Салат "Княжеский"

Соберите салат. Подачу можно выбрать любую - порционную, в салатнике и т. д. Я собирала в кольце (d - 14). Кольцо поставьте на плоскую тарелку, в которой будете подавать салат. На дно тарелки выдавите немного майонеза, распределите по диаметру кольца. Затем выложите слой куриного филе, слегка его утрамбуйте. Следующий слой сетка из майонеза.