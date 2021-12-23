Камди-ча с мясом

Очищенный картофель натереть на тёрке для моркови по-корейски. Затем его нужно несколько раз промыть до прозрачной воды, чтобы вымылся весь крахмал. В кастрюле вскипятить воду, посолить её влить 3 столовый ложки уксуса. В кипящую воду опустить промытый картофель, довести до кипения и проварить 1-2 минутки. Важно: картошка не должна стать мягкой и развариться.