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  • 24 декабря 2021, 19:18
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Салат "Княжеский"

Рецепт: Салат Княжеский Рецепт: Салат Княжеский

Вкусный и сытный салат. Красивый, яркий и такой аппетитный! Отличный вариант для праздничного стола.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Княжеский"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
790.1 ккал 		белки
88.4 г 		жиры
25 г 		углеводы
50 г
100 г блюда
ккал
76 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
4.8 г

Рецепт «Салат "Княжеский"»:

Куриное филе нарежьте мелким кубиком.

Корейскую морковь откиньте на сито или дуршлаг, дайте стечь лишней жидкости. Если морковь длинными слайсами, нарежьте их чуть меньше.

С апельсинов снимите кожуру. Освободите от плёнок. Нарежьте кубиком.

Яйца отварите. Охладите. Почистите и нарежьте тоже кубиком.

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке.

Соберите салат. Подачу можно выбрать любую - порционную, в салатнике и т. д. Я собирала в кольце (d - 14). Кольцо поставьте на плоскую тарелку, в которой будете подавать салат. На дно тарелки выдавите немного майонеза, распределите по диаметру кольца. Затем выложите слой куриного филе, слегка его утрамбуйте. Следующий слой сетка из майонеза.

Поверх майонеза выложите корейскую морковь и сетку из майонеза.

Продолжайте собирать салат - апельсины, яйцо. Каждый слой прослаивайте сеткой из майонеза. Последний слой сыр.

Вокруг кольца по тарелке проложите бумажные салфетки, это на тот случай, если будет собираться жидкость от морковки и апельсинов. Сверху кольцо затяните пищевой плёнкой, чтобы сыр не заветрелся. Отправьте всю конструкцию в холодильник до прихода гостей.

Освободите салат от салфеток и кольца, аккуратно его снимая. Подайте на стол.
Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Салаты с REDMOND На обед На праздничный стол На ужин

Теги: гости обед праздник салат ужин

Вкусы: апельсиновый богатый куриный морковный пикантный сырный

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Салат "Княжеский"
Рецепт: Салат Княжеский

Вкусный и сытный салат. Красивый, яркий и такой аппетитный! Отличный вариант для праздничного стола.

Ингредиенты для «Салат "Княжеский"»:

Комментарии и отзывы

буду делать с ананасом, мои любят, апельсин все таки кисловатый
Готовьте на здоровье!
Вот зацепил рецепт. Интересное добавление апельсина. Не знаю, какой будет вкус. Добавляла в салаты ананас, а вот апельсин никогда. Мои есть не будут, а мне хочется попробовать хоть чуток приготовить на пробу.
Олечка, буду надеяться, что салат понравится
спасибо. решила апельсин заменить на ананас, его больше люблю...
На здоровье! Спасибочки! С наступающим Новым годом!
Вкусный и праздничный салат.
Благодарю, Верочка!
Как свежо и красиво!!!
Леночка, благодарю!
Леночка, салат шикарный! А я всё ещё не могу определиться с новогодним меню, и то хочется, и другое, уже голова болит, а НГ совсем близко...
Людочка, большое спасибо! Мне в этом году проще, с мужем остаёмся одни. Он сказал загоняться не надо, пожарим кусок мясо и овощи))) Я выдохнула), но на холодец все купила, язык тоже в морозилке, по соседству утка
Лена, похоже мы с тобой НГ будем встречать на одной волне , тоже решили никуда не ходить, будем вдвоем с мужем отмечать, ну а вот первого к нам народ нагрянет хош, не хош, готовить придется, один тазик оливье ситуацию не спасет
Ответ для гошлена
все как у меня!
Леночка, очаровательный салат!
Ирочка, большое спасибо!
Такое блюдо украсит праздничный стол
Светочка, благодарю!
Действительно, княжеский салат !
Спасибочки, Нелли!
Замечательный салат!
Аппетитный, нежный
Спасибочки!
Красивый и вкусный салатик!
Люда, спасибо!
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