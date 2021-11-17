Луковый соус "Ясса" - визитная карточка сенегальской кухни, хотя готовят его во многих регионах Африки. Соус может быть с курицей, мясом или рыбой. Блюдо простое в приготовлении, по домашнему уютное для семейной трапезы. Для тех, кому визуально не нравится лук в тарелке (особенно для детей), предлагаю вариант. Единственное отличие моего рецепта от оригинального блюда - добавление томатной пасты.
- 17 ноября 2021, 14:09
- 7389
Курица в луковом соусе "Ясса"
Ингредиенты для «Курица в луковом соусе "Ясса"»:
- Курица (2кг) — 1 шт
- Лук репчатый (больших) — 3...4 шт
- Зелень (базилик и кориандр (петрушка)) — 1/2 пуч.
- Лимон (или 1 лимон + уксус 5%) — 2 шт
- Горчица (дижонская) — 1,5 ст. л.
- Имбирь (тертый) — 1 ст. л.
- Перец чили — 1 шт
- Чеснок — 3...4 зуб.
- Масло растительное
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Специи (Смесь перцев, зира ( кумин), соль)
- Вода (примерно) — 500 мл
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2191.8 ккал
|
белки
277.3 г
|
жиры
68.6 г
|
углеводы
121.1 г
|Порции
|ккал
274 ккал
|белки
34.7 г
|жиры
8.6 г
|углеводы
15.1 г
|100 г блюда
|ккал
80 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
4.4 г
Рецепт «Курица в луковом соусе "Ясса"»:
Курицу разрезать на порционные куски, шейку оставить на суп, помыть и обсушить. Из лимонов выжать сок (у меня лаймы), предварительно сняв мелкой тёркой цедру с одного из них. Если у вас только один лимон, можно дополнить выжатый сок 5% уксусом, нужно 1/2 стакана сока. Курицу натереть солью, цедрой, зирой, залить лимонным соком (оставить 2 ст. л для зеленого маринада).
Приготовить зеленый маринад. Имбирь натереть на тёрке, зелень, чеснок и острый перчик нарезать, соединить все вместе, добавить горчицу, 2 ст. л лимонного сока. Все измельчить до получения однородного состояния удобным вам способом, я пробиваю в блендере. Лук нарезать перьями в зависимости от размера луковицы, посолить, соединить с зелёным маринадом.
Курицу освободить от лука, в сковороде (воке) разогреть достаточное количество масла, обжарить в 2 приема на среднем огне до румянца. Сложить в контейнер, пока тушится лук.
В тоже время, пока жарится курица, начинаем готовить соус. В сотейнике разогреть 4 ст. л масла, добавить все содержимое миски, в которой мариновалась курица (лук с маринадом) и смесь черного и белого перцев. Накрыть крышкой, тушить, иногда помешивая. Минут через 20 добавить томатную пасту, поджарить несколько минут, не накрывая крышкой. В оригинале томатной пасты нет, вкусно и без нее, просто мои любят яркие соусы.
Затем постепенно влить горячую воду, следя за нужной вам консистенцией соуса. Досолить по вкусу, продолжать тушить под крышкой 15 минут. Добавить курицу и готовить ещё минут 15, лук должен таять во рту.
Для тех кого смущает вид луковых перьев в соусе, предлагаю, перед тем как добавить курицу, пробить соус в блендере, на вкус это не повлияет ( только не говорите сенегальцам).
Комментарии и отзывы
4 часа назад genkuzn2 #
вчера в 20:08 vertona #
вчера в 15:02 mamaliza #
вчера в 9:47 Kuss #
вчера в 1:09 Himbeeren #
19 ноября dlatehktopishet #
19 ноября tomas 72 #
позавчера Юрий Живов #
позавчера tomas 72 #
19 ноября alenanat #
19 ноября Ange77 # (автор рецепта)
19 ноября Milochka2009 #
19 ноября brechko irina #
19 ноября Milochka2009 #
19 ноября Ange77 # (автор рецепта)
позавчера Milochka2009 #
18 ноября wise1288 #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
18 ноября yugai ludmila65 #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
18 ноября Евгения 1976 #
У меня ночь она с луком мариновалась.
Это очень вкусно, колоритно и ярко. Лук практически растворился.
Не стала добавлять томат, как то на мой вкус он не очень сюда вписывается и искажает самобытный рецепт.
Шикарно получилось.
Огромное спасибо!
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
- я специально указала, что в оригинальном рецепте нет том. пасты, готовлю и без нее.
18 ноября Dama-Lorik #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
18 ноября Gal4oNek #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября golubga #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября Ирушенька #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября jannasimf #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября nelliundco #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября alphaelena #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
17 ноября mariana82 #
18 ноября Ange77 # (автор рецепта)
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