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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 29 декабря 2021, 10:59
  • 4154

Овсяный пирог без муки

Рецепт: Овсяный пирог без муки

Предлагаю рецепт очень простого, очень вкусного и полезного пирога из овсяных хлопьев без сахара, без муки и масла. Этот пирог готовиться из доступных продуктов. Вместо фиников можно добавить чернослив, можно положить орешки.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Овсяный пирог без муки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1560 ккал 		белки
78.4 г 		жиры
25.1 г 		углеводы
263.8 г
100 г блюда
ккал
185.7 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
3 г		 углеводы
31.4 г


Рецепт «Овсяный пирог без муки»:

В чашу налить йогурт (кефир) комнатной температуры, добавить соду и перемешать. Добавить яйцо, творог, соль, перемешать. Добавить овсяные хлопья (которые требуют варки) перемешать и дать постоять 15 минут. Курагу и финики нарезать. Я предварительно замачивала сухофрукты, т. к. они были твёрдые. Добавить сухофрукты в тесто, перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать 30 минут при Т 180 гр. в хорошо разогретой духовке. Дать остыть, вынуть из формы и оставить минимум на 8 часов при комнатной температуре.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт Специальное питание : Для диеты

Теги: пирог сладкое

Вкусы: сладкий

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Овсяный пирог без муки
Рецепт: Овсяный пирог без муки

Предлагаю рецепт очень простого, очень вкусного и полезного пирога из овсяных хлопьев без сахара, без муки и масла. Этот пирог готовиться из доступных продуктов. Вместо фиников можно добавить чернослив, можно положить орешки.

Ингредиенты для «Овсяный пирог без муки»:

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Комментарии и отзывы

Господи, сколько рассуждений по поводу обычного пирога, но в нём действительно мало ккал и сахара нет, поэтому он и полезнее других. Спасибо за рецепт, с новым годом 🎄
Спасибо! И вас с Новым годом)
А как же выдержать 8! часов?! И почему? Слишком влажный?🙂❤🎅
Я пеку обычно на ночь. Овсянка впитывает всю влагу. Этот пирог вкуснее, чем дольше стоит)
А, понятно! Спасибо!
Вкусный пирог Сухофрукты содержат в себе тот же сахар, поэтому главное не увлекаться таким пирогом, чтобы он незаметно не добавил ненужного веса К сожалению, не существует никакой полезной выпечки. Если масло добавишь, то там будут транс-жиры, а в случае сахара и белка - акриламид. Искала такую выпечку, которая была бы не такой вредной, но, пока не нашла
Все зависит от конституции человека)
Можно не завидовать тем, кто может много есть сладкого и не полнеть. Вдруг кому будет интересно: "Известно, что худые люди нередко страдают от диабета. Склонность к диабету второго типа возникает из-за накопления токсичного класса жировых метаболитов - церамидов. Когда люди переедают, в организме вырабатывается избыток жирных кислот. Они могут быть запасены в виде триглицеридов или использованы для получения энергии. Однако у некоторых людей, жирные кислоты превращаются в церамиды. Когда они накапливаются, ткань перестает работать должным образом, жир попадает в сосуды или сердце и наносит ущерб другим периферических тканях".
Недостаток глюкозы тоже имеет негативные последствия для организма. Я предлагаю рецепт, а не предложение переедать!
Недостаток глюкозы не так часто встречается. Порой сахар в крови падает у беременных. Это обусловлено гормональной перестройкой организма. У тех кто страдает сахарным диабетом это может быть вызвано как чрезмерной физической нагрузкой, неверно введенной дозой инсулина так и приемом алкоголя. У здоровых людей это может быть в основном связанно с голоданием и опухолью поджелудочной железы.
Предлагаю рецепт очень простого, очень вкусного и полезного пирога из овсяных хлопьев без сахара, без муки и масла.
Предлагаете рецепт, то лучше его просто описывать, не называя его "полезным". Не вводите в заблуждение людей. Они могут поверить, что он полезный и съесть вместо 1 кусочка - несколько, радуя себя - "ну он же полезный".
Не существует "полезной выпечки"
Недостаток глюкозы очень часто встречается и приводит к головным болям, мигреням, слабости, головокружениям, обморокам, плохой концентрации внимания, ухудшает работу головного мозга. Сухофрукты кроме глюкозы содержат калий, необходимый для работы сердца. Почему вас задевает слово «полезный»?
Не существует "полезной выпечки"
Для вас) Для меня существует
В сравнительном аспекте, этот рецепт намного лучше любой обычной выпечки с мукой, сахаром и маслом
С наступающим Новым Годом!
И вас тоже с наступающим!
Ответ для Olga_Alexandrovna_B
Извините, если так рассуждать, то самое "полезное" пить только дисциллированную воду и изредка дышать
Фрукты, овощи, зелень, орехи, семечки, ягоды, бобовые, цельно-зерновые крупы относятся к полезным продуктам, которые необходимо потреблять ежедневно. Приготовление на пару и варка - не добавляют вредности к этим продуктам в отличии от жарки, гриля, копчения и т.д. Есть еще и относительно полезные продукты, которыми можно разнообразить свое меню (кисло-молочные продукты, яйца, белое мясо и т.д.
Если вы едите только то, что перечислили, то что вы здесь делаете на кулинарном сайте?))
Ищу рецепты, содержащие эти продукты, и делюсь своими
Но это же не сайт ПП еды))
Это сайт о приготовлении блюд в домашних условиях, что подразумевает то, что их готовят своим любимым, семье и друзьям, которым желают доброго здоровья Это не сайт о приготовлении ресторанных блюд, которые направленны на удовлетворение вкусов клиентов (нет заинтересованности в сохранении их здоровья).
А вы посмотрите правила сайта, что здесь допустимо, а что нет
Большинство авторов не имеют кулинарного образования и публикуют свои любимые блюда Большинство профессионалов - либо держат в секрете свои рецепты, либо публикуют на своих собственных сайтах. Само название сайта написано в уменьшительно-ласкательной форме, что подразумевает участие начинающих поваров, а не ресторанных профессионалов
При чем ресторанные профи к данному рецепту ваши аргументы мне не понятны
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