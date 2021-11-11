Предлагаю приготовить пышный, вкусный и ароматный пирог с клюквой и творогом, который готовится из самых простых ингредиентов и занимает совсем немного времени. Заходите и угощайтесь!
- 11 ноября 2021, 7:20
- 3518
Пирог с клюквой и творогом
Ингредиенты для «Пирог с клюквой и творогом»:
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 200 г
- Масло растительное — 50 мл
- Молоко — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 8 г
- Клюква — 130 г
Творожная начинка
- Творог — 180-200 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
Дополнительно
- Масло растительное (для смазки противня) — 1 ч. л.
- Клюква (для украшения) — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2974.4 ккал
|
белки
84.6 г
|
жиры
71.9 г
|
углеводы
500.1 г
|100 г блюда
|ккал
227.1 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
38.2 г
Рецепт «Пирог с клюквой и творогом»:
Далее творожную начинку переложить в кондитерский шприц или мешок и круговыми движениями, начиная от центра, распределить начинку.
Готовый пирог можно подавать к столу
Пирог получается вкусным и сладким, а клюква придаёт ему небольшую кислинку
В разрезе
Приятного аппетита!!!
Пирог получается вкусным и сладким, а клюква придаёт ему небольшую кислинку
В разрезе
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
позавчера Silverina1 #
13 ноября tavolgas #
12 ноября Лорхен #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
12 ноября NASTA111 #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
12 ноября NASTA111 #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
12 ноября nadinhike #
Катюша, с личной победой дня: с Рецептом и Поварёнком
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
12 ноября ирпенчанка #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября ENOTIK-2021 #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября топиарий #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября jannasimf #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября красавица киса #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
Надюш, рада, что пирожок приглянулся Размер формы 28 см.
11 ноября Ирушенька #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября wise1288 #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября lisitsaeg #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
12 ноября ecalinushkina #
12 ноября lisitsaeg #
13 ноября tavolgas #
И ниацин , но тот, который вызывает покраснение кожи (flashed niacin). Так лечит мой доктор последствия с обонянием, вкусом. Ниацин и для нейропатий хорош. Повысит хороший холестерин . Дня три попринимайте, если не поможет, то только время помощник. Но обычно результаты хорошие. Я тоже лечу людей и рекомендую это.
13 ноября lisitsaeg #
11 ноября inna_2107 #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября nelliundco #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября Okoolina #
12 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября yugai ludmila65 #
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября ИРепка #
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
11 ноября nattela v #
11 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: