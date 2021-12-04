Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный и красивый слоёный салат для любого праздника! В салате с копчёной курицей и грибами все ингредиенты идеально сочетаются между собой и отлично дополняют друг друга. Обязательно приготовьте такой салат на Новый год, вашим гостям понравится!!!
- 4 декабря 2021, 13:57
- 5088
Салат с грибами и копченой курицей
Ингредиенты для «Салат с грибами и копченой курицей»:
- Картофель (отварной) — 500 г
- Морковь (отварная) — 300 г
- Окорочок куриный (копченый,350 г мякоть) — 1 шт
- Яйцо куриное (отварное) — 4 шт
- Грибы консервированные — 200 г
- Сыр твердый — 200 г
- Майонез — 200 г
- Укроп — 1 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3178.9 ккал
|
белки
174.7 г
|
жиры
213.3 г
|
углеводы
136.8 г
|100 г блюда
|ккал
153.6 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
10.3 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Салат с грибами и копченой курицей»:
2. Яйца очищаем и делим на белок и желток. Белок трем на крупной терке, желток на мелкой. Отдельно трем на мелкой терке сыр.
3. Формируем салат слоями при помощи кольца от разьемной формы для выпечки (20 см в диаметре):
1-й слой картошка+майонезная сеточка
2-й слой курица+майонез
3-й слой грибы+майонез
4-й слой белок+майонез
5-й слой желток+майонез
6-й слой сыр+майонез
верхний слой морковь
украшаем по своему желанию, я сделала майонезную сеточку и по краям посыпала укропом.
Всем приятного аппетита и отличных праздников!
Комментарии и отзывы
5 часов назад акчуч #
8 декабря qqqqqq2005 #
8 декабря Юлёк-09 #
5 декабря дуэт #
7 декабря Lusika79 # (автор рецепта)
4 декабря 7Катюша77 #
7 декабря Lusika79 # (автор рецепта)
4 декабря nadin0930 #
7 декабря Lusika79 # (автор рецепта)
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