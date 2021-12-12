Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 12 декабря 2021, 6:36
  • 2867

Баклажаны с фетой и помидорами

Рецепт: Баклажаны с фетой и помидорами Рецепт: Баклажаны с фетой и помидорами

Несложная закуска на праздничный стол. Удобно тем, что приготовить можно всё заранее, а перед подачей только "нарядить"

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны с фетой и помидорами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1446.8 ккал 		белки
43.9 г 		жиры
75.2 г 		углеводы
892.5 г
100 г блюда
ккал
51.9 ккал		 белки
1.6 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
32 г

Рецепт «Баклажаны с фетой и помидорами»:

Сыр фета разомните вилкой, добавьте чеснок через пресс и нарубленную зелень.
Я использовала укроп и петрушку. Вместо укропа можно кинзу.

Смешайте всё в однородную массу

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно 0,7 см

Смазывая кисточкой слегка гриль-сковороду растительным маслом обжарьте баклажаны до готовности с двух сторон. Остудите. Поскольку масса из феты получается довольно солёная, то баклажаны дополнительно подсаливать не нужно. Но всё индивидуально. Считаете нужным - можно слегка подсолить.

Обжаренные баклажаны остудите. Массу из феты переложите в кондитерский мешок.

В таком виде это можно хранить в холодильнике до 3-4 дней. Т. е. сделать всё заранее, а "нарядить" закуску перед подачей. Также удобно брать, к примеру для фуршета на работу

На кружочки баклажанов отсадите массу из феты, добавьте сверху ломтик помидора и украсьте зеленью







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Закуски с REDMOND На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: закуска праздник

Вкусы: баклажановый сырный чесночный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Баклажаны с фетой и помидорами
Рецепт: Баклажаны с фетой и помидорами

Несложная закуска на праздничный стол. Удобно тем, что приготовить можно всё заранее, а перед подачей только "нарядить"

Ингредиенты для «Баклажаны с фетой и помидорами»:

Комментарии и отзывы

Спасибо за такую подачу несложно блюда с баклажанами.
Люблю их и всегда ищу новые рецепты.
А показ просто изумительный!
Хороших Вам праздников!
огроменное спасибо за приятные слова в адрес рецепта!
Отличная закуска, Тоня! Очень симпатично смотрится!
Леночка, спасибо тебе за добрые слова!
Вкусное и красивое сочетание ингредиентов! Отдельный бонус, что можно приготовить заранее, и еще один, что удобно взять с собой
Ириша, спасибо большое. Один минус - на баклажаны не сезон сейчас )))))
Тонечка, баклажаны теперь продаются круглый год. Конечно, цена не такая, как в сезон. Но для этой закуски их достаточно пару штук
Да, у нас так дороже мяса )))) Но я их так люблю, что покупаю круглый год!
Тоня! Как просто и как здорово!
Для праздничного стола просто находка!
Ирин, рада тебя видеть в гостях! Спасибо!
Тоня ,прекрасная закуска очень аппетитные фото
Таня, спасибо
Тоня,браво! Супер соблазнительная закуска! Фото - класс!
спасибо от души
Очаровательная закуска,Тонечка!
Ириш, спасибо
Чудесная закуска! Фото класс!
благодарю
Отличная закуска!
Спасибо
отличная идея для закуски.
спасибо, Люда
Шикарная закуска!
угощайся!
Чудесный закусон! Ещё рюмочку рядом поставить
легко!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook