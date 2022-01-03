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  • 3 января 2022, 21:10
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Шоколадный кекс с творожным суфле

Рецепт: Шоколадный кекс с творожным суфле

Шоколадный кекс для чаепития в кругу семьи.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Шоколадный кекс с творожным суфле»:

Шоколадное тесто

Творожное суфле

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4159.6 ккал 		белки
128.3 г 		жиры
171.5 г 		углеводы
526.5 г
100 г блюда
ккал
279.2 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
35.3 г

Рецепт «Шоколадный кекс с творожным суфле»:

Приготовьте шоколадное тесто. Муку, какао-порошок и разрыхлитель просейте через сито. Перемешайте венчиком.

Яйца и сахар с помощью миксера взбейте в пышную светлую массу. Влейте кефир и растительное масло (ТМ "Олейна"). Хорошо перемешайте.

В яичную массу порциями введите мучную смесь. Замесите шоколадное тесто.

Приготовьте творожную массу. В отдельной миске соедините яйцо, творог, сахар. Добавьте муку, ванилин и разрыхлитель. Всё пробейте погружным блендером до однородности.

Творожную массу переложите в кондитерский мешок.

Подготовьте форму для кекса. Смажьте сливочным маслом, припылите мукой. Излишки муки стряхните. В подготовленную форму выложите 1/2 части шоколадного теста.

У кондитерского мешка с творожной массой отрежьте кончик. По кругу отсадите всю массу поверх шоколадного слоя.

Затем выложите оставшееся шоколадное тесто, чтобы оно закрыло творожный слой. Отправьте в разогретую духовку (t - 180). Выпекайте, около 60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Извлеките форму с кексом из духовки. Остудите в форме. Готовый кекс выложите на блюдо. Украсьте по своему желанию.
Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: блендер выпечка гости детям духовка обед полдник праздник кекс чаепитие миксер

Вкусы: ванильный нежный творожный шоколадный

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Шоколадный кекс с творожным суфле
Рецепт: Шоколадный кекс с творожным суфле

Шоколадный кекс для чаепития в кругу семьи.

Ингредиенты для «Шоколадный кекс с творожным суфле»:

Комментарии и отзывы

На кануне рождества, решила испечь кекс по Вашему рецепту. Получилось не обычно и очень вкусно. Все делала по рецепту за исключением маленькой импровизации: в творог положила вместо пшеничной муки так же 40 гр только кокосовой муки, форма у меня такая же. Выпекала примерно 1 час и 10 минут при 180 градусах. Кекс хорошо поднялся, пропекся, не пересладкий. Кстати, из формы "выпрыгнул" отлично. Вообщем, спасибо большое. Фотоотчет прилагаю. Счастливого рождества!
Здравствуйте! Большое спасибо за доверие к рецепту и прекрасный фотоотчёт! По-моему Ваш кекс даже лучше, особенно творожная часть. Рада, что всё получилось и понравилось!
Светлого Вам Рождества!!!
Хорош кекс!
У меня вот никак не получается достать без проблем из такой формы….
Но можно печь и в форме, которая кирпичиком.
Обязательно приготовлю! Спасибо!
Здравствуйте! Большое спасибо за внимание к рецепту.
Конечно, печь можно в любой форме. Готовьте на здоровье!
Ответ для tavolgas
Попробуйте сделать "французскую рубашку"
Кексик с творогом -это!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большое спасибо!
Леночка, как же у тебя все красиво и вкусно!
Людочка, дорогая, спасибочки!!!
Эффектный какой красавец!!! Очень понравился рецепт!
Олечка, большое спасибо! С Новым годом!
Очень праздничный кекс!
Людочка, благодарю!
очень эффектно!
Благодарю!
Отличный кекс , Лена! А если в кексовой форме приготовить?, у меня нет такой формы !
Нелли, спасибочки! да, конечно, можно в любой форме)
Чудесный кекс! Выглядит очень эффектно!
Жанночка, благодарю! С Новым годом!
С Новым годом, Леночка!
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