Шоколадный кекс для чаепития в кругу семьи.
- 3 января 2022, 21:10
- 3317
Шоколадный кекс с творожным суфле
Ингредиенты для «Шоколадный кекс с творожным суфле»:
Шоколадное тесто
- Кефир — 250 мл
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Разрыхлитель теста — 15 г
- Масло растительное (ТМ "Олейна") — 160 мл
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Ванилин — 1 пакет.
Творожное суфле
- Творог (9%) — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 40 г
- Сахар — 40 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4159.6 ккал
|
белки
128.3 г
|
жиры
171.5 г
|
углеводы
526.5 г
|100 г блюда
|ккал
279.2 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
35.3 г
Рецепт «Шоколадный кекс с творожным суфле»:
Приготовьте шоколадное тесто. Муку, какао-порошок и разрыхлитель просейте через сито. Перемешайте венчиком.
Яйца и сахар с помощью миксера взбейте в пышную светлую массу. Влейте кефир и растительное масло (ТМ "Олейна"). Хорошо перемешайте.
Приготовьте творожную массу. В отдельной миске соедините яйцо, творог, сахар. Добавьте муку, ванилин и разрыхлитель. Всё пробейте погружным блендером до однородности.
Подготовьте форму для кекса. Смажьте сливочным маслом, припылите мукой. Излишки муки стряхните. В подготовленную форму выложите 1/2 части шоколадного теста.
У кондитерского мешка с творожной массой отрежьте кончик. По кругу отсадите всю массу поверх шоколадного слоя.
Затем выложите оставшееся шоколадное тесто, чтобы оно закрыло творожный слой. Отправьте в разогретую духовку (t - 180). Выпекайте, около 60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Извлеките форму с кексом из духовки. Остудите в форме. Готовый кекс выложите на блюдо. Украсьте по своему желанию.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера ostolyarova66 #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
Светлого Вам Рождества!!!
позавчера tavolgas #
У меня вот никак не получается достать без проблем из такой формы….
Но можно печь и в форме, которая кирпичиком.
Обязательно приготовлю! Спасибо!
позавчера гошлена # (автор рецепта)
Конечно, печь можно в любой форме. Готовьте на здоровье!
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера ssnegireva44 #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
4 января Людмила НК #
4 января гошлена # (автор рецепта)
4 января lavrysha #
4 января гошлена # (автор рецепта)
4 января yugai ludmila65 #
4 января гошлена # (автор рецепта)
4 января мисс #
4 января гошлена # (автор рецепта)
3 января nelliundco #
3 января гошлена # (автор рецепта)
3 января Vicentina #
3 января гошлена # (автор рецепта)
4 января Vicentina #
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