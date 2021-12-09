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  • 9 декабря 2021, 15:51
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Куриная голень в горчично-сливочном соусе

Рецепт: Куриная голень в горчично-сливочном соусе

Куриные ножки в горчично-сливочном соусе с грибочками - это очень вкусное горячее блюдо! Блюдо идеально подходит для встречи гостей. Готовила по мотивам рецепта Андрея Рудькова /Энди Шеф, моя благодарность за восхитительный рецепт.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриная голень в горчично-сливочном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2698.4 ккал 		белки
210 г 		жиры
181.4 г 		углеводы
43.9 г
100 г блюда
ккал
163.5 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
11 г		 углеводы
2.7 г

Рецепт «Куриная голень в горчично-сливочном соусе»:

Шампиньоны почистите.

Порежьте их крупными пластинами.

Куриную голень помойте и хорошо обсушите на бумажном полотенце.

Раскалите сковороду, растопите сливочное масло, влейте натуральное растительное масло ТМ Олейна. Положите курицу и обжарьте со всех сторон до румяной корочки. Переложите голень на тарелку.

Затем на этой же сковороде обжарьте шампиньоны.

Добавьте зубчики чеснока, влейте вино, куриный бульон и горчицу. Дайте закипеть, после этого введите сливки и тушите 10 минут. В конце добавьте соль и перец по вкусу.

Перелейте горчично-сливочный соус в жаропрочную форму. Сверху аккуратно выложите голени. Присыпьте листиками тимьяна. Отправьте в разогретую духовку (t-180). Готовьте 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Надеюсь, будет вкусно!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе горячее гости духовка обед праздник ужин

Вкусы: богатый винный грибной горчичный изысканный куриный насыщенный пикантный

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Куриная голень в горчично-сливочном соусе
Рецепт: Куриная голень в горчично-сливочном соусе

Куриные ножки в горчично-сливочном соусе с грибочками - это очень вкусное горячее блюдо! Блюдо идеально подходит для встречи гостей. Готовила по мотивам рецепта Андрея Рудькова /Энди Шеф, моя благодарность за восхитительный рецепт.

Ингредиенты для «Куриная голень в горчично-сливочном соусе»:

Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт, супер-соус спасибо большое, что поделились! Из отсебятины -- вместо голеней взяла грудку крупными кусками, чуть отбила и быстро обжарила до румяности, и горчица у меня зверская, поэтому ее добавила 2 чайных ложки. В остальном все по нотам )) Завтра будем повторять!!
Спасибочки! За доверие к рецепту моя благодарность! Обязательно надо повторять, потому что вкусно! Рада, что понравился рецепт!!!
Ни в коем случае не добавляйте столько горчицы, она забила все вкусы!Пришлось увеличить в три раза количество сливок, но это всё равно не спасло! Если нужна пикантность, то от силы пол чайной ложки горчицы. Жалко продуктов, соус с таким количеством горчицы получается ужасным!
Не могу свами согласиться, соус очень вкусный. Жаль, что рецепт Вам не понравился!
Ответ для sveta shtel
Наверное Вы очень любите горчицу, а мне всегда хочется чувствовать все ингредиенты: грибы,сливки, кислинку вина, тимьян, а при Вашем раскладе чувствуешь одну горчицу. Я имею ввиду, что её можно добавить, но совсем чуть-чуть, что бы получился действительно сбалансированный вкус.
Замечательный рецептик на праздничный стол, а грибочки заменю на лесные. Спасибо.
Будет бесподобно!
С наступающим Новым Годом Вех! Я собираюсь готовить курицу и хотелось сделать ее главным блюдом. Это блюдо хорошее, но для главного подойдет:?
Здравствуйте! И Вам хорошего Нового года! Конечно можно, если у Вас не будет гарнира, то добавьте больше грибов, нарежьте их не пластинами, а каждый грибочек разрежьте на 4 части. Готовьте на здоровье!
Спасибо! Обязательно приготовлю! Очень люблю сочетание курицы с шампиньонами, только никогда не пробовала сама использовать в готовке вино. Почему-то мне всегда кажется, что будет чувствоваться его вкус. Но Ваш рецепт прям заманил!)))
Готовьте на здоровье! Буду рада, если блюдо Вам понравится
Не бойтесь использовать алкоголь, он выпарится, останутся лишь приятные нотки Спасибо!
Грибы народ любит из-за грибного вкуса. У шампиньонов грибной вкус не ярко выражен. Но если с шампиньонами положить чеснок, специи, горчицу - разве они не перебьют вкус грибов? Поэтому меня удивляет, когда грибной суп густо посыпают зеленью. Или грибы, или всё остальное.
Я согласна полностью, что если готовить блюдо из шампиньонов, то лишние специи им ни к чему. Но основной ингредиент в блюде все же курица, и в данном случае грибы и чеснок - прекрасное украшение и вкусовая нотка!
Ответ для Ася09
Тут все вкусы объединяются и поддерживают друг друга. Это не соло грибов, но очень вкусно. Попробуйте -- может, и вам понравится ))
фигня! надо снимать кожу!
А чем можно заменить свежие веточки тимьяна?Можно сухим?Ведь невсегда можно найти свежий?
Конечно, можно) спасибо!
Ответ для k tata24
Тимьян - это чабрец, можно в аптеке сухой чабрец купить
Ожидаемо вкусное блюдо. Чудесное сочетание, великолепные ароматы. Очень и очень вкусно, аппетитно и привлекательно.
Большое спасибо!
Женечка, спасибо за доверие к рецепту! Рада, что понравилось! благодарю за красивый отчет!
Аппетитные и очень соблазнительные куриные ножки!
Галочка, большое спасибо!
Аппетитные и соблазнительные куриные ножки!
мне кажется что 25-30 минут для куриной голени с костью, маловато.
Я бы накрыла форму фольгой, и в духовке держала не менее часа, а потом сняла бы фольгу и ещё минут 10
Вам кажется, тем более, что голень ещё обжаривается перед духовкой.
Ответ для qqqqqq2005
Не знаю, что Вам ответить) сначала же курочку обжариваешь со всех сторон, понятно, что за это время она не приготовится, как раз этого времени в духовке хватает, чтобы довести ее до готовности. Но оспаривать не буду, тут всё ещё зависит и от размера голени
Спасибо!
Ответ для qqqqqq2005
Да Вы что!)) За час в духовке прекрасно готовится целая куриная тушка! А тут голени, от них за такое время одни косточки останутся, и никакой сочности не будет. Попробуйте их через 30 минут, и сами убедитесь, что они готовы. Если вдруг нет - ничто не мешает продолжить запекание!)
очень нравится сочетание грибов и курицы, но шампиньоны не чищу
спасибо!
Еще не готовила, а уже слюнки потекли!
Собираю рецепты соусов. И этот в копилочку.
Спасибо!
Думаю какое то определенное масло можно всегда заменить на любимое😉!
Как говориться масло оно и в африке масло!
Татьяна, готовьте на здоровье! Этот соус может отлично подойти к любому гарниру Большое спасибо!
Готовила похожее блюдо, очень вкусно
Катюша, спасибо!
Такой рецепт уже есть. Зачем повторять
Спасибо за внимание к рецептам сайта!
Отличный рецепт, прекрасное оформление!
Наташенька, благодарю!
Аппетитные и соблазнительные куриные ножки!
Жанна, благодарю!
это очень вкусно!
Спасибочки!
Леночка, бесподобное, нежное блюдо!
Ирочка, благодарю!
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