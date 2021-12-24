Вкусный и сытный салат. Красивый, яркий и такой аппетитный! Отличный вариант для праздничного стола.
- 24 декабря 2021, 19:18
- 17057
Салат "Княжеский"
Ингредиенты для «Салат "Княжеский"»:
- Филе куриное (отварное) — 200 г
- Морковь (по-корейски) — 200 г
- Апельсин — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сыр твердый — 70 г
- Майонез — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
790.1 ккал
|
белки
88.4 г
|
жиры
25 г
|
углеводы
50 г
|100 г блюда
|ккал
76 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
4.8 г
Рецепт «Салат "Княжеский"»:
Корейскую морковь откиньте на сито или дуршлаг, дайте стечь лишней жидкости. Если морковь длинными слайсами, нарежьте их чуть меньше.
Соберите салат. Подачу можно выбрать любую - порционную, в салатнике и т. д. Я собирала в кольце (d - 14). Кольцо поставьте на плоскую тарелку, в которой будете подавать салат. На дно тарелки выдавите немного майонеза, распределите по диаметру кольца. Затем выложите слой куриного филе, слегка его утрамбуйте. Следующий слой сетка из майонеза.
Продолжайте собирать салат - апельсины, яйцо. Каждый слой прослаивайте сеткой из майонеза. Последний слой сыр.
Вокруг кольца по тарелке проложите бумажные салфетки, это на тот случай, если будет собираться жидкость от морковки и апельсинов. Сверху кольцо затяните пищевой плёнкой, чтобы сыр не заветрелся. Отправьте всю конструкцию в холодильник до прихода гостей.
Комментарии и отзывы
8 часов назад alenanat #
8 часов назад гошлена # (автор рецепта)
вчера в 19:51 акчуч #
вчера в 20:06 гошлена # (автор рецепта)
вчера в 15:21 sveta yps #
вчера в 16:18 гошлена # (автор рецепта)
вчера в 8:48 Wera13 #
вчера в 13:51 гошлена # (автор рецепта)
позавчера lamer #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
16 часов назад dfh ocean #
13 часов назад гошлена # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
24 декабря nelliundco #
24 декабря гошлена # (автор рецепта)
24 декабря nadin0930 #
Аппетитный, нежный
24 декабря гошлена # (автор рецепта)
24 декабря yugai ludmila65 #
24 декабря гошлена # (автор рецепта)
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