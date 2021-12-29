Предлагаю рецепт очень простого, очень вкусного и полезного пирога из овсяных хлопьев без сахара, без муки и масла. Этот пирог готовиться из доступных продуктов. Вместо фиников можно добавить чернослив, можно положить орешки.
- 29 декабря 2021, 10:59
- 4154
Овсяный пирог без муки
Ингредиенты для «Овсяный пирог без муки»:
- Хлопья овсяные (стакан 250 мл) — 2 стак.
- Йогурт (или кефир) — 1 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Творог — 200 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Курага — 50 г
- Финик — 50 г
- Изюм — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1560 ккал
|
белки
78.4 г
|
жиры
25.1 г
|
углеводы
263.8 г
|100 г блюда
|ккал
185.7 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
3 г
|углеводы
31.4 г
Комментарии и отзывы
1 января havanskayali-2016 #
1 января lyudmila1002 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года lisitsaeg #
29 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года lisitsaeg #
29 декабря 2021 года Olga_Alexandrovna_B #
29 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
29 декабря 2021 года Olga_Alexandrovna_B #
30 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
30 декабря 2021 года Olga_Alexandrovna_B #
Предлагаете рецепт, то лучше его просто описывать, не называя его "полезным". Не вводите в заблуждение людей. Они могут поверить, что он полезный и съесть вместо 1 кусочка - несколько, радуя себя - "ну он же полезный".
Не существует "полезной выпечки"
30 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года Olga_Alexandrovna_B #
31 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года Olga_Alexandrovna_B #
С наступающим Новым Годом!
31 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
1 января Milochka2009 #
1 января Olga_Alexandrovna_B #
1 января brechko irina #
1 января Olga_Alexandrovna_B #
3 января brechko irina #
3 января Olga_Alexandrovna_B #
4 января brechko irina #
4 января Olga_Alexandrovna_B #
4 января brechko irina #
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