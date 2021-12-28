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  • 28 декабря 2021, 8:17
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Душенина с капустой и яблоками

Рецепт: Душенина с капустой и яблоками Рецепт: Душенина с капустой и яблоками

Душенина – старинное украинское блюдо из мяса и овощей. Вариантов приготовления масса, я хочу поделиться одним из них. Это блюдо отлично подходит для холодного времени года, оно сытное и калорийное. А еще оно хорошо не только свежим, но и на второй день (мне так даже вкуснее). Очень удобно приготовить его накануне, а на завтра, вернувшись с прогулки по морозному городу или лесу, останется лишь быстро разогреть его.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Душенина с капустой и яблоками»:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2502.1 ккал 		белки
126.9 г 		жиры
148.1 г 		углеводы
176 г
Порции
ккал
625.5 ккал		 белки
31.7 г		 жиры
37 г		 углеводы
44 г
100 г блюда
ккал
145.5 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
8.6 г		 углеводы
10.2 г

Рецепт «Душенина с капустой и яблоками»:

Лук нарезать на мелкие кубики.
Свежую капусту нашинковать.
Квашеную, если она слишком кислая, промыть.
Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки и нарезать не слишком тонкими ломтиками.

На 0,5 ст. л. смальца спассеровать лук, потом добавить к нему свежую капусту и потушить до полуготовности с небольшим количество воды.
Затем добавить ломтики яблок и потушить до мягкости. В конце по желанию можно присыпать тмином.

На 0,5 ст. л. смальца потушить квашеную капусту минуты 3.
Затем добавить немного воды и тмина, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 15-20 минут.

Смешать оба вида капусты.

Свинину нарезать на достаточно крупные кусочки и обвалять в муке.
Удобнее всего делать это в плотном пакете: выложить в него мясо, всыпать муки, завязать и потрясти, чтобы каждый кусочек оказался в муке.
Выложить мясо на разогретую сковороду (с оставшимся смальцем) и обжарить до румяной корочки, приправить солью и молотым черным перцем.

На дно большого горшка или гусятницы положить лавровые листья и перец горошком.
На них выложить обжаренное мясо.
на мясо выложить капусту.
Влить бульон, накрыть крышкой и готовить в духовке 40-45 минут при 180°С.

Готовое блюдо выложить на блюдо и подавать горячим. На гарнир лучше всего подать картофель или гречку.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Горячие блюда с REDMOND На обед : На второе На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее

Вкусы: мясной капустный пикантный

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Душенина с капустой и яблоками
Рецепт: Душенина с капустой и яблоками

Душенина – старинное украинское блюдо из мяса и овощей. Вариантов приготовления масса, я хочу поделиться одним из них. Это блюдо отлично подходит для холодного времени года, оно сытное и калорийное. А еще оно хорошо не только свежим, но и на второй день (мне так даже вкуснее). Очень удобно приготовить его накануне, а на завтра, вернувшись с прогулки по морозному городу или лесу, останется лишь быстро разогреть его.

Ингредиенты для «Душенина с капустой и яблоками»:

Комментарии и отзывы

Замечательный рецепт. Вы, юная фея, великолепный рецепт приподнесли. Пренеприменно, ну просто обязательно буду готовить. Но у меня один вопрос. А можно квашеную и свежую капусты готовить вместе?
Благодарю! Особенно за юную фею
Я бы посоветовала все же придерживаться рецепта и готовить их по отдельности. Можно даже при желании развести их по времени, одну сегодня потушить, вторую завтра и потом уже доготовить все остальное.
Благодарю! Особенно за юную фею
Я бы посоветовала все же придерживаться рецепта и готовить их по отдельности. Можно даже при желании развести их по времени, одну сегодня потушить, вторую завтра и потом уже доготовить все остальное.
Не знаю, как секретно приготовить капусту и спрятать. Всё равно найдут, попробуют и съедят. Не, сегодня одно, завтра другое... нет, у меня это не проканает
Как и у большинства))
не знаю в чем секрет, но получилось очень вкусно, делала с гречкой на гарнир, а еще вместо обычных яблок положила предварительно вымоченные в воде сушеные. Мне кажется у сушеных консистенция лучше сохраняется после варки. Спасибо, однозначно буду делать еще.
На доброе здоровье!
С сушеными яблоками хорошо придумано
Леночка! Отличное, сытное, аппетитное блюдо!
Спасибо большое, солнце!
Ах, какая вкусняша!
Очень душевно!
Спасибочки, мне очень приятно!
Замечательное зимнее блюдо! Очень соблазнительные и аппетитные фотографии!
Спасибо большое за такие приятные слова!
Аппетитное и душистое блюдо.
Большое спасибо!
конечно же это вкусно!
Особенно с картошечкой Спасибо!
Леночка, замечательное, сытное блюдо!
Большое спасибо, моя хорошая!
О, это я такое люблю.
Я и Уютная домашняя еда)
Леночка, отличное блюдо!
Благодарю, Светочка!
Ах, какое смачное блюдо! Молодец, Леночка!
Людочка, спасибо на доброе слове!
Отличное зимнее блюдо ! А у нас +13 !
У нас в обратную сторону)) Ну, чуть ниже)) -15
Свежо и бодренько
Хороший контраст !
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