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  • 17 ноября 2021, 14:09
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Курица в луковом соусе "Ясса"

Рецепт: Курица в луковом соусе Ясса Рецепт: Курица в луковом соусе Ясса

Луковый соус "Ясса" - визитная карточка сенегальской кухни, хотя готовят его во многих регионах Африки. Соус может быть с курицей, мясом или рыбой. Блюдо простое в приготовлении, по домашнему уютное для семейной трапезы. Для тех, кому визуально не нравится лук в тарелке (особенно для детей), предлагаю вариант. Единственное отличие моего рецепта от оригинального блюда - добавление томатной пасты.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Африканская

Ингредиенты для «Курица в луковом соусе "Ясса"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2191.8 ккал 		белки
277.3 г 		жиры
68.6 г 		углеводы
121.1 г
Порции
ккал
274 ккал		 белки
34.7 г		 жиры
8.6 г		 углеводы
15.1 г
100 г блюда
ккал
80 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
4.4 г

Рецепт «Курица в луковом соусе "Ясса"»:

Курицу разрезать на порционные куски, шейку оставить на суп, помыть и обсушить. Из лимонов выжать сок (у меня лаймы), предварительно сняв мелкой тёркой цедру с одного из них. Если у вас только один лимон, можно дополнить выжатый сок 5% уксусом, нужно 1/2 стакана сока. Курицу натереть солью, цедрой, зирой, залить лимонным соком (оставить 2 ст. л для зеленого маринада).

Приготовить зеленый маринад. Имбирь натереть на тёрке, зелень, чеснок и острый перчик нарезать, соединить все вместе, добавить горчицу, 2 ст. л лимонного сока. Все измельчить до получения однородного состояния удобным вам способом, я пробиваю в блендере. Лук нарезать перьями в зависимости от размера луковицы, посолить, соединить с зелёным маринадом.

Добавить лук к курице, оставить минимум на 3 часа, время от времени хорошо перемешивая.

Курицу освободить от лука, в сковороде (воке) разогреть достаточное количество масла, обжарить в 2 приема на среднем огне до румянца. Сложить в контейнер, пока тушится лук.

В тоже время, пока жарится курица, начинаем готовить соус. В сотейнике разогреть 4 ст. л масла, добавить все содержимое миски, в которой мариновалась курица (лук с маринадом) и смесь черного и белого перцев. Накрыть крышкой, тушить, иногда помешивая. Минут через 20 добавить томатную пасту, поджарить несколько минут, не накрывая крышкой. В оригинале томатной пасты нет, вкусно и без нее, просто мои любят яркие соусы.

Затем постепенно влить горячую воду, следя за нужной вам консистенцией соуса. Досолить по вкусу, продолжать тушить под крышкой 15 минут. Добавить курицу и готовить ещё минут 15, лук должен таять во рту.
Для тех кого смущает вид луковых перьев в соусе, предлагаю, перед тем как добавить курицу, пробить соус в блендере, на вкус это не повлияет ( только не говорите сенегальцам).






Традиционно подают "Ясса" с рисом, но подойдут и другие крупы, например, гречка.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: куриный луковый томатный

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Курица в луковом соусе "Ясса"
Рецепт: Курица в луковом соусе Ясса

Луковый соус "Ясса" - визитная карточка сенегальской кухни, хотя готовят его во многих регионах Африки. Соус может быть с курицей, мясом или рыбой. Блюдо простое в приготовлении, по домашнему уютное для семейной трапезы. Для тех, кому визуально не нравится лук в тарелке (особенно для детей), предлагаю вариант. Единственное отличие моего рецепта от оригинального блюда - добавление томатной пасты.

Ингредиенты для «Курица в луковом соусе "Ясса"»:

Комментарии и отзывы

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У приготовленного лука нежный аромат, томатная паста убьёт его насмерть. Не случайно в оригинальном рецепте пасты не было.
Спасибо рецепт, Отличная подлива . С удовольствием готовила
Отличный рецепт!
Шикарная курочка! Т.к. у меня нет ни одного знакомого сенегальца, риск проболтаться не велик!
Вкусная, ароматная и яркая курочка получилась!
Спасибо за идею пробить лук блендером....муж варено-тушеный лук не признает.. Теперь к меня есть выход из положения!!! Рецепт суперский!!!!!! Благодарю!!!!! Ставлю жирную Пятерку!!!!
Кориандр это не петрушка,а кинза.
кориандр это семена кинзы, кинза это зелёная часть растения. Оооочень разные приправы.
Скажи это всему остальному миру,где кориандр-это всё растение,а семена так и называются-семена кориандра,coriander seeds.
курочке зачет , будем готовить
Пробуйте на здоровье!
Спасибо автору за рецепт! Сделала сразу по прочтении (благо были куриные разности) по нативному рецепту (без блендера и томатной пасты), правда, добавила к перечню специй полную кофейную ложку сухой хариссы (острая марокканская приправа). Сейчас буду подавать на обед с товарным рассыпчатым рисом без соли, помидорами и сладким перцем.
Жаль, что фото нет. А без томата, курица получается зелёная?
Почему зеленая? Я брала репчатый лук+все остальное. Получился как густой, очень насыщенный соус. А зелёным луком я покупала сверху при подаче. Соуса сделала много, тогда очень вкусно! К сожалению, ещё не овладела прикреплением фото, но научусь. Спасибо за ответ.
Ранее вам ответил другой пользователь, не автор. Спасибо за подробный комментарий. Мне очень приятно, что блюдо вам понравилось!
Спасибо
Ангелина! Отличный соус!В таком соусе курочка заиграла новыми вкусами и ароматами
Светлана, благодарю!
Вкусно, люблю такие блюда.
Спасибо!
Да, курица в таком маринаде и соусе, ароматов, конечно, неповторимых.
У меня ночь она с луком мариновалась.
Это очень вкусно, колоритно и ярко. Лук практически растворился.
Не стала добавлять томат, как то на мой вкус он не очень сюда вписывается и искажает самобытный рецепт.
Шикарно получилось.
Огромное спасибо!
Красота!!! Евгения, благодарю за шикарное фото и комментарий!
Не стала добавлять томат, как то на мой вкус он не очень сюда вписывается и искажает самобытный рецепт.
- я специально указала, что в оригинальном рецепте нет том. пасты, готовлю и без нее.
Замечательное блюдо, очень аппетитно и вкусно!
Спасибо!
Класс! Забираю!
Очень аппетитное блюдо!
Спасибо!
Ангелиночка, аппетитное какое, пикантное блюдо! Красота!
Ира, большое спасибо!
Вкусное и ароматное блюдо!
Спасибо!
Восхитительный рецепт ! Можно и из частей курицы приготовить !
Конечно, можно. Спасибо!
"А Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса...." Наверное, это блюдо одно из них (чудес то есть)😍! Шикарный рецепт! Автору - большое спасибо и торжественно обещаю ничего не говорить сенегальцам про блендер😉!
Спасибо за комментарий!
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