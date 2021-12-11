Хочу предложить Вашему вниманию свой любимый домашний соус из яблок. Попробовав его, Вы навсегда забудете про майонез и будете готовить салаты только с этим соусом. На Новогодний стол он будет особенно актуален. Готовится быстро, без яиц, постный.
- 11 декабря 2021, 0:08
- 2931
Соус яблочный к салатам и закускам
Ингредиенты для «Соус яблочный к салатам и закускам»:
- Яблоко — 300 г
- Лимон — 0,5 шт
- Горчица — 30 г
- Масло растительное (Олейна) — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 40
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
948.6 ккал
|
белки
2.9 г
|
жиры
83 г
|
углеводы
46 г
|Порции
|ккал
23.7 ккал
|белки
0.1 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
1.2 г
|100 г блюда
|ккал
179 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
15.7 г
|углеводы
8.7 г
Рецепт «Соус яблочный к салатам и закускам»:
Приготовим остальные продукты. Горчицу можно брать обычную, но я взяла французскую с семенами горчицы, она помягче.
И притушим до мягкости. Если осталась жидкость, можно слить, тогда соус будет гуще. Захотите пожиже соус, эту жидкость оставьте.
Выложим их в емкость для взбивания, добавим горчицу, масло. Взобьем погружным блендером до однородного состояния. В процессе взбивания соус будет густеть.
Комментарии и отзывы
3 часа назад Иржка #
6 часов назад Cita #
7 часов назад ssnegireva44 #
7 часов назад Людмила НК #
10 часов назад lana lutseva 69 #
18 часов назад Ирушенька #
19 часов назад Vishnja #
вчера в 11:13 VikiN #
вчера в 19:17 Valushok # (автор рецепта)
вчера в 5:32 lamer #
вчера в 19:17 Valushok # (автор рецепта)
вчера в 3:18 ИРепка #
вчера в 19:18 Valushok # (автор рецепта)
вчера в 1:31 мисс #
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