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  • 21 декабря 2021, 22:09
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Фасолевый салат с копченым мясом и орехами

Рецепт: Фасолевый салат с копченым мясом и орехами

Новогодний стол богат закусками и салатами. Предлагаю еще один рецепт чудесного, сытного, и вкусного салата для праздничного салата.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины

Ингредиенты для «Фасолевый салат с копченым мясом и орехами»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2007.9 ккал 		белки
54.6 г 		жиры
76.5 г 		углеводы
130.7 г
100 г блюда
ккал
189.4 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
12.3 г



Рецепт «Фасолевый салат с копченым мясом и орехами»:

Красный "Л" ук нарезаем полукольцами. Кладём в пиалу, добавляем чайную ложку сахара, щепотку соли, 2 столовые ложки уксуса и воду. Оставляем мариноваться.

Копченое мясо нарезаем тонкой соломкой. У меня свиной карбонад.

Грецкие "О" рехи измельчить в крошку при помощи блендера.

Укроп измельчить.

В глубокой миске смешать мясо, маринованный лук, орехи, укроп, консервированную фасоль, хмели - сунели, натертый на мелкой тёрке чеснок, и соль по вкусу.

Заправлять салат будем растительным с оливковым маслом ТМ Олейна.

Всё хорошо перемешать, заправить маслом и подать к столу.

Счастливого Нового Года!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На обед На праздничный стол : Новый год На ужин

Теги: салат

Вкусы: копченый ореховый фасолевый пикантный

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Фасолевый салат с копченым мясом и орехами
Рецепт: Фасолевый салат с копченым мясом и орехами

Новогодний стол богат закусками и салатами. Предлагаю еще один рецепт чудесного, сытного, и вкусного салата для праздничного салата.

Ингредиенты для «Фасолевый салат с копченым мясом и орехами»:

Комментарии и отзывы

Никогда из банки не буду класть фасоль, только сама варю, да, долго, но в разы ароматнее и вкуснее
я тоже сама варю и побольше, потом по пакетикам и в морозилку
Обожаю этот салат!
сытный салат!
и вкусный
Светлана, замечательный, сытный салат!
Благодарю
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