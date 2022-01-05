Легко! Нежно! Вкусно!
- 5 января 2022, 18:27
- 7029
Насыпной сметанник
Ингредиенты для «Насыпной сметанник»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Хлопья овсяные — 100 г
- Сахар — 70 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Крем
- Сметана (25%) — 400 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
Дополнительно
- Масло сливочное — 30 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3601.5 ккал
|
белки
52.8 г
|
жиры
207.3 г
|
углеводы
384.3 г
|100 г блюда
|ккал
330.4 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
19 г
|углеводы
35.3 г
Рецепт «Насыпной сметанник»:
Приготовьте тесто. Просейте муку и разрыхлитель через мелкое сито. В миске соедините муку, сахар и овсяные хлопья. Хорошо перемешайте.
Приготовьте крем. В отдельной миске соедините сметану, ванильный сахар, яйца, сахар. Всё перемешайте до однородности.
Дно разъёмной формы (d-20) застелите бумагой для выпечки. Соберите пирог. Нижний слой - мучная крошка (я положила 3 ст. л.). Слой должен быть тонким.
Разложите масло поверх последнего слоя. Отправьте форму в разогретую духовку (t-180). Выпекайте пирог 40 минут, не открывая дверцу духовки. Затем накройте пирог фольгой и выпекайте, ещё 10 минут.
По истечении времени достаньте пирог из духовки. Остудите в форме. Затем освободите пирог из формы. Осталось заварить любимый ароматный чай и звать домочадцев к столу.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:09 Марина Шур #
вчера в 13:55 гошлена # (автор рецепта)
Спасибо за внимание к рецепту!
вчера в 12:51 ira-lila #
вчера в 13:58 гошлена # (автор рецепта)
Спасибо за внимание к рецепту!
вчера в 21:00 ira-lila #
вчера в 11:08 meitan15 #
вчера в 12:03 гошлена # (автор рецепта)
вчера в 12:04 гошлена # (автор рецепта)
вчера в 17:07 meitan15 #
позавчера дуэт #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера гошлена # (автор рецепта)
5 января акчуч #
5 января гошлена # (автор рецепта)
5 января lamer #
5 января гошлена # (автор рецепта)
5 января Людмила НК #
5 января гошлена # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: