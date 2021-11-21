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  • 21 ноября 2021, 15:19
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Суп с капустными галушками

Рецепт: Суп с капустными галушками Рецепт: Суп с капустными галушками

Хочу поделиться очередным рецептом с капустой. На этот раз это будет суп с капустными галушками и копченой грудинкой, без картошки и круп. Ничего лишнего. Суп получается с легким ароматом копчености. Галушки мягкие, нежные. Во время варки капустные галушки немного разлохматились, частично, как бы образовали хлопья, они сделали суп немного гуще. После обеда таким супом остается легкость и ощущение, что Вы поели горячего, но не перегрузили свой желудок.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп с капустными галушками»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1892.8 ккал 		белки
70.3 г 		жиры
29.2 г 		углеводы
306.2 г
Порции
ккал
189.3 ккал		 белки
7 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
30.6 г
100 г блюда
ккал
79.9 ккал		 белки
3 г		 жиры
1.2 г		 углеводы
12.9 г

Рецепт «Суп с капустными галушками»:

Приготовим овощи, капусту, морковь, лук.

Еще нам потребуется манная крупа, мука, соль, перец и специи Ваши любимые.

И, конечно, же копченая грудинка.

Не забудем яйца, чуть-чуть растительного масла, зелень и натертый на терке твердый сыр.

Капусту порежем на куски, нальем в кастрюлю воды, чтобы она покрывала капусту и отварим ее в течение 10 минут.

Капусту достанем из воды и откинем на сито, дадим ей остыть.

Натрем на крупной терке морковь.

Порежем лук.

Порежем грудинку полосками.

В сотейник добавим ложку растительного масла и обжарим в течение 2-х минут грудинку.

Добавим лук.

Добавим морковь.

Обжарим данную массу до готовности овощей.

В это время перекрутим через мясорубку капусту. Или пробьем ее погружным блендером.

Выложим на сито и отожмем ее хорошо от лишней влаги.

К капусте добавим яйца, перемешаем.

Затем добавим сыр, соль.

Добавим манку.

Перемешаем массу и всыпем муку.

Хорошо размешаем, это масса, из которой будем лепить галушки.

Сформируем галушки влажными руками.

В кастрюлю нальем 2л воды, нагреем, но не до кипения и начнем выкладывать галушки, нежно, затем перемешаем осторожно ложкой их и дадим воде закипеть. Варим на маленьком огне 3 минуты, ждем когда галушки всплывут.

Затем в кастрюлю добавим овощи с грудинкой и дадим супу покипеть еще 5 минут.

Добавим соль, специи.

Подаем суп с капустными галушками горячим. Приятного аппетита!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : На первое

Теги: обед горячее

Вкусы: капустный нежный оригинальный

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Суп с капустными галушками
Рецепт: Суп с капустными галушками

Хочу поделиться очередным рецептом с капустой. На этот раз это будет суп с капустными галушками и копченой грудинкой, без картошки и круп. Ничего лишнего. Суп получается с легким ароматом копчености. Галушки мягкие, нежные. Во время варки капустные галушки немного разлохматились, частично, как бы образовали хлопья, они сделали суп немного гуще. После обеда таким супом остается легкость и ощущение, что Вы поели горячего, но не перегрузили свой желудок.

Ингредиенты для «Суп с капустными галушками»:

Комментарии и отзывы

В ингредиентах указано 1,5 литра воды, а в описании 2 литра воды, так сколько надо, чтобы суп был вкусный?
не понятно, что на постном масле, куда проще и вкуснее обычные или щи, или просто супчик овощной, извините, но не оценила даже визуально
Добрый день. Смотрю Вы тоже готовили не на один раз , хотя возможно семья большая. Мне интересно , как ведут себя эти галушки в супчике на второй и третий день? просто я готовлю на несколько дней сразу и переживаю- не расползутся ли все? Картофельные клёцки у меня почти растворились в супчике при разогреве на второй день((
очень интересный суп!
Интересный, очень аппетитный суп! С рецептом и Поварёнком дня!
Хорош супец! Интересное первое блюдо!
Валечка, очень интересный суп!
Никогда не ела и не готовила капустные галушки. Очень интересно попробовать такой суп. Уверена, что он очень вкусен. Валентиночка, с благодарностью беру рецепт
Супер! Легкое и интересное блюдо. Спасибо
отличный супчик!
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