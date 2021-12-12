Несложная закуска на праздничный стол. Удобно тем, что приготовить можно всё заранее, а перед подачей только "нарядить"
- 12 декабря 2021, 6:36
- 2867
Баклажаны с фетой и помидорами
Ингредиенты для «Баклажаны с фетой и помидорами»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1446.8 ккал
|
белки
43.9 г
|
жиры
75.2 г
|
углеводы
892.5 г
|100 г блюда
|ккал
51.9 ккал
|белки
1.6 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
32 г
Рецепт «Баклажаны с фетой и помидорами»:
Сыр фета разомните вилкой, добавьте чеснок через пресс и нарубленную зелень.
Я использовала укроп и петрушку. Вместо укропа можно кинзу.
Смазывая кисточкой слегка гриль-сковороду растительным маслом обжарьте баклажаны до готовности с двух сторон. Остудите. Поскольку масса из феты получается довольно солёная, то баклажаны дополнительно подсаливать не нужно. Но всё индивидуально. Считаете нужным - можно слегка подсолить.
Обжаренные баклажаны остудите. Массу из феты переложите в кондитерский мешок.
В таком виде это можно хранить в холодильнике до 3-4 дней. Т. е. сделать всё заранее, а "нарядить" закуску перед подачей. Также удобно брать, к примеру для фуршета на работу
Комментарии и отзывы
16 декабря abramarina-2019 #
Люблю их и всегда ищу новые рецепты.
А показ просто изумительный!
Хороших Вам праздников!
10 часов назад sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря Silverina1 #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря Zirkap #
14 декабря sibir77 # (автор рецепта)
14 декабря Zirkap #
15 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря Беннито #
Для праздничного стола просто находка!
14 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря tatabilga-2015 #
13 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря красавица киса #
13 декабря sibir77 # (автор рецепта)
13 декабря Ирушенька #
13 декабря sibir77 # (автор рецепта)
12 декабря ma-ma sveta #
13 декабря sibir77 # (автор рецепта)
12 декабря дуэт #
12 декабря sibir77 # (автор рецепта)
12 декабря yugai ludmila65 #
12 декабря sibir77 # (автор рецепта)
12 декабря Kuss #
12 декабря sibir77 # (автор рецепта)
12 декабря Людмила НК #
12 декабря sibir77 # (автор рецепта)
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