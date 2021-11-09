Последние несколько лет готовлю так тыкву для детей! Идет НА УРА! Вместо конфет, когда хочется сладенького! Очень советую! Вкусно и полезно.
- 9 ноября 2021, 8:45
- 6621
Десерт из тыквы
Ингредиенты для «Десерт из тыквы»:
- Тыква — 500 г
- Сахар (можно меньше) — 100 г
- Лимон (половина)
- Агар-агар — 7 г
- Ванилин
- Стружка кокосовая (для украшения, по желанию)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
592.1 ккал
|
белки
8.3 г
|
жиры
1.7 г
|
углеводы
150.3 г
|Порции
|ккал
148 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
0.4 г
|углеводы
37.6 г
|100 г блюда
|ккал
77.9 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
19.8 г
Комментарии и отзывы
11 ноября galina akimova 56 #
11 ноября galina akimova 56 #
11 ноября Аня-1964 #
11 ноября lydmila22 84 # (автор рецепта)
12 ноября ikona555 #
12 ноября lydmila22 84 # (автор рецепта)
10 ноября Ярик #
10 ноября lydmila22 84 # (автор рецепта)
10 ноября Ярик #
9 ноября wise1288 #
9 ноября lydmila22 84 # (автор рецепта)
9 ноября Ира Khabarova #
9 ноября lydmila22 84 # (автор рецепта)
9 ноября Ира Khabarova #
9 ноября yugai ludmila65 #
9 ноября Ира Khabarova #
9 ноября yugai ludmila65 #
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