В этом году мы решили с сестрой устроить Новый год в стиле СССР, который распался 30 лет назад. Кроме классики, решили приготовить блюда, которые готовили мама и бабушки. Вот, этот салат, именно с тех времён, мы всегда его очень любили.
- 28 декабря 2021, 9:51
- 11532
Салат с печенью времён СССР
Ингредиенты для «Салат с печенью времён СССР»:
- Масло растительное (подсолнечное "Олейна") — 2 ст. л.
- Печень говяжья (любая печень) — 300 г
- Морковь (по-корейски) — 200 г
- Огурец маринованный — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Лук зеленый — 1/2 пуч.
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Майонез — 2 ст. л.
- Петрушка — 1/2 пуч.
- Листья салата / Салат — 2 шт
- Смесь перцев — 1/4 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1199.2 ккал
|
белки
88.4 г
|
жиры
72.2 г
|
углеводы
48.9 г
|Порции
|ккал
199.9 ккал
|белки
14.7 г
|жиры
12 г
|углеводы
8.2 г
|100 г блюда
|ккал
108 ккал
|белки
8 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
4.4 г
Рецепт «Салат с печенью времён СССР»:
Для приготовления салата нам понадобится морковь по-корейски, я её готовлю заранее, тоже используя масло подсолнечное "Олейна".
Печень отвариваем заранее в подсоленной воде, у меня была говяжья печень, на её варку ушло около 30 минут, зависит от размера куска. Можно брать куриную, она нежнее, но в то время куриной печени не было в продаже. Куриную печень варим 20 минут. Печени даём остыть, режем полосками. Кладём в салат.
Кладём салат на салатные Листья, украшаем дольками яиц, посыпаем свеже-молотой смесью перцев. Салат можно приготовить заранее, он станет вкуснее, когда настоится. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 января Елена Малышко #
5 января мисс # (автор рецепта)
3 января chiva irina #
3 января мисс # (автор рецепта)
30 декабря 2021 года oopu #
31 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года oopu #
4 января мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года olga milehina #
29 декабря 2021 года Tatiana_Sa-58 #
30 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
30 декабря 2021 года Михайлина Ольга #
На этой терке предпочитаю тереть только для салатов. Морковь получается достаточно длинной тонкой и мягкой настолько, что и хруст остается, и кушать приятно без какой-либо тепловой обработки.
В советское время мой дядюшка токарь-инструментальщик шабашку на этих терках делал. Сейчас в любом магазине купить можно.
30 декабря 2021 года oopu #
2 января Tatiana_Sa-58 #
О, это вещь! В ходу была постоянно и часто ломалась, пока не сломалась совсем. Дети очень любили помогать делать спиральки. То, что выкрутилось - спиральки, жарили во фритюре, а картофелину фаршировали опятами и запекали в сметанном соусе!
31 декабря 2021 года Галина Гашимова #
30 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
30 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
30 декабря 2021 года Михайлина Ольга #
30 декабря 2021 года sobyshka22 #
30 декабря 2021 года eLVin #
31 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года Mefistofa #
2 января yugai ludmila65 #
4 января мисс # (автор рецепта)
4 января yugai ludmila65 #
4 января мисс # (автор рецепта)
4 января мисс # (автор рецепта)
4 января yugai ludmila65 #
5 января мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года nadin0930 #
30 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
2 января oopu #
5 января мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Himbeeren #
Очень аппетитно смотрится салат!
30 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Таня-кофеманка #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Ирушенька #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Silverina1 #
Стол у вас, уверена, будет замечательный
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Silverina1 #
28 декабря 2021 года красавица киса #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года красавица киса #
28 декабря 2021 года Okoolina #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года ma-ma sveta #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года ma-ma sveta #
28 декабря 2021 года yugai ludmila65 #
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года obukhov11 #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Людмила НК #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года Анастасия АГ #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года StreptopeliaDecaocto #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года golubga #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
28 декабря 2021 года nelliundco #
28 декабря 2021 года мисс # (автор рецепта)
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