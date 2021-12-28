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  • 28 декабря 2021, 9:51
  • 11532

Салат с печенью времён СССР

Рецепт: Салат с печенью времён СССР

В этом году мы решили с сестрой устроить Новый год в стиле СССР, который распался 30 лет назад. Кроме классики, решили приготовить блюда, которые готовили мама и бабушки. Вот, этот салат, именно с тех времён, мы всегда его очень любили.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из мясных субпродуктов

Ингредиенты для «Салат с печенью времён СССР»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1199.2 ккал 		белки
88.4 г 		жиры
72.2 г 		углеводы
48.9 г
Порции
ккал
199.9 ккал		 белки
14.7 г		 жиры
12 г		 углеводы
8.2 г
100 г блюда
ккал
108 ккал		 белки
8 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
4.4 г

Рецепт «Салат с печенью времён СССР»:

Для приготовления салата нам понадобится морковь по-корейски, я её готовлю заранее, тоже используя масло подсолнечное "Олейна".

Далее на сковороду наливаем масло, у меня подсолнечное "Олейна".

Лук режем полукольцами или тонкими полосками.

Обжариваем Лук до лёгкой золотистости на масле.

Кладём Лук к моркови по-корейски.

Маринованные Огурцы режем тонкими полосками, кладём в салат.

Печень отвариваем заранее в подсоленной воде, у меня была говяжья печень, на её варку ушло около 30 минут, зависит от размера куска. Можно брать куриную, она нежнее, но в то время куриной печени не было в продаже. Куриную печень варим 20 минут. Печени даём остыть, режем полосками. Кладём в салат.

Яйцо также режем полосками. Мелко режем петрушку и зелёный Лук.

Заправляем салат майонезом, перемешиваем.

На блюдо кладём Листья салата.

Кладём салат на салатные Листья, украшаем дольками яиц, посыпаем свеже-молотой смесью перцев. Салат можно приготовить заранее, он станет вкуснее, когда настоится. Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество

Теги: обед ужин закуска салат праздник

Вкусы: печеночный морковный острый насыщенный пикантный овощной

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Салат с печенью времён СССР
Рецепт: Салат с печенью времён СССР

В этом году мы решили с сестрой устроить Новый год в стиле СССР, который распался 30 лет назад. Кроме классики, решили приготовить блюда, которые готовили мама и бабушки. Вот, этот салат, именно с тех времён, мы всегда его очень любили.

Ингредиенты для «Салат с печенью времён СССР»:

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт. Делала с куриной печенью. Очень вкусный и сытный салат. Буду делать еще.
30 лет назад морковь по корейски не ложили в салат, но думаю, что она внесла свой вкус
А у нас клали. Как-то так. Спасибо.
У нас такого салата на праздничном столе не было. Наверное, тогда мы, дети, печень не очень жаловали. У нас были другие салаты. Но этот обязательно приготовлю. Спасибо за рецепт!
Спасибо. А у нас был всегда, мамочка делала, все очень любили. С наступающим!!!!!
С наступающим!
В СССР не было морковки по-корейски
1977-1983 в эти годы мы делали такую морковь за 1-2 дня до праздника (чтобы она настоялась) 3-х литровую банку. Но вот в салаты добавить ума не хватало . Терка специальная тоже была, откуда она уже не помню. А еще жарили картофель фри в форме спиралек. Если кто помнит, были такие металлические самоделки - к стерженьку метал. припаяна спиральная полоска очень острая. Просто забылось уже.
Я жила в Ош, там были такие тёрки на рынке, чтобы морковь тереть для плова.
Для плова?! На плов лучше ножом в форме топорика резать достаточно крупно.
На этой терке предпочитаю тереть только для салатов. Морковь получается достаточно длинной тонкой и мягкой настолько, что и хруст остается, и кушать приятно без какой-либо тепловой обработки.
В советское время мой дядюшка токарь-инструментальщик шабашку на этих терках делал. Сейчас в любом магазине купить можно.
Ответ для Tatiana_Sa-58
У меня есть такая спиралька Со времен СССР. Мы ею почти не пользовались. Спасибо, что напомнили.
Всех с Новым Годом!
О, это вещь! В ходу была постоянно и часто ломалась, пока не сломалась совсем. Дети очень любили помогать делать спиральки. То, что выкрутилось - спиральки, жарили во фритюре, а картофелину фаршировали опятами и запекали в сметанном соусе!
Ответ для Tatiana_Sa-58
Не забывается такое никогда! Помним и терку и самоделки для спиралек, и формочки для #орешков(печенюшек)
Ответ для olga milehina
Кто вам сказал? Я живу на Дальнем Востоке, её корейцы продавали, готовили.
Ответ для olga milehina
Я с 1987 по 1992 жила в Ош, Киргизия, там продавали и морковь и кимчу на рынке.
Я в Токмоке живу
Ответ для мисс
Да продавали Я тоже помню
В СССР не было морковки по-корейски
Еще как была! В полиэтиленовых трубочках продавалась на рынке.
Точно.
Ответ для olga milehina
У нас бабушка готовила. И в моем детстве, и в мамином (60-е года). Вот терки не было, да, она вручную нарезала. Поэтому это был праздничный салат, т.к. ОЧЕНЬ долго морковку соломкой нарезать.
Ответ для olga milehina
Это если не разу не были на Дальнем Востоке, то да, Вам незнаком этот салат. Мы ещё детьми ездили в Артём и во Владивосток с родителями, там это было , кто не умел делать - за 1руб. продавалась небольшая порция в узком пакете. Нам тогда было очень жгуче, а вот папа ел и , как говорится, нахваливал. В Казахстане и Узбекистане тоже всегда была эта закуска.
АХ, может встречались с тобой тогда
А и всё может быть, кто знает.
Ответ для yugai ludmila65
У меня одна знакомая жила с будущим мужем дважды на одной улице, даже в одном дома и не знали друг друга.
Бывает и такое. Пока лоб в лоб не столкнулись.
Аппетитный салат в ту пору все блюда были без экзотики, а вкусные и сытные
Ответ для nadin0930
Я помню как в первый раз мы попробовали сельдь под шубой. Это была дня нас экзотика!
Да, мне было лет 12, это где-то 1975 год, сделала жена дяди, но понравилась сразу, а вот папа до конца жизни не ел, не понимал. Теперь невестка не ест тоже).
Моя мама такой не готовила, мы тогда печёнку не ели, не любили.
Очень аппетитно смотрится салат!
Печёнку всегда любили, но купить её была проблема.
Вкусный салатик с любимой печёночкой!
Светочка, прелесть, какой салат! С наступающим Новым годом! Пусть сбудутся мечты!
С наступающим Новым годом!
Вкусный салат!
Стол у вас, уверена, будет замечательный
С наступающим Новым годом!
Взаимно!
С наступающим Новым годом!
вкусный салат!
С наступающим Новым годом!
Света, отличный салатик! С наступающим новым годом!
С наступающим Новым годом!
Спасибо!
Конечно, вкусно, не поспоришь! И красиво!
С наступающим Новым годом!
Промню-помню. Я впервые попробовала такой салатик с печенью, только без огурчика.
С наступающим, подруга! Салат !
С наступающим
Очень аппетитный салатик!!
Ответ для Анастасия АГ
С наступающим Новым годом!
Класс! Такой салат у нас не готовили, но уверена, что вкусно. Тоже хочется на новогодних выходных повторить застолье в стиле СССР. Хоть я родилась уже при развале, но классические блюда можно было встретить еще долгое время на столах разных семей. Навевает ностальгию и возвращает в детство!
Аппетитный салатик!
Хорош салатик ! Светочка, с Наступающим Новым Годом !
Спасибо. С наступающим!
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