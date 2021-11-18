Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 18 ноября 2021, 20:24
  • 3569

Пирог гармошка с яблоками

Рецепт: Пирог гармошка с яблоками

Приготовим невероятно вкусный пирог с яблоками. Прекрасное сдобное мягкое тесто, и яблоки. Очень удобно не надо резать, просто отламываете руками. Такой пирог понравится и детям и взрослым. Готовится такой пирог достаточно легко, а получается очень вкусно. С начинкой можно эксперементировать, главное не использовать слишком жидкие и объемные ингредиенты.​ Попробуете и будете готовить снова и снова.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог гармошка с яблоками»:

Тесто

Заливка

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4840.2 ккал 		белки
89.8 г 		жиры
161.3 г 		углеводы
766.8 г
100 г блюда
ккал
265.9 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
42.1 г


Рецепт «Пирог гармошка с яблоками»:

В миску наливаем молоко, воду и добавляем яйца. Хорошо перемешиваем.

Добавляем сливочное масло.

Добавляем дрожжи. Перемешиваем.

Добавляем сахар и ванильный сахар.

Добавляем постепенно муку и соль. Замешиваем тесто сначала в миске.

Затем вымешиваем на столе. Перекладываем в миску, накрываем пищевой плёнкой. Убираем в холодильник на подъем на 1 час.

Делим подошедшее тесто на 16 равных частей. Подкатываем каждый кусочек. Накрываем и даем отдохнуть 10 минут.

Вырезаем из яблок сердцевину и нарезаем слайсами. Сбрызгиваем лимонным соком.

Раскатываем кружочки диаметром по ширине формы (у меня 10-11 см). Форма размером 11х25 см. Каждый кусочек смазываем мягким сливочным маслом и посыпаем сахаром. 1 ч л на каждый кружочек.

Выкладываем яблочные слайсы. Складываем кружочки с яблоками друг на друга по 2 кружочка.

Выкладываем в форму все кружочки.

Накрываем и оставляем на расстойку на 30 минут.

Смазываем желтком, разбавленным 1 ст л молока. Выпекаем при 180⁰С 35 минут.

Даем остыть.

Делаем заливку. Смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру и лимонный сок. Пробиваем все блендером.

Смазываем заливкой. Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт

Вкусы: яблочный сладкий нежный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пирог гармошка с яблоками
Рецепт: Пирог гармошка с яблоками

Приготовим невероятно вкусный пирог с яблоками. Прекрасное сдобное мягкое тесто, и яблоки. Очень удобно не надо резать, просто отламываете руками. Такой пирог понравится и детям и взрослым. Готовится такой пирог достаточно легко, а получается очень вкусно. С начинкой можно эксперементировать, главное не использовать слишком жидкие и объемные ингредиенты.​ Попробуете и будете готовить снова и снова.

Ингредиенты для «Пирог гармошка с яблоками»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

Сливочный сыр, это маскорпоне или типа хохлонд?
Да , можно и маскарпоне и хохланд. Я использую сыр творожный сливочный " Biolette" . Он продаётся в пачках по 400 гр.
Галочка шикарный пирог!!! Очень аппетитный и представляю .какой ароматный!!!Классный рецепт!!!
Анечка, спасибо большое!!!
Прекрасный пирог
Спасибо большое!!!
Галиночка! Спасибо за рецепт Забрала в КК.
Света, спасибо большое!!!
Разрез смотрится очень аппетитно! Пышно, нежно, ароматно!
Спасибо большое!!!
Галина! Чудесный пирог! Поздравляю с Рецептом дня!
Ира, спасибо большое!!!
Обожаю эту формовку , всегда вкусно и красиво, Галина, отличный пирог!
Люда, спасибо большое!!!
Галина, какой эффектный, очень аппетитный пирог!
Ирочка, спасибо большое!!!
Галочка ,Очень красивый ,оригинальный пирог
Таня, спасибо большое!!!
ЗдОрово Оригинально
Спасибо большое!!!
классный!
Спасибо большое!!!
Какой интересный пирог !
Спасибо большое!!!
Необычная форма пирога! Разрез такой интересный ! Точная иммитация гармошки! Спасибки
Спасибо большое !!! Готовьте на здоровье, это очень вкусно!!!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с гаражом V281 "Раунд Рок"

Каркасный дом с гаражом V281 "Раунд Рок"
Каркасный дом одноэтажный V419 "Индепенденс"

Каркасный дом одноэтажный V419 "Индепенденс"
Каркасный дом с 3 спальнями V116 "Ридгевуд"

Каркасный дом с 3 спальнями V116 "Ридгевуд"
Ещё 466 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 2054 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки