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  • 12 ноября 2021, 0:12
  • 11655

Пирог с вареньем "Нежнее нежного"

Рецепт: Пирог с вареньем Нежнее нежного

Очень вкусный пирог из серии быстро, просто, из доступных продуктов. Вкус превосходный. Пирог получается мягкий, как пушинка и нежнее бисквита. Прослойка из джема и ореховая посыпка сверху, делает этот пирог похожим на тортик. Печется оригинально, в два захода. Для приготовления теста потребуется всего-навсего венчик, а блендер, миксер не пригодится. На замес теста затратите не более 7 минут. Попробуйте, не пожалеете. Я уверена, Вы захотите приготовить его еще не один раз.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2654.6 ккал 		белки
38.1 г 		жиры
109.4 г 		углеводы
383.4 г
Порции
ккал
265.5 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
38.3 г
100 г блюда
ккал
331.8 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
13.7 г		 углеводы
47.9 г

Рецепт «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»:

Приготовим необходимые продукты.

Для прослойки между коржами я взяла апельсиновый джем и варенье из арбузных корок. Можно брать любое варенье, но, чтобы оно было достаточно густым, так же повидло, но а с джемом получается праздничный вариант.

Яйца перемешаем венчиком.

Добавим сахар и ванильный сахар, хорошо размешаем.

Добавим молоко, еще раз размешаем.

Добавим растительное масло, хорошо размешаем.

Добавим муку и разрыхлитель, тщательно размешаем, чтобы не было комочков.

Получится однородное жидковатое тесто, разделим его на 2 части.

В форму размером 18 см уложим пергамент, выльем тесто только половину нормы. Поставим в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

Тесто хорошо поднялось, оно увеличилось в размере почти в три раза.

На тесто выложим начинку из джема или варенья.

Зальем остатками теста.

И поставим снова в духовку на 20-25 минут.

Пирог подрумянился.

Достаем его из духовки, дадим немного остыть и извлекаем из формы. Пирог очень мягкий.

Верх пирога по краям обмажем джемом.

Сверху джем присыпем измельченными орехами.

По центру присыпем сахарной пудрой. Приглашаю к столу.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: выпечка десерт чаепитие

Вкусы: нежный пикантный необычный

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Пирог с вареньем "Нежнее нежного"
Рецепт: Пирог с вареньем Нежнее нежного

Очень вкусный пирог из серии быстро, просто, из доступных продуктов. Вкус превосходный. Пирог получается мягкий, как пушинка и нежнее бисквита. Прослойка из джема и ореховая посыпка сверху, делает этот пирог похожим на тортик. Печется оригинально, в два захода. Для приготовления теста потребуется всего-навсего венчик, а блендер, миксер не пригодится. На замес теста затратите не более 7 минут. Попробуйте, не пожалеете. Я уверена, Вы захотите приготовить его еще не один раз.

Ингредиенты для «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»:

Комментарии и отзывы

Из всей недельной подборки один рецепт ,который есть желание претворить в жизнь... Спасибо за комментарии тем, кто испек, а не просто ах,ах по картинке.
Валентина! Пирог нежный, ароматный красивый разрезик
Очень нежный и очень простой в приготовлении пирог . Это тот вариант , когда к чаю ничего нет , а заморачиваться с приготовлением лень . Все ингредиенты опять же доступны . Спасибо за рецепт !!!
какое точное название этой вкуснятины неееежный принееежный
Мне тоже очень нравится такой пирог, и совершенно простой в приготовлении - не приходится ничего туго замешивать и раскатывать Грецкие орехи использую где только можно...Может кому пригодится - обычно орехами сразу щедро присыпаю верхний слой и немного "притапливаю", получаются чуть поджаренные и ароматные... Спасибо, завтра как раз намеревалась что-нибудь испечь !
Валюша , пирог отличный ,буду готовить , не хлопотный и очень ,очень вкусный , нежный, нежный !! Варенья у меня не было , но очень захотелось испечь ,поэтому я немного отошла от рецепта -порезала яблоки и проварила в малиновом сиропе , орехи были только миндальные ! Получилось очень вкусно , спасибо за рецепт и очень извиняюсь ! следующий раз приготовлю с вареньем .
Татьяна, какой красивый разрез и сам пирог получился, лучше , чем у меня, надо тоже так попробовать еще и аромат от малины представляю какой, большое спасибо за фотоотчет
Валюша , спасибо большое
А орехи предварительно не надо слегка прокалить на сухой сковороде?
Конечно, прокалите, будет еще вкуснее, я этот момент , как то упустила, спасибо за напоминание
Очень аппетитный пирог! А какой высокий!
Спасибо, это форма маленькая 18 см в диаметре
Действительно очень нежный, воздушный пирог!
Малявочка такая аккуратная получилась)))))
Готовится легко и непринуждённо, а на выходе прекрасный, домашний, "уютный" пирог.
У меня с яблочным джемом.
Очень довольна результатом.
Валя, большое спасибо!
Спасибо, Евгения, за фотоотчет, я рада, что Вам понравился пирог готовьте с удовольствием.
Недавно был опубликован рецепт с таким же тестом, но с начинкой из творога и кураги. И назывался он "Пирог с творогом и курагой".
Спасибо, попробуем и с такой начинкой, тоже неплохо будет
Я испекла это пирог с творогом и курагой. Он получился великолепный!
Ответ для Лора Лайн
Лора Лайн, а где вы нашли рецепт пирога с таким же тестом с творогом и курагой? Пересмотрела кучу рецептов - везде сливочное масло!
Здорово! Можно израсходовать сливовое варенье, которым забит холодильник. А еще ведь есть морозилка с замороженными ягодами...
Спасибо,но ягоды замороженные, наверное, нужно немного проварить с сахаром, и сироп лишний слить, чтобы начинка не жидкой была
Очень интересный пирожок! Взяла в КК, поставила в очередь, но, возможно, что по блату он очередников обойдет
Спасибо,Нина, я прямо засмущалась, не зря значит старалась
Замечательный пирожок, очень аппетитный!
Спасибо,Татьяна, я рада, что Вам понравился пирог
Валечка, ух ты! Красивый какой пирог! Очень интересный рецепт!
Спасибо большое, Ирина, он по вкусу, как тортик, мягонький с прослойкой из любимого варенья,
Красивый пирог!
Спасибо
На фото очень привлекательный пирог
Надо попробовать.
Спасибо, Евгения, к тому же готовиться быстро и без всяких заморочек, даже не верится, что так просто и так вкусно Обязательно приготовьте.
Разрез и правда очень нежный!
Спасибо за доверие
Валентина, очень аппетитный пирог! Интересно, что выпекается сразу с начинеой-прослойкой. Спасибо!
Спасибо, Ирина Просто начинка это густое варенье, джем зачем прогревать хотя может правда попробовать чуть-чуть минут на 5 поставить в духовку , а то второй корж так, не поднялся, как первый, может в этом причина. Пусть начинка немного схватится.
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