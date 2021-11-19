Творожное печенье с карамелизированными яблоками

В два этапа муку с разрыхлителем просеиваем в творожную массу. Тесто сначала перемешиваем ложкой, т. к. оно ещё довольно неоднородное и рассыпчатое. После того, как просеяли муку во второй раз, постепенно собираем тесто в шар. В результате получается довольно мягкое, не липнущее к рукам тесто с крупинками творога. Перекладываем его в пакет (или оборачиваем пищевой плёнкой) и отправляем в холодильник на 20-25 минут).