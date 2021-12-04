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  • 4 декабря 2021, 13:57
  • 5088

Салат с грибами и копченой курицей

Рецепт: Салат с грибами и копченой курицей

Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный и красивый слоёный салат для любого праздника! В салате с копчёной курицей и грибами все ингредиенты идеально сочетаются между собой и отлично дополняют друг друга. Обязательно приготовьте такой салат на Новый год, вашим гостям понравится!!!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат с грибами и копченой курицей»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3178.9 ккал 		белки
174.7 г 		жиры
213.3 г 		углеводы
136.8 г
100 г блюда
ккал
153.6 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
10.3 г		 углеводы
6.6 г


Рецепт «Салат с грибами и копченой курицей»:

1. Заранее отваренные картофель и морковь очищаем и трем по отдельности на крупной терке. Курицу нарезаем соломкой или кубиками. Измельчаем грибы.

2. Яйца очищаем и делим на белок и желток. Белок трем на крупной терке, желток на мелкой. Отдельно трем на мелкой терке сыр.

3. Формируем салат слоями при помощи кольца от разьемной формы для выпечки (20 см в диаметре):

1-й слой картошка+майонезная сеточка

2-й слой курица+майонез

3-й слой грибы+майонез

4-й слой белок+майонез

5-й слой желток+майонез

6-й слой сыр+майонез

верхний слой морковь

украшаем по своему желанию, я сделала майонезную сеточку и по краям посыпала укропом.

Всем приятного аппетита и отличных праздников!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество

Теги: закуска праздник праздничный

Вкусы: соленый куриный

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Салат с грибами и копченой курицей
Рецепт: Салат с грибами и копченой курицей

Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный и красивый слоёный салат для любого праздника! В салате с копчёной курицей и грибами все ингредиенты идеально сочетаются между собой и отлично дополняют друг друга. Обязательно приготовьте такой салат на Новый год, вашим гостям понравится!!!

Ингредиенты для «Салат с грибами и копченой курицей»:

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Комментарии и отзывы

Очень красивая подача! На новогодний праздник идеально подходит, учитывая, что будет год тигра. Есть вопрос: можно ли заменить маринованные шампиньоны на жаренные с луком?
А можно вместо консервированных грибов добавить поджаренные с луком шампиньоны?
А копченая курочка не перебивает вкус грибов?
Спасибо за рецепт! Классный салат!
Всегда пожалуйста!
Очень вкусный салат!
Спасибо большое
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