Пирог из лаваша - всегда выигрышный вариант, т. к. он всегда получается мягкий, сытный и вкусный. Имеет ярко выраженный сырно- сливочный вкус. И, кстати, готовится быстро и просто.
- 28 декабря 2021, 21:32
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Слоеный сырный пирог из лаваша
Ингредиенты для «Слоеный сырный пирог из лаваша»:
- Сыр твердый — 420 г
- Лаваш — 300 г
- Молоко — 200 мл
- Майонез — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное (для смазывания формы) — 20 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2066.4 ккал
|
белки
136.8 г
|
жиры
89.8 г
|
углеводы
183.8 г
|100 г блюда
|ккал
179.7 ккал
|белки
11.9 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
16 г
Рецепт «Слоеный сырный пирог из лаваша»:
Отдельно в миске взбиваем яйца, молоко. Хорошенько перемешиваем, туда же отправляем наши обрезки лаваша произвольно порвав их руками не сильно мелко.
Трем на крупной терке сыр.
Выстилаем дно формы пергаментом, бока смазываем маслом. На дно выкладываем первый лист лаваша, промазываем его майонезом, майонез можно по желанию заменить на сливочное масло. Посыпаем немного тертого сыра, выкладываем часть пропитанных молочно- яичной смесью обрезков лаваша, выкладываем второй лист лаваша и проделываем аналогичные действия со всеми слоями. На последний слой выливаем остатки яично - молочной смеси и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут до образования золотистой корочки. Пирог готов, можно его подавать как горячим, так и холодным.
Комментарии и отзывы
2 января n1ka108 #
1 января vlada ta #
1 января lilu290887 # (автор рецепта)
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