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  • 9 ноября 2021, 8:45
  • 6621

Десерт из тыквы

Рецепт: Десерт из тыквы

Последние несколько лет готовлю так тыкву для детей! Идет НА УРА! Вместо конфет, когда хочется сладенького! Очень советую! Вкусно и полезно.

Категория: Десерты Другие десерты Желе

Ингредиенты для «Десерт из тыквы»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
592.1 ккал 		белки
8.3 г 		жиры
1.7 г 		углеводы
150.3 г
Порции
ккал
148 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
0.4 г		 углеводы
37.6 г
100 г блюда
ккал
77.9 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
19.8 г


Рецепт «Десерт из тыквы»:

Очистить тыкву от кожуры и нарезать средними кубиками. Поставить на огонь и варить на среднем огне под крышкой с момента закипания минут 10-15 до готовности. Когда тыква станет мягкой - слить всю воду. Добавить к вареной тыкве сок половины лимона, щепотку ванилина и 100 грамм сахара. Хорошо пробить блендером до однородной массы. Отдельно смешать агар-агар и 4ст. л. воды или отвара из тыквы, перемешать. Эту смесь добавить в полученное пюре из тыквы, перемешать, поставить на огонь и варить помешивая 3-4 минуты. Подходящую форму смазать растительным маслом и вылить полученное пюре. Остудить и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Затем аккуратно достать из формы, разрезать. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Можно подавать к столу! Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт детям

Вкусы: ванильный нежный сладкий

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Десерт из тыквы
Рецепт: Десерт из тыквы

Последние несколько лет готовлю так тыкву для детей! Идет НА УРА! Вместо конфет, когда хочется сладенького! Очень советую! Вкусно и полезно.

Ингредиенты для «Десерт из тыквы»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо большое за быстрый ответ.
Можно вместо агар агата желатин?
Желатин варить нельзя. Можно попробовать добавить его после выключения плиты в слегка остывшую массу ещё в кастрюлю, а потом уже вылить в форму и далее по списку.
Ответ для galina akimova 56
Да, можно, только пропорции другие. Примерно 14-15грамм желатина залить 100мл воды, дать набухнуть. Далее, как правильно посоветовала Аня, добавить его в пюре 70-80 градусов, перемешать не доводя до кипения. А потом уже переливаем в форму.
Ответ для galina akimova 56
Еще как можно. С ним делаю много лет. Еще даже проще готовить. Желатин замачиваете по инструкции. На 400 гр тыквы беру 400 гр воды и 3 пачки желатина КД из Ашана. Тыкву запекаете или в пароварке - как хотите. Как тыква будет готова, горячей выкладываете ее к желатину. Желатин отдельно прогревать не надо. Его растопит горячая тыква. И все пюрируете блендером до состояния пенки. Я делаю все в керамической форме. Маслом ничего не смазываю. Все прекрасно отходит от посуды и так. Еще иногда добавляю аромики разные. Получается тыква с ароматом клубники или ежевики) Вместо сахара использую стевию. Но это уже мои личные заморочки.
Спасибо, возьму себе на заметочку ваш вариант!
Здравствуйте! Сколько воды добавлять? Ни в ингредиентах ни в видео нет количество...
здравствуйте! Воды произвольно, чтобы она покрыла всю тыкву, все равно ее потом сливать.
Спасибо!
Людмила!!! Милый, легкий, замечательный десерт
Спасибо огромное!
Подобные мармеладные десерты делаем из многих фруктов, ягод, из тыквы тоже делали. Вот что я заметила - именно из тыквы при использовании только агара где-то через сутки начинает течь прозрачный сок, чего не наблюдала ни у сливы, ни у клубники например. Потом пробовала помимо агар-агара добавлять к тыкве ещё и желатин, в результате влага лучше фиксируется в десерте!
Спасибо за ваш комментарий, учту . У нас в семье блюдо долго не задерживается, поэтому не замечала такой проблемы
Если семья большая, то и не увудите
Вкусно и полезно, отличное желе.
Ну, не желе
Хотела написать мармелад...
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