Новогодний стол богат закусками и салатами. Предлагаю еще один рецепт чудесного, сытного, и вкусного салата для праздничного салата.
- 21 декабря 2021, 22:09
- 4253
Фасолевый салат с копченым мясом и орехами
Ингредиенты для «Фасолевый салат с копченым мясом и орехами»:
- Мясо (копченое) — 300 г
- Лук красный (маринованный) — 1 шт
- Фасоль консервированная (красная) — 1 бан.
- Орехи грецкие — 120 г
- Чеснок — 5 зуб.
- Укроп — 0.5 пуч.
- Хмели-сунели — 0.5 ч. л.
- Масло растительное (ТМ Олейна) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2007.9 ккал
|
белки
54.6 г
|
жиры
76.5 г
|
углеводы
130.7 г
|100 г блюда
|ккал
189.4 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
12.3 г
Рецепт «Фасолевый салат с копченым мясом и орехами»:
Красный "Л" ук нарезаем полукольцами. Кладём в пиалу, добавляем чайную ложку сахара, щепотку соли, 2 столовые ложки уксуса и воду. Оставляем мариноваться.
В глубокой миске смешать мясо, маринованный лук, орехи, укроп, консервированную фасоль, хмели - сунели, натертый на мелкой тёрке чеснок, и соль по вкусу.
Комментарии и отзывы
вчера в 14:45 Ветусик #
8 часов назад alenanat #
22 декабря Kuss #
22 декабря svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
22 декабря мисс #
22 декабря svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
21 декабря Ирушенька #
22 декабря svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
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