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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Выпечка из лаваша
  • 28 декабря 2021, 21:32
  • 15258

Слоеный сырный пирог из лаваша

Рецепт: Слоеный сырный пирог из лаваша

Пирог из лаваша - всегда выигрышный вариант, т. к. он всегда получается мягкий, сытный и вкусный. Имеет ярко выраженный сырно- сливочный вкус. И, кстати, готовится быстро и просто.

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша

Ингредиенты для «Слоеный сырный пирог из лаваша»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2066.4 ккал 		белки
136.8 г 		жиры
89.8 г 		углеводы
183.8 г
100 г блюда
ккал
179.7 ккал		 белки
11.9 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
16 г


Рецепт «Слоеный сырный пирог из лаваша»:

Первым делом режем лаваш на части в соответствии с вашей формой- у меня форма круглая, диаметром 24 см. Обрезки заготовок нам тоже пригодятся, чем больше слоев у вас получится, тем выше и вкуснее будет пирог. Из 3-х лавашей у меня получилось 8 частей.
Отдельно в миске взбиваем яйца, молоко. Хорошенько перемешиваем, туда же отправляем наши обрезки лаваша произвольно порвав их руками не сильно мелко.
Трем на крупной терке сыр.
Выстилаем дно формы пергаментом, бока смазываем маслом. На дно выкладываем первый лист лаваша, промазываем его майонезом, майонез можно по желанию заменить на сливочное масло. Посыпаем немного тертого сыра, выкладываем часть пропитанных молочно- яичной смесью обрезков лаваша, выкладываем второй лист лаваша и проделываем аналогичные действия со всеми слоями. На последний слой выливаем остатки яично - молочной смеси и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут до образования золотистой корочки. Пирог готов, можно его подавать как горячим, так и холодным.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: выпечка пирог несладкая перекус быстро духовка запекать чаепитие

Вкусы: сырный сливочный печеный

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Слоеный сырный пирог из лаваша
Рецепт: Слоеный сырный пирог из лаваша

Пирог из лаваша - всегда выигрышный вариант, т. к. он всегда получается мягкий, сытный и вкусный. Имеет ярко выраженный сырно- сливочный вкус. И, кстати, готовится быстро и просто.

Ингредиенты для «Слоеный сырный пирог из лаваша»:

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Фотографии «Слоеный сырный пирог из лаваша» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт. Только что испекла ваш пирог. Остался лишний лаваш, не знала, что с ним делать. А тут увидела рецепт. Семья очень довольна!!!
Быстрый пирог! Ингредиенты сочетаемые.Часто надо приготовить что-нибудь на скорую руку.Рецепт прихватываю.Спасибо. С наилучшими пожеланиями в Новомгоду!
Готовьте с удовольствием! Уверенна, Вам понравится!
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