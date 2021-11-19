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  • 19 ноября 2021, 1:21
  • 5431

Творожное печенье с карамелизированными яблоками

Рецепт: Творожное печенье с карамелизированными яблоками

Предлагаю попробовать замечательное творожное печенье с начинкой из карамелизированных яблок. Это простая, очень уютная домашняя выпечка, от которой трудно оторваться. Само по себе печенье получается мягким и нежным, а сочная и ароматная яблочная начинка делает его ещё вкуснее! Обязательно пробуйте! Не пожалеете!)

Категория: Десерты Печенье Творожное печенье

Ингредиенты для «Творожное печенье с карамелизированными яблоками»:

Тесто

Начинка

Посыпка

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2601 ккал 		белки
66.7 г 		жиры
108.5 г 		углеводы
334.9 г
Порции
ккал
162.6 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
6.8 г		 углеводы
20.9 г
100 г блюда
ккал
194.1 ккал		 белки
5 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
25 г


Рецепт «Творожное печенье с карамелизированными яблоками»:

Начнём с приготовления теста. Нам понадобится 250 г творога (в меру влажный, но не сухой, у меня 5% жирности), щепотка соли, 1 ст. л. сахара и 80 г мягкого сливочного масла. Хорошенько всё растираем ложкой до получения более менее однородной массы.

Отдельно смешиваем 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя.

В два этапа муку с разрыхлителем просеиваем в творожную массу. Тесто сначала перемешиваем ложкой, т. к. оно ещё довольно неоднородное и рассыпчатое. После того, как просеяли муку во второй раз, постепенно собираем тесто в шар. В результате получается довольно мягкое, не липнущее к рукам тесто с крупинками творога. Перекладываем его в пакет (или оборачиваем пищевой плёнкой) и отправляем в холодильник на 20-25 минут).

Готовим начинку. Нам понадобится 4 яблока среднего размера ( у меня кисло-сладкие). Моем их, удаляем сердцевину и очищаем от кожуры. Общий вес очищенных яблок около 330-350 г. Каждое яблоко режем на небольшие дольки, а каждую дольку ещё на 3 части. Не мельчим.

Разогреваем сковороду и отправляем туда 35-40 г сливочного масла. Когда масло растопится добавляем туда 50 г сахара. При постоянном помешивании готовим на среднем огне 2-3 минуты, пока сахар не растворится. Затем добавляем нарезанные яблоки и 1/3 ч. л. ванилина. Перемешиваем и продолжаем готовить ещё 6-7 минут, пока сок, который выделили яблоки, полностью не испарится. Перекладываем в другую посуды, даём остыть.

Посыпаем рабочую поверхность мукой, достаём тесто их холодильника, выкладываем из пакета и делим на 4 примерно равные части. Одну часть оставляем. Остальные возвращаем обратно в холодильник.

Из оставшейся части раскатываем круглый пласт диаметром около 23 см. Получается он довольно тонким, но достаточно эластичным, чтобы сделать из него печенки. Делим пласт на 4 примерно равные части и делаем прорези. До серединки немного не дорезаем- там будет начинка.

По всей длине печенки по диагонали выкладываем начинку (примерно 1 ст. л.). Формируем печенье в форме "кулька": первым заворачиваем край, на котором нет прорезей, немного подворачиваем под начинку. Затем, таким же образом, заворачиваем край с прорезями, подвернув его уже под саму печенку.

Таким образом из данного количества ингредиентов получается 16 печенок ( по 4 из каждой части теста).

Перекладываем на противень застланный пергаментной бумагой. При желании смазываем яйцом. Если не будете смазывать, печенки тоже зарумянятся, только не будут блестеть. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 25 минут. 22 минуты я выпекала без конвекции, режим "низ-верх", затем 3 минуты - с конвекцией, чтобы печенки лучше зарумянились.

Затем достаём выпечку из духовки. Когда печенье подостынет, можно посыпать его сахарной пудрой. Ароматное творожно-яблочное лакомство готово! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт печенье духовка детям чаепитие выпечка

Вкусы: яблочный творожный сливочный

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Творожное печенье с карамелизированными яблоками
Рецепт: Творожное печенье с карамелизированными яблоками

Предлагаю попробовать замечательное творожное печенье с начинкой из карамелизированных яблок. Это простая, очень уютная домашняя выпечка, от которой трудно оторваться. Само по себе печенье получается мягким и нежным, а сочная и ароматная яблочная начинка делает его ещё вкуснее! Обязательно пробуйте! Не пожалеете!)

Ингредиенты для «Творожное печенье с карамелизированными яблоками»:

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Комментарии и отзывы

Чудесное печенье, Оля! Поздравляю с Рецептом дня!
Жанна, здравствуйте! Спасибо большое!
Оля! Замечательные трубочки! С рецептом и Поварёнком дня!
Наташа, здравствуй! Спасибо большое!
Ольга! Спасибо за рецепт забрала в КК.
Светлана, приятно, что рецепт Вам понравился!
Какие красивые пироженки-трубочки! От такого вида и стол празднично выглядит! Браво за вкусняшку!
Спасибо большое! Очень приятно!
Красивые и конечно же вкусные печеньки!
Жанна, спасибо Вам большое за приятные слова!
Вкусные и красивые, я бы даже сказала , пирожные.
Людмила, спасибо большое! Думаю, вполне можно и пирожные!
Ольга, очень милое и симпатичное печенье! Вне всякого сомнения, очень вкусное! Спасибо за рецепт!
Ирина, здравствуйте! Спасибо большое!
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