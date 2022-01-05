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  • 5 января 2022, 18:27
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Насыпной сметанник

Рецепт: Насыпной сметанник Рецепт: Насыпной сметанник

Легко! Нежно! Вкусно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Насыпной сметанник»:

Тесто

Крем

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3601.5 ккал 		белки
52.8 г 		жиры
207.3 г 		углеводы
384.3 г
100 г блюда
ккал
330.4 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
19 г		 углеводы
35.3 г

Рецепт «Насыпной сметанник»:

Приготовьте тесто. Просейте муку и разрыхлитель через мелкое сито. В миске соедините муку, сахар и овсяные хлопья. Хорошо перемешайте.

На крупной тёрке натрите сливочное масло. Добавьте к мучной массе. Перетрите в крошку.

Приготовьте крем. В отдельной миске соедините сметану, ванильный сахар, яйца, сахар. Всё перемешайте до однородности.

Дно разъёмной формы (d-20) застелите бумагой для выпечки. Соберите пирог. Нижний слой - мучная крошка (я положила 3 ст. л.). Слой должен быть тонким.

Второй - тонкий слой сметанного крема.

Чередуя слои, соберите пирог, пока не закончится крошка и крем. Последний слой - крошка.

Натрите 30 г сливочного масла на крупной тёрке.

Разложите масло поверх последнего слоя. Отправьте форму в разогретую духовку (t-180). Выпекайте пирог 40 минут, не открывая дверцу духовки. Затем накройте пирог фольгой и выпекайте, ещё 10 минут.

По истечении времени достаньте пирог из духовки. Остудите в форме. Затем освободите пирог из формы. Осталось заварить любимый ароматный чай и звать домочадцев к столу.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Выпечка с REDMOND На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка духовка детям обед пирог полдник ужин чаепитие

Вкусы: нежный приятный

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Комментарии и отзывы

Скажите пож.,овсяные хлопья какие брать?Быстрого приготовления,которые просто завариваются,или которые 15 мин варить?
Марина, у меня были хлопья даже не знаю какие, давно пересылала в баночку, тут вот пригодились) Наверное, лучше не требующие варки, но думаю подойдут любые)
Спасибо за внимание к рецепту!
С Рождеством !!!...Какой интересный рецепт !!! Такого насыпного ещё не пробовала! Обязательно !!!
Ирочка, и Вас Рождеством! Светлого Вам праздника! Готовьте на здоровье! Буду надеяться, что понравится!
Спасибо за внимание к рецепту!
Получается 3 слоя на форму диаметром 20 см? Можно пробовать сразу или дать настояться?
Сразу выпекать)
Ответ для meitan15
Ориентируетесь на свою духовку, может быть, Вам хватит и 40 минут)
Ответ для meitan15
Я спросила сколько у Вас получилось слоев и нужно ли готовому торту дать настояться
очень аппетитный
Спасибо, Танечка!
Разрезик восхитительный
Светочка, благодарю!
Нежный какой пирог ! Разрезик восхитительный !
Нелли, да пирог очень нежный) Спасибочки!
Ух ты, какая красота и аппетитность!!!!
Олечка, благодарю!!!
Какой вкусный сметанник!!!!!
Леночка, большое спасибо!
Лена, ну оооочень!
Спасибочки, Люда!
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