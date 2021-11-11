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  • 11 ноября 2021, 7:20
  • 3518

Пирог с клюквой и творогом

Рецепт: Пирог с клюквой и творогом

Предлагаю приготовить пышный, вкусный и ароматный пирог с клюквой и творогом, который готовится из самых простых ингредиентов и занимает совсем немного времени. Заходите и угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с клюквой и творогом»:

Тесто

Творожная начинка

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2974.4 ккал 		белки
84.6 г 		жиры
71.9 г 		углеводы
500.1 г
100 г блюда
ккал
227.1 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
38.2 г

Рецепт «Пирог с клюквой и творогом»:

В ёмкость вбить яйца (комнатной температуры), добавить сахар.

Взбить венчиком.

Далее добавить растительное масло ТМ Олейна.

Затем молоко, перемешать.

Просеять муку с разрыхлителем теста, хорошо перемешать венчиком.

В тесто добавить промытую клюкву, перемешать лопаткой.

Вылить тесто в форму, застеленную фольгой или бумагой для выпечки и смазанную растительным маслом.

Творог размять вилкой, добавить сахар, сметану, крахмал и цедру лимона. Взбить миксером.

Далее творожную начинку переложить в кондитерский шприц или мешок и круговыми движениями, начиная от центра, распределить начинку.

Украсить несколькими ягодами клюквы. Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 30-35 мин.

Готовый пирог можно подавать к столу



Пирог получается вкусным и сладким, а клюква придаёт ему небольшую кислинку



В разрезе



Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин праздник

Вкусы: сладкий творожный клюквенный

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Пирог с клюквой и творогом
Рецепт: Пирог с клюквой и творогом

Предлагаю приготовить пышный, вкусный и ароматный пирог с клюквой и творогом, который готовится из самых простых ингредиентов и занимает совсем немного времени. Заходите и угощайтесь!

Ингредиенты для «Пирог с клюквой и творогом»:

Комментарии и отзывы

Красивый пирог!
Хороший пирог, красивый. Будем печь
Отличный пирог!
Благодарю
Забыла добавить фото...
Вкусно! Спасибо! Вместо клюквы-черника! Огонь
Ммм...с черникой - прелесть
Прелесть пирог
Катюша, с личной победой дня: с Рецептом и Поварёнком
Надюш, спасибо огромное
Катюш! Чудесный пирог! С рецептом и Поварёнком дня!
Наташенька, спасибо большое за внимание и поздравление
Куда я попала?что не пирог то произведение я же такое и захочу не приготовлю!!! Круто!!!
Благодарю вас за такой позитивный и приятный отзыв
Вау аж слюнки потекли...разрезик умопомрачительный а эти ягодки мммм!!!Катюша обалденный пирог просто бомба!!!
Анечка, мне очень приятно, что пирог понравился Спасибо огромное за такие тёплые слова
Катенька, красивый и вкусный пирог!
Жанночка, благодарю
Катюша! Твой пирог-рогалик я уже испекла,это балдёж!!! Попозже отчитаюсь. Этот пирог тоже очень глянулся. Возможно уже завтра приготовлю! Спасибо за рецептик и удачи в конкурсе! Подскажи размер формы.
Катюша! Твой пирог-рогалик я уже испекла,это балдёж!!!

Надюш, рада, что пирожок приглянулся Размер формы 28 см.
Катюша, до чего красивый пирог! Очень интересный рецепт!
Ирочка, спасибо большущее
Катюша! Понравилась идея вкусного пирога Спасибо за рецепт , забрала в КК .
Светлана, рада, что пирог приглянулся Забирайте на здоровье
Спасибо! Пойду печь это чудо, правда вместо клюквы вишню добавлю, своя...
Вам спасибо за внимание Готовьте на здоровье
Ответ для lisitsaeg
С ВИШНЕЙ ВКУСНО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Муж заглотил со скорость звука, сказал, завтра еще пеки, а я к сожалению, вкусов и запахов сейчас не чувствую,корона....
Не место давать совет. Но попробуйте 3 капли йода (или Lugol) на стакан воды . Пить полстакана дважды в день. Также прыскать в нос. Вода должна быть качественная, чистая.
И ниацин , но тот, который вызывает покраснение кожи (flashed niacin). Так лечит мой доктор последствия с обонянием, вкусом. Ниацин и для нейропатий хорош. Повысит хороший холестерин . Дня три попринимайте, если не поможет, то только время помощник. Но обычно результаты хорошие. Я тоже лечу людей и рекомендую это.
Спасибо!
Чудесный пирог Катя ! Очень красивый!
Инна, спасибо большое Мне очень приятно
Какой красавец пирог, Катюша !
Нелли, спасибо большущее
очень красиво и вкусно конечно!
Наталья, спасибо большое
Красавец! Катя, твоя выпечка всегда шикарна.
Людмила, спасибо огромное за такой приятный комплимент
Катенька, очень аппетитный и симпатичный пирог! Очень оригинально и красиво смотрится начинка, выложенная таким образом! Спасибо за рецепт!
Ирочка, благодарю
Замечательный пирог, Катерина! Очень аппетитный и красивый!
Наташа, спасибо большое за внимание
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