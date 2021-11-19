Предлагаю попробовать замечательное творожное печенье с начинкой из карамелизированных яблок. Это простая, очень уютная домашняя выпечка, от которой трудно оторваться. Само по себе печенье получается мягким и нежным, а сочная и ароматная яблочная начинка делает его ещё вкуснее! Обязательно пробуйте! Не пожалеете!)
- 19 ноября 2021, 1:21
- 5431
Творожное печенье с карамелизированными яблоками
Ингредиенты для «Творожное печенье с карамелизированными яблоками»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Творог (у меня 5% жирности) — 250 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Масло сливочное (мягкое) — 80 г
Начинка
- Яблоко (330-350 г в очищенном виде) — 4 шт
- Сахар — 50 г
- Масло сливочное — 40 г
- Ванилин — 1/3 ч. л.
Посыпка
- Сахарная пудра — 40 г
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2601 ккал
|
белки
66.7 г
|
жиры
108.5 г
|
углеводы
334.9 г
|Порции
|ккал
162.6 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
6.8 г
|углеводы
20.9 г
|100 г блюда
|ккал
194.1 ккал
|белки
5 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
25 г
Рецепт «Творожное печенье с карамелизированными яблоками»:
Начнём с приготовления теста. Нам понадобится 250 г творога (в меру влажный, но не сухой, у меня 5% жирности), щепотка соли, 1 ст. л. сахара и 80 г мягкого сливочного масла. Хорошенько всё растираем ложкой до получения более менее однородной массы.
В два этапа муку с разрыхлителем просеиваем в творожную массу. Тесто сначала перемешиваем ложкой, т. к. оно ещё довольно неоднородное и рассыпчатое. После того, как просеяли муку во второй раз, постепенно собираем тесто в шар. В результате получается довольно мягкое, не липнущее к рукам тесто с крупинками творога. Перекладываем его в пакет (или оборачиваем пищевой плёнкой) и отправляем в холодильник на 20-25 минут).
Готовим начинку. Нам понадобится 4 яблока среднего размера ( у меня кисло-сладкие). Моем их, удаляем сердцевину и очищаем от кожуры. Общий вес очищенных яблок около 330-350 г. Каждое яблоко режем на небольшие дольки, а каждую дольку ещё на 3 части. Не мельчим.
Разогреваем сковороду и отправляем туда 35-40 г сливочного масла. Когда масло растопится добавляем туда 50 г сахара. При постоянном помешивании готовим на среднем огне 2-3 минуты, пока сахар не растворится. Затем добавляем нарезанные яблоки и 1/3 ч. л. ванилина. Перемешиваем и продолжаем готовить ещё 6-7 минут, пока сок, который выделили яблоки, полностью не испарится. Перекладываем в другую посуды, даём остыть.
Посыпаем рабочую поверхность мукой, достаём тесто их холодильника, выкладываем из пакета и делим на 4 примерно равные части. Одну часть оставляем. Остальные возвращаем обратно в холодильник.
Из оставшейся части раскатываем круглый пласт диаметром около 23 см. Получается он довольно тонким, но достаточно эластичным, чтобы сделать из него печенки. Делим пласт на 4 примерно равные части и делаем прорези. До серединки немного не дорезаем- там будет начинка.
По всей длине печенки по диагонали выкладываем начинку (примерно 1 ст. л.). Формируем печенье в форме "кулька": первым заворачиваем край, на котором нет прорезей, немного подворачиваем под начинку. Затем, таким же образом, заворачиваем край с прорезями, подвернув его уже под саму печенку.
Таким образом из данного количества ингредиентов получается 16 печенок ( по 4 из каждой части теста).
Перекладываем на противень застланный пергаментной бумагой. При желании смазываем яйцом. Если не будете смазывать, печенки тоже зарумянятся, только не будут блестеть. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 25 минут. 22 минуты я выпекала без конвекции, режим "низ-верх", затем 3 минуты - с конвекцией, чтобы печенки лучше зарумянились.
Затем достаём выпечку из духовки. Когда печенье подостынет, можно посыпать его сахарной пудрой. Ароматное творожно-яблочное лакомство готово! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Vicentina #
позавчера Olga Just Food # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера Olga Just Food # (автор рецепта)
19 ноября wise1288 #
19 ноября Olga Just Food # (автор рецепта)
19 ноября vlada ta #
19 ноября Olga Just Food # (автор рецепта)
19 ноября jannasimf #
19 ноября Olga Just Food # (автор рецепта)
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Olga Just Food # (автор рецепта)
19 ноября ИРепка #
19 ноября Olga Just Food # (автор рецепта)
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