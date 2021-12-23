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  • 23 декабря 2021, 13:25
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Камди-ча с мясом

Рецепт: Камди-ча с мясом

Очень необычный, вкусный и хрустящий салатик получается.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины

Ингредиенты для «Камди-ча с мясом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1615.7 ккал 		белки
51 г 		жиры
94.6 г 		углеводы
142.7 г
100 г блюда
ккал
156.9 ккал		 белки
5 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
13.9 г



Рецепт «Камди-ча с мясом»:

Вот наш набор продуктов. Лук нужно взять покрупнее, моего было всё же маловато в готовом блюде.

Очищенный картофель натереть на тёрке для моркови по-корейски. Затем его нужно несколько раз промыть до прозрачной воды, чтобы вымылся весь крахмал. В кастрюле вскипятить воду, посолить её влить 3 столовый ложки уксуса. В кипящую воду опустить промытый картофель, довести до кипения и проварить 1-2 минутки. Важно: картошка не должна стать мягкой и развариться.

Мясо нарезать полосками, лук - полукольцами. Отваренный картофель откинуть на дуршлаг и выложить в салатник. На сковороде разогреть масло. В этом рецепте его должно быть достаточно.

Обжарить до прозрачности лук, добавить к нему мясо. Когда мясо подрумянится, влить соевый соус, поперчить и всыпать кориандр. Жарить до впитывания почти всего соуса.

Горячее мясо с луком выложить на картофель, сразу же выдавить туда же чеснок, добавить нарезанный острый перец и уксус. Хорошо перемешать и можно подавать на стол. За идею рецепта спасибо Наталье Цветковой.

Камди-ча (камдича, картофель по-корейски) — салат из полусырого картофеля, маринованного в соевом соусе со специями (красный перец, черный перец, кориандр). Блюдо относится к кухне советских корейцев (корё-сарам). Вариации салата с добавлением мяса (допустимо использовать курятину, говядину, свинину или баранину).


Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат закуска

Вкусы: пикантный острый

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Камди-ча с мясом
Рецепт: Камди-ча с мясом

Очень необычный, вкусный и хрустящий салатик получается.

Ингредиенты для «Камди-ча с мясом»:

Комментарии и отзывы

Это очень и очень вкусный салат. Я часто его готовлю!!!!!! Спасибо
Ого, с мясом впервые встречаю, но представила - как это вкусно!
Интересное блюдо!
Вика, интересный какой, сытный салат!
Обожаю этот салат , раньше часто готовила, только без мяса! Отличный вариант !
Я с тобой солидарна, Нелличка!
Когда-то частенько готовила такой салат, он вкусный
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