Очень вкусный пирог из серии быстро, просто, из доступных продуктов. Вкус превосходный. Пирог получается мягкий, как пушинка и нежнее бисквита. Прослойка из джема и ореховая посыпка сверху, делает этот пирог похожим на тортик. Печется оригинально, в два захода. Для приготовления теста потребуется всего-навсего венчик, а блендер, миксер не пригодится. На замес теста затратите не более 7 минут. Попробуйте, не пожалеете. Я уверена, Вы захотите приготовить его еще не один раз.
- 12 ноября 2021, 0:12
- 11655
Пирог с вареньем "Нежнее нежного"
Ингредиенты для «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»:
- Мука пшеничная / Мука — 110 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 50 мл
- Масло растительное ("Олейна") — 50 мл
- Сахар — 50 г
- Разрыхлитель теста — 16 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Джем — 10 ст. л.
- Орехи грецкие — 6 ст. л.
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2654.6 ккал
|
белки
38.1 г
|
жиры
109.4 г
|
углеводы
383.4 г
|Порции
|ккал
265.5 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
38.3 г
|100 г блюда
|ккал
331.8 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
13.7 г
|углеводы
47.9 г
Рецепт «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»:
Для прослойки между коржами я взяла апельсиновый джем и варенье из арбузных корок. Можно брать любое варенье, но, чтобы оно было достаточно густым, так же повидло, но а с джемом получается праздничный вариант.
В форму размером 18 см уложим пергамент, выльем тесто только половину нормы. Поставим в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 12:11 Русалочка88 #
вчера в 11:35 wise1288 #
вчера в 6:54 petrishina 2407 #
вчера в 6:26 Сивцова Наталья #
позавчера Ludmilla Tuuleorg #
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера Valushok # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера Мария Ледовская #
позавчера Valushok # (автор рецепта)
позавчера Мария Ледовская #
13 ноября АкуЛИНА2 #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Евгения 1976 #
Малявочка такая аккуратная получилась)))))
Готовится легко и непринуждённо, а на выходе прекрасный, домашний, "уютный" пирог.
У меня с яблочным джемом.
Очень довольна результатом.
Валя, большое спасибо!
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Лора Лайн #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Лора Лайн #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
1 час назад МяуМиа #
13 ноября el nikitina #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Нина-супербабушка #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
13 ноября Tatanj #
13 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября Ирушенька #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября jannasimf #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября Евгения 1976 #
Надо попробовать.
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября helenkay #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября ИРепка #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
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