Хочу поделиться очередным рецептом с капустой. На этот раз это будет суп с капустными галушками и копченой грудинкой, без картошки и круп. Ничего лишнего. Суп получается с легким ароматом копчености. Галушки мягкие, нежные. Во время варки капустные галушки немного разлохматились, частично, как бы образовали хлопья, они сделали суп немного гуще. После обеда таким супом остается легкость и ощущение, что Вы поели горячего, но не перегрузили свой желудок.
- 21 ноября 2021, 15:19
- 2235
Суп с капустными галушками
Ингредиенты для «Суп с капустными галушками»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 500 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 10 ст. л.
- Грудинка (копченая) — 160 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Специи (по вкусу)
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Вода — 1,5 л
- Зелень — 4 веточ.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1892.8 ккал
|
белки
70.3 г
|
жиры
29.2 г
|
углеводы
306.2 г
|Порции
|ккал
189.3 ккал
|белки
7 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
30.6 г
|100 г блюда
|ккал
79.9 ккал
|белки
3 г
|жиры
1.2 г
|углеводы
12.9 г
Рецепт «Суп с капустными галушками»:
Капусту порежем на куски, нальем в кастрюлю воды, чтобы она покрывала капусту и отварим ее в течение 10 минут.
В кастрюлю нальем 2л воды, нагреем, но не до кипения и начнем выкладывать галушки, нежно, затем перемешаем осторожно ложкой их и дадим воде закипеть. Варим на маленьком огне 3 минуты, ждем когда галушки всплывут.
Комментарии и отзывы
1 час назад Cita #
1 час назад Вера Нетребко #
1 час назад ЗлюкаАми #
вчера в 1:19 мисс #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Himbeeren #
21 ноября Ирушенька #
21 ноября ИРепка #
21 ноября vikusikrur #
21 ноября Okoolina #
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