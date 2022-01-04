Рецепт очень прост, но очень вкусно! Ушки просто тают во рту! Нежное, почти невесомое, хрустящее печенье понравится вам обязательно.
- 4 января 2022, 17:23
- 4294
Пирожные "Ушки"
Ингредиенты для «Пирожные "Ушки"»:
Тесто
- Желток яичный — 4 шт
- Сметана — 100 г
- Масло сливочное (растопить) — 60 г
- Мука пшеничная / Мука — 300-320 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Начинка
- Белок яичный — 4 шт
- Соль
- Сахар — 200 г
- Орехи грецкие (Измельчить в блендере) — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3233.9 ккал
|
белки
74.9 г
|
жиры
166.9 г
|
углеводы
455.1 г
|Порции
|ккал
269.5 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
13.9 г
|углеводы
37.9 г
|100 г блюда
|ккал
320.2 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
16.5 г
|углеводы
45.1 г
Рецепт «Пирожные "Ушки"»:
В отдельной емкости смешать 4 желтка, сметану и сливочное масло. Добавим муку, разрыхлитель т ванильный сахар, замесить мягкое тесто и отправим в холодильник на 30 минут.
Достать теста из холодильника. Разделить на несколько частей. Раскатать каждый шарик в круг диаметром 10 см.
На середину каждого выложить по 2 чайные ложки начинки. Кружок свернуть пополам, а затем еще раз пополам. Края делаем узоры вилкой.
Разложить пирожные на противень застеленный пергаментом и отправить в разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 14:36 dlatehktopishet #
5 января Veniaminka #
5 января nur ai2013 # (автор рецепта)
5 января NatalyPrime #
Можно ли добавить вместо грецких орехов корицу?
5 января nur ai2013 # (автор рецепта)
5 января Veniaminka #
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