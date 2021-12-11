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  • 11 декабря 2021, 0:08
  • 2931

Соус яблочный к салатам и закускам

Рецепт: Соус яблочный к салатам и закускам

Хочу предложить Вашему вниманию свой любимый домашний соус из яблок. Попробовав его, Вы навсегда забудете про майонез и будете готовить салаты только с этим соусом. На Новогодний стол он будет особенно актуален. Готовится быстро, без яиц, постный.

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Соус яблочный к салатам и закускам»:

Время приготовления:

Количество порций: 40

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
948.6 ккал 		белки
2.9 г 		жиры
83 г 		углеводы
46 г
Порции
ккал
23.7 ккал		 белки
0.1 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
1.2 г
100 г блюда
ккал
179 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
15.7 г		 углеводы
8.7 г



Рецепт «Соус яблочный к салатам и закускам»:

Для соуса возьмем кисло-сладкие яблоки, это сорт Богатырь.

Приготовим остальные продукты. Горчицу можно брать обычную, но я взяла французскую с семенами горчицы, она помягче.

Извлечем сок из половинки лимона.

Яблоки очистим и нарежем кубиками, выложим в сотейник.

Добавим лимонный сок и воду, соль, сахар.

И притушим до мягкости. Если осталась жидкость, можно слить, тогда соус будет гуще. Захотите пожиже соус, эту жидкость оставьте.

Остудим яблоки.

Выложим их в емкость для взбивания, добавим горчицу, масло. Взобьем погружным блендером до однородного состояния. В процессе взбивания соус будет густеть.

Готовый соус храним в холодильнике, используем для салатов и закусок.

Нежный, изысканный соус сделает Ваши салаты очень вкусными и Вы навсегда забудете о майонезе.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На праздничный стол : 8 Марта / День рождения / Новый год / Пасха Специальное питание : Постное питание

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Соус яблочный к салатам и закускам
Рецепт: Соус яблочный к салатам и закускам

Хочу предложить Вашему вниманию свой любимый домашний соус из яблок. Попробовав его, Вы навсегда забудете про майонез и будете готовить салаты только с этим соусом. На Новогодний стол он будет особенно актуален. Готовится быстро, без яиц, постный.

Ингредиенты для «Соус яблочный к салатам и закускам»:

Комментарии и отзывы

Спасибо, за такой замечательный соус!!!
Спасибо, забрала в кк
Интересный соус, спасибоооо!
Валя, соус замечательный!
Вы меня заинтересовали. Обязательно попробую.
Валечка,чудесный соус!
Очень интересный и аппетитный соус!
Спасибо
Очень аппетитный соус!!!!
И вкусный, спасибо
Валентина! Должно быть вкусно! С благодарностью беру рецепт в закладки!
Спасибо, уверена, что понравится
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