заманчивый пирожок, а начинка не вытекает, мама делала с яблочной пастилой, прямо в детство вернули
Рогалики довольно плотно лежат друг с другом, при расстойке и выпекании слипаются, поэтому начинка не вытекает. Спасибо за внимание
Какой же он красивый,Катюша!
И отрывать так удобно)
Инна, спасибо большущее
Катюшик, здоровский "Рогалик" прям РОГАЛИК-РОГАЛИК!!!
С Рецептом и Поварёнком дня !
Надюш, спасибо большое за приятные слова
Екатерина! Оригинальный, конечно вкусный пирог
Светлана, спасибо большое
Доброго дня! Пропустила рецептик такого красавчика!!! спешу исправить ситуацию. Возник вопрос: А можно сразу тесто готовить в ХП без опары и если да то сколько сухих дрожжей добавлять? Уж больно красив и аппетитен Заранее спасибо за ответ
Я много раз делала по таким рецептам тесто без опары. Просто закладывала в хлебопечку общее количество ингредиентов (все, что идет и на опару, и на основное тесто), ставила на основной режим, а потом просто следила за колобком и, если нужно, добавляла муку или жидкость. Результат всегда отличный. Я, правда, никогда не сравнивала специально по одному и тому же рецепту (с опарой и без). С опарой оно, возможно немного пышнее будет. Но меня все устраивало.
А стандартная пропорция для замены свежих дрожжей сухими: 1:3 (15 г свежих = 5 г сухих ). Т.е. 7-граммовый пакетик дрожжей вполне подойдет.
Ответ для канович
Да, можно без опары готовить. Быстродействующие дрожжи (6-7 гр.) тогда надо будет просеять вместе с мукой. Готовьте на здоровье И спасибо за внимание
Катя! Румяный, очень красивый и аппетитный пирог! С рецептом и Поварёнком дня!
Наташенька, спасибо большое за приятные слова
Катюшенька,молодчина! Пирог суперский! Формовка-удивительно хороша! Спасибо за рецепт,Катюшенька!
Виолетточка, спасибо большое за похвалу Мне очень приятно
Пирог-красавец! Люблю такую начинку, вкусно и сытно. Удачи, Катюша!
Жанночка, спасибо большое Мне очень приятно
Катюша, чудесный пирог!
Любочка, спасибо большое
Ах, красивый какой пирог, Катюша!
Ирочка, сердечно благодарю
Шикарный пирог , Катюша ! Очень мне нравятся отрывные пироги !
Нелли, спасибо большое Я сама к ним неравнодушна
Катюша, какая ажурная красота! С удовольствием забираю рецепт в КК!!! Только вот не любят мои яблочную начинку, только повидло, так что, уж извини, начинка будет другая!
Оля, спасибо большое за внимание Ммм...я тоже люблю пирожки с яблочным повидлом , даже больше чем с яблочками
Катюша,чудесный пирог! Я прям загорелась сделать такой. Удачи тебе,дорогая!
Надюш, готовь на здоровье И спасибо за пожелание
Катюша, чудесный пирог душевный
Да, точно, очень душевно получилось Спасибо большое
Как же мне нравятся разборные такие пироги, всегда супер! Катя, твой красавец даст фору любому пирогу. Умничка! Удачи!
Да, я сама неравнодушна к разборным пирогам Спасибо, Людмила, огромное за такие приятные слова
А ведь действительно-оторвал от пирога кусочек и
сиди чай пей, наслаждайся)
Да, очень удобно Спасибо за внимание
Восхитительный пирог, Катюша! Красота! Удачи в конкурсе!
Наталья, огромное спасибо за приятные слова
Катюша! Чудесный пирог! Мне нравится такая формовка!
Ирочка, я рада, что пирог приглянулся Спасибо за внимание
Красивый пирог!
Спасибо, Оля!
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