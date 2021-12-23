Очень необычный, вкусный и хрустящий салатик получается.
- 23 декабря 2021, 13:25
- 5171
Камди-ча с мясом
Ингредиенты для «Камди-ча с мясом»:
- Картофель (средние) — 4 шт
- Свинина (не жирная) — 200..250 г
- Лук репчатый (крупный) — 1..2 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Уксус (3-6% (у меня рисовый - 3 ложки в воду, 1 - в салат)) — 4 ст. л.
- Соевый соус — 3..4 ст. л.
- Кориандр (молотый) — 1 ч. л.
- Смесь перцев — 1/2 ч. л.
- Перец красный жгучий — по вкусу
- Масло подсолнечное — 3..4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1615.7 ккал
|
белки
51 г
|
жиры
94.6 г
|
углеводы
142.7 г
|100 г блюда
|ккал
156.9 ккал
|белки
5 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
13.9 г
Рецепт «Камди-ча с мясом»:
Очищенный картофель натереть на тёрке для моркови по-корейски. Затем его нужно несколько раз промыть до прозрачной воды, чтобы вымылся весь крахмал. В кастрюле вскипятить воду, посолить её влить 3 столовый ложки уксуса. В кипящую воду опустить промытый картофель, довести до кипения и проварить 1-2 минутки. Важно: картошка не должна стать мягкой и развариться.
Мясо нарезать полосками, лук - полукольцами. Отваренный картофель откинуть на дуршлаг и выложить в салатник. На сковороде разогреть масло. В этом рецепте его должно быть достаточно.
Обжарить до прозрачности лук, добавить к нему мясо. Когда мясо подрумянится, влить соевый соус, поперчить и всыпать кориандр. Жарить до впитывания почти всего соуса.
Горячее мясо с луком выложить на картофель, сразу же выдавить туда же чеснок, добавить нарезанный острый перец и уксус. Хорошо перемешать и можно подавать на стол. За идею рецепта спасибо Наталье Цветковой.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 13:19 buta 77 #
вчера в 8:59 Галина Канафина #
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера Wera13 #
23 декабря Ирушенька #
23 декабря nelliundco #
23 декабря nadin0930 #
Когда-то частенько готовила такой салат, он вкусный
23 декабря nelliundco #
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