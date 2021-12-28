Душенина – старинное украинское блюдо из мяса и овощей. Вариантов приготовления масса, я хочу поделиться одним из них. Это блюдо отлично подходит для холодного времени года, оно сытное и калорийное. А еще оно хорошо не только свежим, но и на второй день (мне так даже вкуснее). Очень удобно приготовить его накануне, а на завтра, вернувшись с прогулки по морозному городу или лесу, останется лишь быстро разогреть его.
- 28 декабря 2021, 8:17
- 4985
Душенина с капустой и яблоками
Ингредиенты для «Душенина с капустой и яблоками»:
- Свинина (шея) — 500 г
- Капуста квашеная — 250 г
- Капуста белокочанная / Капустa — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Яблоко (кисло-сладкое) — 200 г
- Смалец (у меня топленое масло) — 2 ст. л.
- Бульон — 250 мл
- Лист лавровый — 2 шт
- Перец душистый — 2 шт
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука — 1/4 стак.
- Тмин (по желанию и по вкусу) — 1/2 ч. л.
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2502.1 ккал
|
белки
126.9 г
|
жиры
148.1 г
|
углеводы
176 г
|Порции
|ккал
625.5 ккал
|белки
31.7 г
|жиры
37 г
|углеводы
44 г
|100 г блюда
|ккал
145.5 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
8.6 г
|углеводы
10.2 г
Рецепт «Душенина с капустой и яблоками»:
Лук нарезать на мелкие кубики.
Свежую капусту нашинковать.
Квашеную, если она слишком кислая, промыть.
Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки и нарезать не слишком тонкими ломтиками.
На 0,5 ст. л. смальца спассеровать лук, потом добавить к нему свежую капусту и потушить до полуготовности с небольшим количество воды.
Затем добавить ломтики яблок и потушить до мягкости. В конце по желанию можно присыпать тмином.
На 0,5 ст. л. смальца потушить квашеную капусту минуты 3.
Затем добавить немного воды и тмина, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 15-20 минут.
Свинину нарезать на достаточно крупные кусочки и обвалять в муке.
Удобнее всего делать это в плотном пакете: выложить в него мясо, всыпать муки, завязать и потрясти, чтобы каждый кусочек оказался в муке.
Выложить мясо на разогретую сковороду (с оставшимся смальцем) и обжарить до румяной корочки, приправить солью и молотым черным перцем.
На дно большого горшка или гусятницы положить лавровые листья и перец горошком.
На них выложить обжаренное мясо.
на мясо выложить капусту.
Влить бульон, накрыть крышкой и готовить в духовке 40-45 минут при 180°С.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
6 января Александр Авдеев #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Я бы посоветовала все же придерживаться рецепта и готовить их по отдельности. Можно даже при желании развести их по времени, одну сегодня потушить, вторую завтра и потом уже доготовить все остальное.
позавчера Александр Авдеев #
вчера в 11:54 Silverina1 # (автор рецепта)
6 января Оксана Ружицкая #
6 января Silverina1 # (автор рецепта)
С сушеными яблоками хорошо придумано
2 января virgola71 #
3 января Silverina1 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года nadin0930 #
Очень душевно!
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Kuss #
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Himbeeren #
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Okoolina #
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Ирушенька #
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года yugai ludmila65 #
29 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года ma-ma sveta #
28 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Людмила НК #
28 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года nelliundco #
28 декабря 2021 года Silverina1 # (автор рецепта)
Свежо и бодренько
28 декабря 2021 года nelliundco #
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