Куриные ножки в горчично-сливочном соусе с грибочками - это очень вкусное горячее блюдо! Блюдо идеально подходит для встречи гостей. Готовила по мотивам рецепта Андрея Рудькова /Энди Шеф, моя благодарность за восхитительный рецепт.
- 9 декабря 2021, 15:51
- 9473
Куриная голень в горчично-сливочном соусе
Ингредиенты для «Куриная голень в горчично-сливочном соусе»:
- Голень куриная — 4 шт
- Шампиньоны — 250 г
- Чеснок — 4 зуб.
- Сливки (жирность от 20%) — 80 мл
- Вино белое сухое — 100 мл
- Бульон (куриный, овощной) — 230 мл
- Горчица — 2 ст. л.
- Масло растительное (натуральное масло ТМ Олейна) — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Тимьян (свежий) — 4 веточ.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (свежемолотый) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2698.4 ккал
|
белки
210 г
|
жиры
181.4 г
|
углеводы
43.9 г
|100 г блюда
|ккал
163.5 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
11 г
|углеводы
2.7 г
Рецепт «Куриная голень в горчично-сливочном соусе»:
Раскалите сковороду, растопите сливочное масло, влейте натуральное растительное масло ТМ Олейна. Положите курицу и обжарьте со всех сторон до румяной корочки. Переложите голень на тарелку.
Добавьте зубчики чеснока, влейте вино, куриный бульон и горчицу. Дайте закипеть, после этого введите сливки и тушите 10 минут. В конце добавьте соль и перец по вкусу.
Перелейте горчично-сливочный соус в жаропрочную форму. Сверху аккуратно выложите голени. Присыпьте листиками тимьяна. Отправьте в разогретую духовку (t-180). Готовьте 20-25 минут.
Комментарии и отзывы
14 января Лисица Лиза #
14 января гошлена # (автор рецепта)
22 декабря 2021 года sveta shtel #
22 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
22 декабря 2021 года sveta shtel #
22 декабря 2021 года Koraisa #
22 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
21 декабря 2021 года Л Николаевна #
21 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
20 декабря 2021 года Tanusis #
20 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
Не бойтесь использовать алкоголь, он выпарится, останутся лишь приятные нотки Спасибо!
19 декабря 2021 года Ася09 #
20 декабря 2021 года Tanusis #
14 января Лисица Лиза #
19 декабря 2021 года amarugin #
19 декабря 2021 года k tata24 #
19 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
19 декабря 2021 года Lee_Taa #
16 декабря 2021 года Евгения 1976 # (модератор)
Большое спасибо!
16 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
15 декабря 2021 года galina27 1967 #
15 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
15 декабря 2021 года galina27 1967 #
12 декабря 2021 года qqqqqq2005 #
Я бы накрыла форму фольгой, и в духовке держала не менее часа, а потом сняла бы фольгу и ещё минут 10
12 декабря 2021 года perl-2017 #
12 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
Спасибо!
20 декабря 2021 года Tanusis #
11 декабря 2021 года alenanat #
11 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
11 декабря 2021 года diana175 #
Собираю рецепты соусов. И этот в копилочку.
Спасибо!
Думаю какое то определенное масло можно всегда заменить на любимое😉!
Как говориться масло оно и в африке масло!
11 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
11 декабря 2021 года МурКатеринка #
11 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
11 декабря 2021 года nasssttt #
11 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
10 декабря 2021 года Kuss #
10 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
10 декабря 2021 года Himbeeren #
10 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
10 декабря 2021 года мисс #
10 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
9 декабря 2021 года Ирушенька #
10 декабря 2021 года гошлена # (автор рецепта)
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