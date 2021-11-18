Приготовим невероятно вкусный пирог с яблоками. Прекрасное сдобное мягкое тесто, и яблоки. Очень удобно не надо резать, просто отламываете руками. Такой пирог понравится и детям и взрослым. Готовится такой пирог достаточно легко, а получается очень вкусно. С начинкой можно эксперементировать, главное не использовать слишком жидкие и объемные ингредиенты. Попробуете и будете готовить снова и снова.
- 18 ноября 2021, 20:24
- 3569
Пирог гармошка с яблоками
Ингредиенты для «Пирог гармошка с яблоками»:
Тесто
- Вода — 75 мл
- Молоко — 75 мл
- Масло сливочное — 75 г
- Сахар — 90 г
- Ванилин — по вкусу
- Соль — 1 щепот.
- Дрожжи (Сухие быстродействующие) — 7 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 530 г
Заливка
- Сыр сливочный — 200 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Сок лимонный — 50 мл
Начинка
- Яблоко — 2 шт
- Масло сливочное (Для смазки) — по вкусу
- Сахар — 16 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4840.2 ккал
|
белки
89.8 г
|
жиры
161.3 г
|
углеводы
766.8 г
|100 г блюда
|ккал
265.9 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
42.1 г
Рецепт «Пирог гармошка с яблоками»:
Затем вымешиваем на столе. Перекладываем в миску, накрываем пищевой плёнкой. Убираем в холодильник на подъем на 1 час.
Делим подошедшее тесто на 16 равных частей. Подкатываем каждый кусочек. Накрываем и даем отдохнуть 10 минут.
Раскатываем кружочки диаметром по ширине формы (у меня 10-11 см). Форма размером 11х25 см. Каждый кусочек смазываем мягким сливочным маслом и посыпаем сахаром. 1 ч л на каждый кружочек.
Комментарии и отзывы
7 часов назад Ольга2601 #
6 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 22:42 топиарий #
вчера в 23:13 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 20:48 Valushok #
вчера в 20:58 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 15:05 wise1288 #
вчера в 15:38 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 14:01 Valushka2003 #
вчера в 15:38 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 11:55 ИРепка #
вчера в 12:05 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 11:44 yugai ludmila65 #
вчера в 12:07 Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
позавчера vlada ta #
позавчера Липач Галина # (автор рецепта)
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