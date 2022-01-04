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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 4 января 2022, 17:23
  • 4294

Пирожные "Ушки"

Рецепт: Пирожные Ушки

Рецепт очень прост, но очень вкусно! Ушки просто тают во рту! Нежное, почти невесомое, хрустящее печенье понравится вам обязательно.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожные "Ушки"»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3233.9 ккал 		белки
74.9 г 		жиры
166.9 г 		углеводы
455.1 г
Порции
ккал
269.5 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
13.9 г		 углеводы
37.9 г
100 г блюда
ккал
320.2 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
16.5 г		 углеводы
45.1 г


Рецепт «Пирожные "Ушки"»:

В отдельной емкости смешать 4 желтка, сметану и сливочное масло. Добавим муку, разрыхлитель т ванильный сахар, замесить мягкое тесто и отправим в холодильник на 30 минут.

Взбить 4 белка с щепоткой солью 3-4 мин. Затем добавить сахар и взбить до устойчивых пиков.

Добавить грецкие орехи и по желанию изюм, аккуратно, с помощью лопатки перемешать.

Достать теста из холодильника. Разделить на несколько частей. Раскатать каждый шарик в круг диаметром 10 см.

На середину каждого выложить по 2 чайные ложки начинки. Кружок свернуть пополам, а затем еще раз пополам. Края делаем узоры вилкой.

Разложить пирожные на противень застеленный пергаментом и отправить в разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут.

Готовые пирожные посыпать сахарной пудрой.
Приятного чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие

Вкусы: сладкий ореховый нежный хрустящий

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Пирожные "Ушки"
Рецепт: Пирожные Ушки

Рецепт очень прост, но очень вкусно! Ушки просто тают во рту! Нежное, почти невесомое, хрустящее печенье понравится вам обязательно.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожные "Ушки"»:

Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

Автору нужно для начала скорректировать рецепт.
Количество начинки даже на глаз значительно превосходит количество теста. Скажите пожалуйста, она действительно вся уходит? По мне так и объёма 2х белков будет достаточно на начинку использовать. Спасибо.
Здравствуйте. Да начинка много, можете из 2 х белков сделать
Здравствуйте. Да начинка много, можете из 2 х белков сделать
А в этом случае нужно уменьшить количество сахара?
Можно ли добавить вместо грецких орехов корицу?
Корицу не знаю. Да, сахара надо уменьшить в два раза
Ответ для nur ai2013
Спасибо.
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